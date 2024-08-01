https://sarabic.ae/20240801/روبوت-روسي-يحطم-الرقم-القياسي-العالمي-لحل-مكعب-روبيك-1091321431.html

روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب "روبيك"

روبوت روسي يحطم الرقم القياسي العالمي لحل مكعب "روبيك"

سبوتنيك عربي

حطم روبوت طورته روسيا الرقم القياسي العالمي لأسرع حل لمكعب "روبيك"، متجاوزا الرقم القياسي السابق لروبوت ياباني. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T13:31+0000

2024-08-01T13:31+0000

2024-08-01T13:31+0000

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قال ألكسندر كروتوف، مبتكر الروبوت، والمطور في شركة "ياندكس" الروسية، إن الروبوت الذي قام بتطويره تمكن من حل مكعب "روبيك" في 0.203 ثانية، فيما كان صاحب الرقم القياسي السابق، روبوت من شركة "ميتسوبيشي إلكتريك" اليابانية بزمن 0.305 ثانية.وقال كروتوف في حديثة لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة الروبوت هي 0.203 ثانية، تم تسجيل الرقم القياسي في حدث خاص، في 5 يوليو 2024. لقد صممت الروبوت خصيصًا لحل المكعب واستخدمت المكونات المتاحة للجمهور، على سبيل المثال، محركات المركبات ذاتية القيادة، وكاميرات، ووحدات التحكم في الألعاب. الرقم القياسي العالمي السابق لحل المكعب كان 0.305 ثانية، تم تركيبه بواسطة روبوت من شركة "ميتسوبيشي إلكتريك" اليابانية، وصنع هذا الروبوت من مكونات من تصميمي الخاص".وفي 10 ميلي ثانية، يلتقط الروبوت صورا لحواف المكعب بالكاميرات، ويعالج الصور ببرنامج خاص، ثم يخطط لتصرفاته خلال 8 ميلي ثانية، ويحسب تسلسل التجميع في أقل عدد من الحركات. ثم يقوم بحل المكعب في 184 ميلي ثانية، ويقوم في نفس الوقت بتحريك وجوهه، باستخدام ستة محركات.ويضيف كروتوف: "لتحطيم الرقم القياسي العالمي، قمت بتحسين كود الروبوت وتكوينه بحيث تتفاعل مكوناته مع بعضها البعض في أسرع وقت ممكن، على سبيل المثال، عند التقاط الصور ومعالجتها من الكاميرات، استخدمت برامج تشغيل متخصصة للتحكم في عناصر مختلفة من الروبوت، بما في ذلك المحركات المتاحة للجمهور، اخترت تلك التي تلتقط (الإشارة) بسرعة عالية، يتم تثبيت نماذج مماثلة في روبوتات التوصيل والمحركات البخارية الكهربائية".وبحسب تصريحات كروتوف لوكالة "سبوتنيك"، فإن كروتوف عمل في هذا المشروع، لعدة سنوات، وخلال هذه الفترة قام بإنشاء عدد من التعديلات على الروبوت. وفي شركة "ياندكس"، يقوم كروتوف بتطوير البنية التحتية للشبكات العصبية اللغوية، والتي يتم استخدامها في منتجات الشركة المختلفة .علماء يصنعون روبوتا يمتلك "دماغا بشريا"... صورروبوتات "الطحالب الخضراء" تنجح في علاج أحد أنواع السرطانات... فيديو

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