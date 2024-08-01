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بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
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https://sarabic.ae/20240801/دراسة-فضلات-القطط-تعالج-أشهر-الأمراض-المستعصية-عند-الإنسان-1091332552.html
دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسان
دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة رائدة عن طفيلي شائع موجود في فضلات القطط، من الممكن أن يصبح عامل تغيير في علاج الاضطرابات العصبية، مثل ألزهايمر وباركنسون. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T18:36+0000
2024-08-01T18:36+0000
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وتمكن باحثون دوليون بقيادة جامعة جلاسكو، من تصنيع سلالة معدلة من "التوكسوبلازما جوندي"، وهو طفيلي شائع يوجد في براز القطط، من أجل توصيل البروتينات العلاجية التي ينتجها إلى الدماغ مباشرة، وذلك بعدما أجروا تجربة على الفئران.وكان توصيل العلاجات المستهدفة عبر حاجز الدم في الدماغ وإلى الخلايا العصبية المحددة، يشكّل تحديا طويل الأمد بالنسبة للرعاية الصحية العصبية، وأظهر طفيلي "توكسوبلازما جوندي" قدرة ملحوظة مع مرور السنوات على عبور هذا الحاجز، إذ أصبح ينتقل بشكل طبيعي من الجهاز الهضمي إلى الدماغ، حيث يفرز البروتينات في الخلايا العصبية.ونجح الباحثون دوليون في استغلال هذه السمة، من خلال هندسة سلالة من طفيل "التوكسوبلازما جوندي" لتوصيل البروتينات العلاجية؛ إذ تعالج هذه التقنية الجديدة الصعوبة المستمرة المتمثلة في استهداف الخلايا الدماغية المصابة بالأمراض، وهو أمر بالغ الأهمية لعلاج اضطرابات مثل ألزهايمر وباركنسون ومتلازمة "ريت".ووصفت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر مايكروبيولوجي" إمكانية استخدام الطفيلي "التوكسوبلازما جوندي" الدماغي المعدل وراثيا لتوصيل العلاج عبر حاجز الدم في الدماغ، بأنها "رائدة" واختراق عالمي.وكان على فريق الدراسة في البداية، معرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل الطفيلي ينتج البروتينات العلاجية بشكل فعال، ثم اختبروا ما إذا كان قادرا على "بصق" البروتينات مرة أخرى إلى الخلايا الدماغية المصابة، وفق قولهم.وركز الباحثون على هندسة الطفيلي، من أجل توصيل بروتين "إم إي سي بي 2"، والذي تم اقتراحه كهدف علاجي واعد لمتلازمة "ريت"، وهو اضطراب عصبي منهك، ناجم عن وجود طفرات في جين "إم إي سي بي 2".وتشير الدراسة إلى أنه مع المزيد من البحث والاختبار، يمكن للطفيليات أن تلعب دورا محتملا في توصيل البروتينات العلاجية إلى الدماغ.
https://sarabic.ae/20240729/دراسة-تكشف-عن-فحص-دم-يشخص-ألزهايمر-بدقة-90-1091214167.html
https://sarabic.ae/20240727/غير-آمن-وكالة-الأدوية-الأوروبية-ترفض-طرح-دواء-ليكيمبي-لعلاج-ألزهايمر-1091164811.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة: فضلات القطط تعالج أشهر الأمراض المستعصية عند الإنسان

18:36 GMT 01.08.2024
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورقط
قط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
قط
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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تابعنا عبر
كشفت دراسة رائدة عن طفيلي شائع موجود في فضلات القطط، من الممكن أن يصبح عامل تغيير في علاج الاضطرابات العصبية، مثل ألزهايمر وباركنسون.
وتمكن باحثون دوليون بقيادة جامعة جلاسكو، من تصنيع سلالة معدلة من "التوكسوبلازما جوندي"، وهو طفيلي شائع يوجد في براز القطط، من أجل توصيل البروتينات العلاجية التي ينتجها إلى الدماغ مباشرة، وذلك بعدما أجروا تجربة على الفئران.
وكان توصيل العلاجات المستهدفة عبر حاجز الدم في الدماغ وإلى الخلايا العصبية المحددة، يشكّل تحديا طويل الأمد بالنسبة للرعاية الصحية العصبية، وأظهر طفيلي "توكسوبلازما جوندي" قدرة ملحوظة مع مرور السنوات على عبور هذا الحاجز، إذ أصبح ينتقل بشكل طبيعي من الجهاز الهضمي إلى الدماغ، حيث يفرز البروتينات في الخلايا العصبية.
مخ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
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ونجح الباحثون دوليون في استغلال هذه السمة، من خلال هندسة سلالة من طفيل "التوكسوبلازما جوندي" لتوصيل البروتينات العلاجية؛ إذ تعالج هذه التقنية الجديدة الصعوبة المستمرة المتمثلة في استهداف الخلايا الدماغية المصابة بالأمراض، وهو أمر بالغ الأهمية لعلاج اضطرابات مثل ألزهايمر وباركنسون ومتلازمة "ريت".
ووصفت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر مايكروبيولوجي" إمكانية استخدام الطفيلي "التوكسوبلازما جوندي" الدماغي المعدل وراثيا لتوصيل العلاج عبر حاجز الدم في الدماغ، بأنها "رائدة" واختراق عالمي.
وكان على فريق الدراسة في البداية، معرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل الطفيلي ينتج البروتينات العلاجية بشكل فعال، ثم اختبروا ما إذا كان قادرا على "بصق" البروتينات مرة أخرى إلى الخلايا الدماغية المصابة، وفق قولهم.
رسم توضيحي لدماغ مصاب بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
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"غير آمن"... وكالة الأدوية الأوروبية ترفض طرح دواء "ليكيمبي" لعلاج "ألزهايمر"
27 يوليو, 06:20 GMT
وركز الباحثون على هندسة الطفيلي، من أجل توصيل بروتين "إم إي سي بي 2"، والذي تم اقتراحه كهدف علاجي واعد لمتلازمة "ريت"، وهو اضطراب عصبي منهك، ناجم عن وجود طفرات في جين "إم إي سي بي 2".
وتشير الدراسة إلى أنه مع المزيد من البحث والاختبار، يمكن للطفيليات أن تلعب دورا محتملا في توصيل البروتينات العلاجية إلى الدماغ.
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