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https://sarabic.ae/20240627/مشجع-غاضب-يقفز-على-رونالدو-من-أعلى-المدرج-فيديو----1090234234.html
مشجع غاضب يقفز على رونالدو من أعلى المدرج... فيديو
مشجع غاضب يقفز على رونالدو من أعلى المدرج... فيديو
سبوتنيك عربي
كان المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدفًا لغضب أحد المشجعين بعد مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام جورجيا (0:2) في المجموعة الثانية في يورو 2024. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:53+0000
2024-06-27T13:53+0000
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رياضة
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وأظهرت اللقطات كيف قفز المشجع بشكل غريب أمام رونالدو وكاد أن يصيبه، خلال دخول رونالدو إلى النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس عقب المبارة.وتبيّن المشاهد كيف أن رونالدو أبدى استغرابه مما حدث، وتدخل رجال الأمن المحيطون باللاعب بشكل سريع لإبعاد المشجع الذي سقط أرضا.يذكر أن منتخب جورجيا حقق مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد، في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات "يورو" ضمن منافسات المجموعة السادسة.لاعبة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا.. فيديوإقالة مدرب منتخب الهند واتهامه بالاعتماد على "منجمين" لإعداد قائمة اللاعبين
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

مشجع غاضب يقفز على رونالدو من أعلى المدرج... فيديو

13:53 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمنتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022
منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
كان المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدفًا لغضب أحد المشجعين بعد مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام جورجيا (0:2) في المجموعة الثانية في يورو 2024.
وأظهرت اللقطات كيف قفز المشجع بشكل غريب أمام رونالدو وكاد أن يصيبه، خلال دخول رونالدو إلى النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس عقب المبارة.
وتبيّن المشاهد كيف أن رونالدو أبدى استغرابه مما حدث، وتدخل رجال الأمن المحيطون باللاعب بشكل سريع لإبعاد المشجع الذي سقط أرضا.
يذكر أن منتخب جورجيا حقق مفاجأة كبرى بالفوز على البرتغال بهدفين دون رد، في ملعب فيلتينس آرينا في ثالث جولات "يورو" ضمن منافسات المجموعة السادسة.
لاعبة سلة صينية تخطف الأنظار بسبب طولها البالغ مترين وعشرين سنتيمترا.. فيديو
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