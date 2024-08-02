https://sarabic.ae/20240802/علماء-روس-يطورون-محطة-كهربائية-منزلية-1091343342.html

علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"

علماء روس يطورون "محطة كهربائية منزلية"

سبوتنيك عربي

قام علماء من الجامعة الوطنية للعلوم وللتكنولوجيا، في روسيا، بتطوير طريقة جديدة لزيادة كفاءة الألواح الشمسية وجعلها شفافة. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T08:58+0000

2024-08-02T08:58+0000

2024-08-02T08:58+0000

مجتمع

علوم

طاقة شمسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091342570_0:43:1350:802_1920x0_80_0_0_2401427db987af82fa613cdcf4e31b02.jpg

طور العلماء طريقة جديدة لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية، عن طريق تطبيق أقطاب كهربائية شفافة، مع أكسيد قصدير الإنديوم على خلايا الـ"بيروفسكايت" الشمسية. مما سيزيد من كفاءة الخلايا الشمسية ويجعلها شفافة.النوع الجديد من الألواح الشمسية لن يولد الكهرباء فحسب، بل سينقل الضوء أيضًا، وللقيام بذلك، يجب أن تكون الخلايا الشمسية مصنوعة من نوع من المواد البلورية الاصطناعية، وهي الـ"بيروفسكايت"، ويتطلب تشغيلها أقطابًا كهربائية خاصة شفافة يجب أن تقوم بتوصيل الكهرباء بشكل جيد.قام العلماء بتطوير طريقة لتطبيق أكسيد قصدير الإنديوم باستخدام "شعاع الأيونات". وبحسب الدراسة المنشورة، فإن هذه الطريقة تجعل من الممكن الحصول على أكسيد قصدير الإنديوم بالخصائص المطلوبة دون استخدام درجات حرارة عالية، ودون الإضرار بطبقات أخرى من البطارية.ووفقا للوتشنيكوف، فإن الخلايا الشمسية الترادفية عبارة عن هيكل كهروضوئي متعدد الطبقات يتم فيه توصيل مادتين أو أكثر من المواد الضوئية في سلسلة لاستخدام ضوء الشمس بشكل أكثر كفاءة عن طريق زيادة عرض الامتصاص الطيفي للإشعاع.الخلايا الشمسية الشفافة، بالإضافة إلى توليد الكهرباء، قادرة على نقل الضوء المرئي. ويعتقد الباحثون أن هذه الخاصية ستسمح للمهندسين المعماريين، والمصممين بدمج الخلايا الشمسية في النوافذ، والواجهات، والعناصر الهيكلية الأخرى للمباني بعدة طرق.ووفقا للدراسة المنشورة، فإن ميزة الطريقة الجديدة، وفقا للعلماء، هي تكلفتها المنخفضة، في حين أن الطرق الأخرى لتطبيق الـ"مغنترون" على الخلايا الشمسية (الرش المغنتروني منخفض السرعة أو استخدام أقطاب الغرافين والأسلاك المعدنية) تجعل البطاريات أكثر تكلفة وتتطلب المزيد من المواد، ووقت الصنع .روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب "روبيك"في سابقة غير عادية... علماء يتحكمون بالفئران عن بعد

https://sarabic.ae/20240114/دراسة-تتوصل-إلى-إمكانية-هطول-الأمطار-باستخدام-ألواح-الطاقة-الشمسية-1084983367.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, طاقة شمسية