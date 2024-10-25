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https://sarabic.ae/20241025/بذور-فلسطينية-تضاف-لـسفينة-نوح-في-القطب-الشمالي-1094147059.html
بذور فلسطينية تضاف لـ"سفينة نوح" في القطب الشمالي
بذور فلسطينية تضاف لـ"سفينة نوح" في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أُضيفت بذور فلسطينية إلى "سفينة نوح النباتية"، أكبر محمية بذور في العالم تقع في القطب الشمالي. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T06:57+0000
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وأعلنت مؤسسة "كروب تراست" الشريكة في المشروع، الأربعاء أن أكثر من 30 ألف عينة متأتية من عدد قياسي من 23 منظمة من 21 دولة انضمت إلى المجموعة الهائلة في أرخبيل سفالبارد النرويجي.وتحتوي المحمية التي افتُتحت عام 2008 بفضل تمويل نرويجي والمؤلفة من ثلاث غرف باردة، نحو 1.3 مليون عينة يمكن لأصحابها استرجاعها عندما يريدون، وذلك لأهداف مرتبطة بالحفظ.وبحسب مؤسسة "كروب تراست"، من المتوقع أن تصل في شباط/ فبراير 2025 دفعة جديدة من البذور من السودان، البلد الذي أوضاعا صهبة في الأونة الأخيرة.وقال مدير المؤسسة ستيفان شميتز: "التغير المناخي والصراعات يهددان البنية التحتية، ويؤثران على الأمن الغذائي لأكثر من 700 مليون شخص في أكثر من 75 دولة في العالم".الذكاء الاصطناعي يراقب عباد الشمس في روسياعادتان غذائيتان شائعتان قد تسببا ارتفاعا مثيرا للقلق يؤدي للسكتات الدماغيةعلماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, منوعات
العالم, أخبار فلسطين اليوم, منوعات

بذور فلسطينية تضاف لـ"سفينة نوح" في القطب الشمالي

06:57 GMT 25.10.2024
© AP Photo / John McConnicoبذور يوم القيامة العالمي - قبو سفالبارد
بذور يوم القيامة العالمي - قبو سفالبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / John McConnico
تابعنا عبر
أُضيفت بذور فلسطينية إلى "سفينة نوح النباتية"، أكبر محمية بذور في العالم تقع في القطب الشمالي.
وأعلنت مؤسسة "كروب تراست" الشريكة في المشروع، الأربعاء أن أكثر من 30 ألف عينة متأتية من عدد قياسي من 23 منظمة من 21 دولة انضمت إلى المجموعة الهائلة في أرخبيل سفالبارد النرويجي.

وتهدف محمية سفالبارد العالمية للبذور التي تقع في أنفاق محفورة في أحد الجبال على بعد ما يزيد قليلا عن ألف كيلومتر في القطب الشمالي، إلى حماية التنوع البيولوجي تحسبا من الكوارث الطبيعية أو الحروب أو التغير المناخي والأمراض.

وتحتوي المحمية التي افتُتحت عام 2008 بفضل تمويل نرويجي والمؤلفة من ثلاث غرف باردة، نحو 1.3 مليون عينة يمكن لأصحابها استرجاعها عندما يريدون، وذلك لأهداف مرتبطة بالحفظ.

ومن بين البذور التي أُضيفت الثلاثاء، عينات من 21 نوعا أصلها فلسطيني (خضر ودخن وأعشاب) وفّرها اتحاد لجان العمل الزراعي المحلي (UAWC) وهو جمعية غير حكومية.

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وبحسب مؤسسة "كروب تراست"، من المتوقع أن تصل في شباط/ فبراير 2025 دفعة جديدة من البذور من السودان، البلد الذي أوضاعا صهبة في الأونة الأخيرة.
وقال مدير المؤسسة ستيفان شميتز: "التغير المناخي والصراعات يهددان البنية التحتية، ويؤثران على الأمن الغذائي لأكثر من 700 مليون شخص في أكثر من 75 دولة في العالم".
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