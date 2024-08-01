https://sarabic.ae/20240801/منتج-متواجد-على-مائدة-الجميع-يجعلك-أكبر-سنا--1091322391.html
منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا
منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أن تناول كمية معينة من أحد أصناف الطعام قد يكون له تأثير مفرط النشاط على الساعة البيولوجية للجسم، حتى عندما يظل باقي النظام الغذائي للشخص... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T13:36+0000
2024-08-01T13:36+0000
2024-08-01T13:36+0000
مجتمع
علوم
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قد تساعد نتائج الدراسة التي نشرت في موقع "ساينس أليرت"، في تفسير سبب تقدم بعض الأشخاص في السن بشكل أسرع أو أبطأ من غيرهم الذين عاشوا نفس العدد من السنوات.تقول عالمة الأغذية باربرا لارايا من جامعة كاليفورنيا بيركلي، إنه بناءً على نتائجها ونتائج زملائها، فإن التخلص من 10 غرامات من السكر المضاف كل يوم كان "أشبه بإعادة الساعة البيولوجية إلى الوراء بمقدار 2.4 شهرًا، إذا استمر ذلك بمرور الوقت".بالإضافة إلى الطفرة العرضية، يمكن أن تتراكم في الحمض النووي لدينا تعديلات أقل ديمومة بمرور الوقت.يُشار إلى مجموعة من التعديلات العابرة باسم الساعة الجينية، ويمكن أن تكون وسيلة مفيدة لتخمين العمر البيولوجي الحقيقي للشخص.ومع ذلك، كلما زاد استهلاك الشخص للسكر المضاف كل يوم، كلما بدت الحمض النووي اللعابي أكبر سنًا بالنسبة للعلماء، حتى عندما كانت وجباتهم غنية بالأطعمة التي تحافظ على الحمض النووي وتصلحه.تشير النتائج إلى أن السكر المضاف يمكن أن يسرع بشكل كبير من شيخوخة الخلايا، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة تستند فقط إلى سجلات الطعام التي تم جمعها على مدى ثلاثة أيام غير متتالية، ومسحة لعابية واحدة.
https://sarabic.ae/20240801/دراسة-تكشف-عن-نمط-اتصال-خاص-في-أدمغة-المكفوفين-1091308679.html
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علوم
منتج متواجد على مائدة الجميع يجعلك أكبر سنا
وجدت دراسة جديدة أن تناول كمية معينة من أحد أصناف الطعام قد يكون له تأثير مفرط النشاط على الساعة البيولوجية للجسم، حتى عندما يظل باقي النظام الغذائي للشخص صحيًا.
قد تساعد نتائج الدراسة التي نشرت في موقع "ساينس أليرت"، في تفسير سبب تقدم بعض الأشخاص في السن بشكل أسرع أو أبطأ من غيرهم الذين عاشوا نفس العدد من السنوات.
فقد وجدت الدراسة الجديدة التي أجريت على 342 امرأة في منتصف العمر، وتم التوصل إلى أن أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر المضاف لديهم خلايا "تبدو أكبر سنًا".
تقول عالمة الأغذية باربرا لارايا
من جامعة كاليفورنيا بيركلي، إنه بناءً على نتائجها ونتائج زملائها، فإن التخلص من 10 غرامات من السكر المضاف كل يوم كان "أشبه بإعادة الساعة البيولوجية إلى الوراء بمقدار 2.4 شهرًا، إذا استمر ذلك بمرور الوقت".
بالإضافة إلى الطفرة العرضية
، يمكن أن تتراكم في الحمض النووي لدينا تعديلات أقل ديمومة بمرور الوقت.
غالبًا ما تعمل هذه التغييرات الجينية المزعومة مثل الأقفال الكيميائية، مما يؤدي إلى تعطيل الجينات وتغيير كيفية التعبير عن الشفرة الجينية للجسم لبعض الوقت.
يُشار إلى مجموعة من التعديلات العابرة باسم الساعة الجينية، ويمكن أن تكون وسيلة مفيدة لتخمين العمر البيولوجي الحقيقي للشخص.
ومع ذلك، كلما زاد استهلاك الشخص للسكر المضاف كل يوم، كلما بدت الحمض النووي اللعابي أكبر سنًا بالنسبة للعلماء، حتى عندما كانت وجباتهم غنية بالأطعمة التي تحافظ على الحمض النووي وتصلحه.
تشير النتائج إلى أن السكر المضاف يمكن أن يسرع بشكل كبير من شيخوخة الخلايا، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة تستند فقط إلى سجلات الطعام التي تم جمعها على مدى ثلاثة أيام غير متتالية، ومسحة لعابية واحدة.