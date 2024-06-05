https://sarabic.ae/20240605/أول-عملية-قلب-مفتوح-بواسطة-روبوت-جراحي-في-السعودية-1089537368.html
أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية
أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية
سبوتنيك عربي
تمكن الفريق الطبي في مركز أمراض القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخُبر السعودية، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بقيادة الدكتور فهد... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:25+0000
2024-06-05T13:25+0000
2024-06-05T13:35+0000
مجتمع
الصحة
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وتم ذلك عن طريق زراعة 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القثطرة التشخيصية لقلبه وجود تضيق شديد وجديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، بحسب المستشفى.وتم إجراء العملية بعناية ودقة عالية من قبل فريق طبي متخصص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي الكبير، يتوقع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية.وتعد عمليات "القلب المفتوح" من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية، ولذلك تم تطوير تقنية "الروبوت الجراحي" لتساعد في تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقّة وفعالية، حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيها، ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابها
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الصحة, السعودية
أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي في السعودية
13:25 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 05.06.2024)
تمكن الفريق الطبي في مركز أمراض القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي في مدينة الخُبر السعودية، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بقيادة الدكتور فهد المخدوم، استشاري جراحة القلب، من إجراء أول جراحة "قلب مفتوح" بنجاح باستخدام "روبوت" جراحي.
وتم ذلك عن طريق زراعة 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من ذبحة صدرية، وتبيّن من القثطرة التشخيصية لقلبه وجود تضيق شديد وجديد في 3 شرايين، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، بحسب المستشفى.
وبحسب صحيفة "الحدث"، فإن المريض يعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول.
وتم إجراء العملية بعناية ودقة عالية من قبل فريق طبي متخصص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي الكبير، يتوقع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية.
وتعد عمليات "القلب المفتوح" من العمليات الجراحية التي تتطلب دقة وحرفية عالية، ولذلك تم تطوير تقنية "الروبوت الجراحي" لتساعد في تنفيذ هذه العمليات بشكل أكثر دقّة وفعالية، حيث يتيح الروبوت الجراحي للجراح إمكانية القيام بحركات دقيقة ومحكمة بفضل الذراع الروبوتي الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة المدمجة فيها، ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية ويزيد من نسبة نجاح العملية.