أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240605/أول-عملية-قلب-مفتوح-بواسطة-روبوت-جراحي-في-السعودية-1089537368.html
أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية
أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية
سبوتنيك عربي
تمكن الفريق الطبي في مركز أمراض القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخُبر السعودية، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بقيادة الدكتور فهد... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:25+0000
2024-06-05T13:35+0000
مجتمع
الصحة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102322/24/1023222448_0:184:2902:1816_1920x0_80_0_0_c616644c81d37894ec837e0f23da7e7c.jpg
وتم ذلك عن طريق زراعة 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القثطرة التشخيصية لقلبه وجود تضيق شديد وجديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، بحسب المستشفى.وتم إجراء العملية بعناية ودقة عالية من قبل فريق طبي متخصص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي الكبير، يتوقع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية.وتعد عمليات "القلب المفتوح" من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية، ولذلك تم تطوير تقنية "الروبوت الجراحي" لتساعد في تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقّة وفعالية، حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيها، ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابها
https://sarabic.ae/20240604/طبيب-الولادة-تقلل-خطر-إصابة-النساء-بأحد-أكثر-أمراض-السرطان-شيوعا-1089496478.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102322/24/1023222448_118:0:2785:2000_1920x0_80_0_0_00396ac65f6fd374eaf84583a755fd3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, السعودية
الصحة, السعودية

أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية

13:25 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 05.06.2024)
© Sputnik . Viktor Chernov / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية في القلب
عملية جراحية في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Viktor Chernov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمكن الفريق الطبي في مركز أمراض القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخُبر السعودية، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بقيادة الدكتور فهد المخدوم، استشاري جراحة القلب، من إجراء أول جراحة "قلب مفتوح" بنجاح باستخدام "روبوت" جراحي.
وتم ذلك عن طريق زراعة 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القثطرة التشخيصية لقلبه وجود تضيق شديد وجديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، بحسب المستشفى.

وبحسب صحيفة "الحدث"، فإن المريض يعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول.

وتم إجراء العملية بعناية ودقة عالية من قبل فريق طبي متخصص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي الكبير، يتوقع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية.
يد طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
مجتمع
طبيب: الولادة تقلل خطر إصابة النساء بأحد أكثر أمراض السرطان شيوعا
أمس, 09:14 GMT
وتعد عمليات "القلب المفتوح" من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية، ولذلك تم تطوير تقنية "الروبوت الجراحي" لتساعد في تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقّة وفعالية، حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيها، ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.

امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала