https://sarabic.ae/20240621/مدرب-كندا-يطالب-بمعاقبة-ميسي-ورفاقه-بسبب-فيديو-الاستراحة-1090049367.html
مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"
مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"
سبوتنيك عربي
عبر مدرب منتخب كندا جيسي مارش عن استيائه من لاعبي المنتخب الأرجنتين لتأخره عن الشوط الثاني في مباراة افتتاح "كوبا أميركا" في مواجهة كندا، اليوم الجمعة، مطالبا... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:06+0000
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وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا (فيديو)، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر".وتابع: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير؟ 20 أم 30 دقيقة؟".وأضاف: "كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا".وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا 5 دقائق تقريبا عن نظيره الكندي، لتفوز الأرجنتين، حاملة اللقب، 2-صفر.وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب بيرو، الثلاثاء، ثم يواجه تشيلي في 29 يونيو.
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رياضة, منتخب البرازيل, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم
رياضة, منتخب البرازيل, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم
مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"
عبر مدرب منتخب كندا جيسي مارش عن استيائه من لاعبي المنتخب الأرجنتين لتأخره عن الشوط الثاني في مباراة افتتاح "كوبا أميركا" في مواجهة كندا، اليوم الجمعة، مطالبا بفرض غرامة مالية منافسه الأرجنتيني.
وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا (فيديو)، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر".
وتابع: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير؟ 20 أم 30 دقيقة؟".
وأضاف: "كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا".
وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا 5 دقائق تقريبا عن نظيره الكندي، لتفوز الأرجنتين، حاملة اللقب، 2-صفر.
وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب بيرو، الثلاثاء، ثم يواجه تشيلي في 29 يونيو.