https://sarabic.ae/20240801/منتج-متواجد-على-مائدة-الجميع-يجعلك-أكبر-سنا--1091322391.html

منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا

منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة جديدة أن تناول كمية معينة من أحد أصناف الطعام قد يكون له تأثير مفرط النشاط على الساعة البيولوجية للجسم، حتى عندما يظل باقي النظام الغذائي للشخص... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T13:36+0000

2024-08-01T13:36+0000

2024-08-01T13:36+0000

مجتمع

علوم

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قد تساعد نتائج الدراسة التي نشرت في موقع "ساينس أليرت"، في تفسير سبب تقدم بعض الأشخاص في السن بشكل أسرع أو أبطأ من غيرهم الذين عاشوا نفس العدد من السنوات.تقول عالمة الأغذية باربرا لارايا من جامعة كاليفورنيا بيركلي، إنه بناءً على نتائجها ونتائج زملائها، فإن التخلص من 10 غرامات من السكر المضاف كل يوم كان "أشبه بإعادة الساعة البيولوجية إلى الوراء بمقدار 2.4 شهرًا، إذا استمر ذلك بمرور الوقت".بالإضافة إلى الطفرة العرضية، يمكن أن تتراكم في الحمض النووي لدينا تعديلات أقل ديمومة بمرور الوقت.يُشار إلى مجموعة من التعديلات العابرة باسم الساعة الجينية، ويمكن أن تكون وسيلة مفيدة لتخمين العمر البيولوجي الحقيقي للشخص.ومع ذلك، كلما زاد استهلاك الشخص للسكر المضاف كل يوم، كلما بدت الحمض النووي اللعابي أكبر سنًا بالنسبة للعلماء، حتى عندما كانت وجباتهم غنية بالأطعمة التي تحافظ على الحمض النووي وتصلحه.تشير النتائج إلى أن السكر المضاف يمكن أن يسرع بشكل كبير من شيخوخة الخلايا، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة تستند فقط إلى سجلات الطعام التي تم جمعها على مدى ثلاثة أيام غير متتالية، ومسحة لعابية واحدة.

https://sarabic.ae/20240801/دراسة-تكشف-عن-نمط-اتصال-خاص-في-أدمغة-المكفوفين-1091308679.html

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