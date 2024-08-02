علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"

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بث مباشر لمراسم تشييع إسماعيل هنية في قطر... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
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https://sarabic.ae/20240802/علماء-روس-يطورون-محطة-كهربائية-منزلية-1091343342.html
علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"
علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"
سبوتنيك عربي
قام علماء من الجامعة الوطنية للعلوم وللتكنولوجيا، في روسيا، بتطوير طريقة جديدة لزيادة كفاءة الألواح الشمسية وجعلها شفافة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T08:58+0000
2024-08-02T08:58+0000
مجتمع
علوم
طاقة شمسية
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طور العلماء طريقة جديدة لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، عن طريق تطبيق أقطاب كهربائية شفافة، مع أكسيد قصدير الإنديوم على خلايا الـ"بيروفسكايت" الشمسية. مما سيزيد من كفاءة الخلايا الشمسية ويجعلها شفافة.النوع الجديد من الألواح الشمسية لن يولد الكهرباء فحسب، بل سينقل الضوء أيضًا، وللقيام بذلك، يجب أن تكون الخلايا الشمسية مصنوعة من نوع من المواد البلورية الاصطناعية، وهي الـ"بيروفسكايت"، ويتطلب تشغيلها أقطابًا كهربائية خاصة شفافة يجب أن تقوم بتوصيل الكهرباء بشكل جيد.قام العلماء بتطوير طريقة لتطبيق أكسيد قصدير الإنديوم باستخدام "شعاع الأيونات". وبحسب الدراسة المنشورة، فإن هذه الطريقة تجعل من الممكن الحصول على أكسيد قصدير الإنديوم بالخصائص المطلوبة دون استخدام درجات حرارة عالية، ودون الإضرار بطبقات أخرى من البطارية.ووفقا للوتشنيكوف، فإن الخلايا الشمسية الترادفية عبارة عن هيكل كهروضوئي متعدد الطبقات يتم فيه توصيل مادتين أو أكثر من المواد الضوئية في سلسلة لاستخدام ضوء الشمس بشكل أكثر كفاءة عن طريق زيادة عرض الامتصاص الطيفي للإشعاع.الخلايا الشمسية الشفافة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، قادرة على نقل الضوء المرئي. ويعتقد الباحثون أن هذه الخاصية ستسمح للمهندسين المعماريين، والمصممين بدمج الخلايا الشمسية في النوافذ، والواجهات، والعناصر الهيكلية الأخرى للمباني بعدة طرق.ووفقا للدراسة المنشورة، فإن ميزة الطريقة الجديدة، وفقا للعلماء، هي تكلفتها المنخفضة، في حين أن الطرق الأخرى لتطبيق الـ"مغنترون" على الخلايا الشمسية (الرش المغنتروني منخفض السرعة أو استخدام أقطاب الغرافين والأسلاك المعدنية) تجعل البطاريات أكثر تكلفة وتتطلب المزيد من المواد، ووقت الصنع .روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب "روبيك"في سابقة غير عادية... علماء يتحكمون بالفئران عن بعد
https://sarabic.ae/20240114/دراسة-تتوصل-إلى-إمكانية-هطول-الأمطار-باستخدام-ألواح-الطاقة-الشمسية-1084983367.html
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علوم, طاقة شمسية
علوم, طاقة شمسية

علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"

08:58 GMT 02.08.2024
© Photo / NUST MISIS/Sergey Gnuskovصورة للألواح الشمسية
صورة للألواح الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / NUST MISIS/Sergey Gnuskov
تابعنا عبر
قام علماء من الجامعة الوطنية للعلوم وللتكنولوجيا، في روسيا، بتطوير طريقة جديدة لزيادة كفاءة الألواح الشمسية وجعلها شفافة.
طور العلماء طريقة جديدة لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، عن طريق تطبيق أقطاب كهربائية شفافة، مع أكسيد قصدير الإنديوم على خلايا الـ"بيروفسكايت" الشمسية. مما سيزيد من كفاءة الخلايا الشمسية ويجعلها شفافة.
النوع الجديد من الألواح الشمسية لن يولد الكهرباء فحسب، بل سينقل الضوء أيضًا، وللقيام بذلك، يجب أن تكون الخلايا الشمسية مصنوعة من نوع من المواد البلورية الاصطناعية، وهي الـ"بيروفسكايت"، ويتطلب تشغيلها أقطابًا كهربائية خاصة شفافة يجب أن تقوم بتوصيل الكهرباء بشكل جيد.
قام العلماء بتطوير طريقة لتطبيق أكسيد قصدير الإنديوم باستخدام "شعاع الأيونات". وبحسب الدراسة المنشورة، فإن هذه الطريقة تجعل من الممكن الحصول على أكسيد قصدير الإنديوم بالخصائص المطلوبة دون استخدام درجات حرارة عالية، ودون الإضرار بطبقات أخرى من البطارية.
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
مجتمع
دراسة تتوصل إلى إمكانية هطول الأمطار باستخدام ألواح الطاقة الشمسية
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قال ليف لوتشنيكوف، المهندس في مختبر الطاقة الشمسية المتقدمة في جامعة البحوث الوطنية للتكنولوجيا: "سيساعد تطويرنا في إنشاء نوعين من الخلايا الشمسية، الخلايا الترادفية والشفافة، والتي يمكن تركيبها في نوافذ المنازل".

ووفقا للوتشنيكوف، فإن الخلايا الشمسية الترادفية عبارة عن هيكل كهروضوئي متعدد الطبقات يتم فيه توصيل مادتين أو أكثر من المواد الضوئية في سلسلة لاستخدام ضوء الشمس بشكل أكثر كفاءة عن طريق زيادة عرض الامتصاص الطيفي للإشعاع.
الخلايا الشمسية الشفافة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، قادرة على نقل الضوء المرئي. ويعتقد الباحثون أن هذه الخاصية ستسمح للمهندسين المعماريين، والمصممين بدمج الخلايا الشمسية في النوافذ، والواجهات، والعناصر الهيكلية الأخرى للمباني بعدة طرق.
ووفقا للدراسة المنشورة، فإن ميزة الطريقة الجديدة، وفقا للعلماء، هي تكلفتها المنخفضة، في حين أن الطرق الأخرى لتطبيق الـ"مغنترون" على الخلايا الشمسية (الرش المغنتروني منخفض السرعة أو استخدام أقطاب الغرافين والأسلاك المعدنية) تجعل البطاريات أكثر تكلفة وتتطلب المزيد من المواد، ووقت الصنع .
روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب "روبيك"
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