https://sarabic.ae/20240921/عادتان-غذائيتان-شائعتان-قد-تسببا-ارتفاعا-مثيرا-للقلق-يؤدي-للسكتات-الدماغية-1092964707.html

عادتان غذائيتان شائعتان قد تسببا ارتفاعا مثيرا للقلق يؤدي للسكتات الدماغية

عادتان غذائيتان شائعتان قد تسببا ارتفاعا مثيرا للقلق يؤدي للسكتات الدماغية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة بارزة أن عادتين غذائيتين شائعتين، قد تكونان سببا في ارتفاع مثير للقلق يؤدي للسكتات الدماغية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T12:02+0000

2024-09-21T12:02+0000

2024-09-21T12:02+0000

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ووجد الخبراء أن استهلاك المشروبات الغازية، واتباع نظام غذائي منخفض في "أوميغا 6"، وهو نوع من الدهون ضروري للصحة، كان من بين 23 عاملا وراء 8 حالات من كل 10 حالات سكتة دماغية.ولطالما نصح الخبراء بعدم تناول المشروبات الغازية، بسبب ارتباطها الضار المستمر بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية، بينما ثبُت أن النظام الغذائي المنخفض في الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة "أوميغا 6" وراء ارتفاع بنسبة 5%.وتشمل مصادر هذه الدهون المفيدة "أوميغا 6"، زيت القرطم والجوز وبذور عباد الشمس والتوفو والبيض والمايونيز واللوز، وتشير الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "لانسيت" لعلم الأعصاب، إلى أنه من خلال استبدال المشروبات السكرية بهذه البدائل الغنية بالمغذيات، يمكن للأفراد تغيير خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير.كما كشفت الدراسة، أنه بين عامي 1990 و2021، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية طارئة بنسبة 70%، فيما زادت السكتات الدماغية المميتة بنسبة 44%.وتوصل البحث العلمي كذلك إلى أن انخفاض النشاط البدني وارتفاع ضغط الدم الانقباضي، من بين العوامل التي شهدت زيادات كبيرة في ارتفاع السكتات الدماغية، كما أن تلوث الهواء وارتفاع ضغط الدم والتدخين ونمط الحياة المستقرة وارتفاع الكوليسترول، من ضمن قائمة العوامل البارزة في السكتات الدماغية.

https://sarabic.ae/20210707/دراسة-أوميغا-3-في-وجبتك-يحد-من-الصداع-النصفي-لكن-احذر-أوميغا-6-1049501618.html

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الصحة, علوم, أمراض القلب والسكري والضغط, الأخبار