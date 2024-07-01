https://sarabic.ae/20240701/علماء-روس-يعلمون-الروبوتات-كيفية-إزالة-الأجزاء-المعيبة-من-خطوط-الإنتاج-1090364207.html
علماء روس يعلمون الروبوتات كيفية إزالة الأجزاء المعيبة من خطوط الإنتاج
علماء روس يعلمون الروبوتات كيفية إزالة الأجزاء المعيبة من خطوط الإنتاج
سبوتنيك عربي
عرض مؤتمر "IEEE 2024" للباحثين الشباب في الهندسة الكهربائية والإلكترونية ابتكارا للعلماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، وهو عبارة عن برنامج للتعرف... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T13:48+0000
2024-07-01T13:48+0000
2024-07-01T13:54+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح متخصصون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أن الآليات تضمن جودة العمليات المتكررة أو السريعة، كما أنها ضرورية في ظروف الإنتاج.وتابع المتخصصون بالقول: "نحن بحاجة إلى خوارزمية خاصة حتى يتمكن الروبوت من تصحيح تصرفاته ويعلم نفسه أثناء التشغيل، وللقيام بذلك، نستخدم عملية التعلم الآلي".وقام فريق من العلماء من جامعتي شمال القوقاز الفيدرالية الروسية وجامعة سانت بطرسبورغ للتعدين بتطوير برنامج يساعد الروبوت على التعرف وتحديد العيوب، وثم إزالة الأجزاء المعيبة من سلسلة الإنتاج.وقالت المبتكرة، كارينا مارتيروسيان، إن "أصعب شيء في مثل هذه المهمة هو تحديد الفترة الزمنية المخصصة لهذه العملية، وبعد ذلك، من الضروري التأكد من أن الوقت المخصص لمعالجة العيب ثابت".ووفقا لها، للتحكم في الروبوتات، يتم استخدام منصة تسمح بالتفاعل بين أنظمة رؤية الكمبيوتر وميكانيكية الروبوت، مضيفة أنه مع تطوير الخوارزمية، يتم استخدام لغة البرمجة "بايثون".
https://sarabic.ae/20240628/فتح-تحقيق-بحادثة-انتحار-روبوت-في-كوريا-الجنوبية--1090254566.html
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علوم
علماء روس يعلمون الروبوتات كيفية إزالة الأجزاء المعيبة من خطوط الإنتاج
13:48 GMT 01.07.2024 (تم التحديث: 13:54 GMT 01.07.2024)
عرض مؤتمر "IEEE 2024" للباحثين الشباب في الهندسة الكهربائية والإلكترونية ابتكارا للعلماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، وهو عبارة عن برنامج للتعرف السريع والفعال على الأجزاء المعيبة وإزالتها من خط التجميع الإنتاجي.
وأوضح متخصصون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية أن الآليات تضمن جودة العمليات المتكررة أو السريعة، كما أنها ضرورية في ظروف الإنتاج.
وتابع المتخصصون بالقول: "نحن بحاجة إلى خوارزمية خاصة حتى يتمكن الروبوت من تصحيح تصرفاته ويعلم نفسه أثناء التشغيل، وللقيام بذلك، نستخدم عملية التعلم الآلي".
وقام فريق من العلماء من جامعتي شمال القوقاز الفيدرالية الروسية وجامعة سانت بطرسبورغ للتعدين بتطوير برنامج يساعد الروبوت على التعرف وتحديد العيوب، وثم إزالة الأجزاء المعيبة من سلسلة الإنتاج.
وقالت المبتكرة، كارينا مارتيروسيان، إن "أصعب شيء في مثل هذه المهمة هو تحديد الفترة الزمنية المخصصة لهذه العملية، وبعد ذلك، من الضروري التأكد من أن الوقت المخصص لمعالجة العيب ثابت".
ووفقا لها، للتحكم في الروبوتات، يتم استخدام منصة تسمح بالتفاعل بين أنظمة رؤية الكمبيوتر وميكانيكية الروبوت، مضيفة أنه مع تطوير الخوارزمية، يتم استخدام لغة البرمجة "بايثون".