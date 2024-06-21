مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240621/مدرب-كندا-يطالب-بمعاقبة-ميسي-ورفاقه-بسبب-فيديو-الاستراحة-1090049367.html
مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"
مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"
سبوتنيك عربي
عبر مدرب منتخب كندا جيسي مارش عن استيائه من لاعبي المنتخب الأرجنتين لتأخره عن الشوط الثاني في مباراة افتتاح "كوبا أميركا" في مواجهة كندا، اليوم الجمعة، مطالبا... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:06+0000
2024-06-21T15:06+0000
مجتمع
رياضة
منتخب البرازيل
منتخب البحرين الوطني
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/19/1049352433_0:268:2691:1781_1920x0_80_0_0_fc1a80ac76b7a4476f6643b7c5a1f4ad.jpg
وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا (فيديو)، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر".وتابع: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير؟ 20 أم 30 دقيقة؟".وأضاف: "كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا".وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا 5 دقائق تقريبا عن نظيره الكندي، لتفوز الأرجنتين، حاملة اللقب، 2-صفر.وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب بيرو، الثلاثاء، ثم يواجه تشيلي في 29 يونيو.
https://sarabic.ae/20240613/ميسي-يكشف-سبب-غيابه-عن-أولمبياد-باريس-مع-الأرجنتين-1089812312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/19/1049352433_0:15:2691:2033_1920x0_80_0_0_22ee76fa51388c6a7b0634ade23548f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب البرازيل, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم
رياضة, منتخب البرازيل, منتخب البحرين الوطني, أخبار كرة القدم

مدرب كندا يطالب بمعاقبة ميسي ورفاقه بسبب "فيديو الاستراحة"

15:06 GMT 21.06.2024
© REUTERS / UESLEI MARCELINOليونيل ميسي - بطولة كوبا أمريكا
ليونيل ميسي - بطولة كوبا أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© REUTERS / UESLEI MARCELINO
تابعنا عبر
عبر مدرب منتخب كندا جيسي مارش عن استيائه من لاعبي المنتخب الأرجنتين لتأخره عن الشوط الثاني في مباراة افتتاح "كوبا أميركا" في مواجهة كندا، اليوم الجمعة، مطالبا بفرض غرامة مالية منافسه الأرجنتيني.
وقال مارش: "خلال الاستراحة علمت أنهم كانوا يشاهدون تسجيلا مصورا (فيديو)، وكانوا يحللون كيفية اللعب في مواجهتنا. من جديد أتمنى أن يتولى الحكام هذا الأمر".
وتابع: "لو كنا تأخرنا 5 دقائق لفرضت علينا غرامة ولكانت هناك مشكلة كبيرة. لنرى كيف سيكون التصرف حيال منتخب الأرجنتين. أعتقد أنه يتعين فرض غرامة عليه. كم كانت مدة التأخير؟ 20 أم 30 دقيقة؟".
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
مجتمع
ميسي يكشف سبب غيابه عن أولمبياد باريس مع الأرجنتين
13 يونيو, 11:35 GMT
وأضاف: "كان وقتا طويلا وكانوا خلال هذا الوقت يبحثون كيفية اللعب في مواجهتنا في الشوط الثاني، ولو كنا علمنا مسبقا بالحصول على 10دقائق إضافية فلربما فعلنا بعض الأمور الأخرى أيضا".
وعاد منتخب الأرجنتين من غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني متأخرا 5 دقائق تقريبا عن نظيره الكندي، لتفوز الأرجنتين، حاملة اللقب، 2-صفر.
وسيلتقي منتخب كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات منتخب بيرو، الثلاثاء، ثم يواجه تشيلي في 29 يونيو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала