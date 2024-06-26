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https://sarabic.ae/20240626/إقالة-مدرب-منتخب-الهند-واتهامه-بالاعتماد-على-منجمين-لإعداد-قائمة-اللاعبين-1090206397.html
إقالة مدرب منتخب الهند واتهامه بالاعتماد على "منجمين" لإعداد قائمة اللاعبين
إقالة مدرب منتخب الهند واتهامه بالاعتماد على "منجمين" لإعداد قائمة اللاعبين
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد الهندي لكرة القدم إقالة الكرواتي إيغور شتيماتس، مدرب منتخب البلاد، وذلك بعد تحقيقه نتائج مخيبة أدت إلى فشله بالتأهل للدور الثالث للتصفيات المزدوجة... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T19:01+0000
2024-06-26T19:01+0000
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وقال موقع "راديو مونت كارلو" إن الأعوام الخمسة التي قضاها شتيماتس في منصبه، شهدت توتر علاقته بالاتحاد الهندي بالتوتر، واتهم الاتحاد الهندي شتيماتس، في بيانه أن المدرب الكرواتي كان يستعين بمنجمين من أجل إعداد تشكيلة منتخبه.من جانبه، قال شتيماتس (56 عاما) في مؤتمره الصحفي الأخير إنه خضع لعملية جراحية في القلب بسبب التوتر، وحارب ما وصفه بـ"الأكاذيب" وحارب أشخاصا لديهم "مصالح خاصة" خلال فترة توليه المهمة، على حد تعبيره.رد الاتحاد الهندي على تصريحات شتيماتس، قائلا إنه أضر بالاتحاد الوطني بسبب "تصريحاته السلبية"، مضيفا أن "البيان الصادر عن شتيماتس الذي يبدو أنه كان بهدف وحيد وهو الإساءة إلى الاتحاد الهندي لكرة القدم وإظهار أفراده بشكل سيء، لا يليق بمحترف خدم المنظمة لأكثر من 5 أعوام".وتابع الاتحاد: "شعرنا بالصدمة عندما لاحظنا اعتماده على أحد المنجمين لتحديد استدعاءات اللاعبين واختيارات الفريق"، وواجه شتيماتس اتهامات في 2023، بأنه استخدم منجما لاختيار تشكيلته، ووصف شتيماتس تلك الادعاءات في حينه بأنها "عار".يذكر أن شتيماتس كان قد أصبح مدربا لمنتخب الهند في 2019، وساهم وإن كان لفترة وجيزة في قيادة المنتخب ليكون بين المئة الأوائل في التصنيف العالمي، وذلك للمرة الثانية فقط خلال قرابة 3 عقود.
https://sarabic.ae/20240621/مدرب-كندا-يطالب-بمعاقبة-ميسي-ورفاقه-بسبب-فيديو-الاستراحة-1090049367.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الهند اليوم
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الهند اليوم

إقالة مدرب منتخب الهند واتهامه بالاعتماد على "منجمين" لإعداد قائمة اللاعبين

19:01 GMT 26.06.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
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قرر الاتحاد الهندي لكرة القدم إقالة الكرواتي إيغور شتيماتس، مدرب منتخب البلاد، وذلك بعد تحقيقه نتائج مخيبة أدت إلى فشله بالتأهل للدور الثالث للتصفيات المزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال موقع "راديو مونت كارلو" إن الأعوام الخمسة التي قضاها شتيماتس في منصبه، شهدت توتر علاقته بالاتحاد الهندي بالتوتر، واتهم الاتحاد الهندي شتيماتس، في بيانه أن المدرب الكرواتي كان يستعين بمنجمين من أجل إعداد تشكيلة منتخبه.
من جانبه، قال شتيماتس (56 عاما) في مؤتمره الصحفي الأخير إنه خضع لعملية جراحية في القلب بسبب التوتر، وحارب ما وصفه بـ"الأكاذيب" وحارب أشخاصا لديهم "مصالح خاصة" خلال فترة توليه المهمة، على حد تعبيره.
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رد الاتحاد الهندي على تصريحات شتيماتس، قائلا إنه أضر بالاتحاد الوطني بسبب "تصريحاته السلبية"، مضيفا أن "البيان الصادر عن شتيماتس الذي يبدو أنه كان بهدف وحيد وهو الإساءة إلى الاتحاد الهندي لكرة القدم وإظهار أفراده بشكل سيء، لا يليق بمحترف خدم المنظمة لأكثر من 5 أعوام".
وتابع الاتحاد: "شعرنا بالصدمة عندما لاحظنا اعتماده على أحد المنجمين لتحديد استدعاءات اللاعبين واختيارات الفريق"، وواجه شتيماتس اتهامات في 2023، بأنه استخدم منجما لاختيار تشكيلته، ووصف شتيماتس تلك الادعاءات في حينه بأنها "عار".
يذكر أن شتيماتس كان قد أصبح مدربا لمنتخب الهند في 2019، وساهم وإن كان لفترة وجيزة في قيادة المنتخب ليكون بين المئة الأوائل في التصنيف العالمي، وذلك للمرة الثانية فقط خلال قرابة 3 عقود.
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