https://sarabic.ae/20240628/فتح-تحقيق-بحادثة-انتحار-روبوت-في-كوريا-الجنوبية--1090254566.html

فتح تحقيق بحادثة انتحار "روبوت" في كوريا الجنوبية

فتح تحقيق بحادثة انتحار "روبوت" في كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

فُتح تحقيق في حادثة انتحار رجل آلي (روبوت) شوهد وهو في حالة خمول، ثم شاهده بعد ذلك شهود عيان يدور حول نفسه ثم سقط من أعلى درج مبنى. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T07:30+0000

2024-06-28T07:30+0000

2024-06-28T07:37+0000

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و أعلنت بلدية غومي وسط كوريا الجنوبية، فتحها تحقيقا إثر إلقاء "روبوت"، كان يستعان به في إنجاز المهام البلدية، بنفسه من أعلى درج مبنى.وأوضح الممثل أن "شهود عيان رأوا الـ"روبوت" يدور حول نفسه قبل سقوطه، كما لو أن خطبا ما قد أصابه"، مشيرًا إلى أن "سبب الحادث قيد التحقيق لتحديد أسباب هذا السقوط".وأكدت البلدية أن مسؤولي البلاد "لا يمزحون بشأن حياة الـ"روبوتات" في كوريا الجنوبية، وأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".يُذكر أن الـ"روبوت" كان يعمل في دائرة حكومية من 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، دون أخذ فترات استراحة، وقامت الشركة المصممة بتجميع أجزائه لتحليلها وتقديم تفسير لما حدث.وأعرب مسؤول آخر عن أسفه، قائلًا: "لقد كان رسميا جزءا من مجلس المدينة وكان واحدا منا".

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