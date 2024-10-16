https://sarabic.ae/20241016/دراسة-تبين-فوائد-منقطعة-النظير-للرمان-1093837852.html

دراسة تبين فوائد "منقطعة النظير" للرمان

دراسة تبين فوائد "منقطعة النظير" للرمان

سبوتنيك عربي

يقدم الّرمان، بمذاقه الغني، وقيمته الغذائية، فوائد صحية جمّة، بما يشمل ضبط ضغط الدم، وتعزيز الذاكرة، والوقاية المحتملة من السرطان. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T16:22+0000

2024-10-16T16:22+0000

2024-10-16T16:22+0000

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منوعات

الصحة

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ويعزز تناول الرمان بانتظام المناعة، ويحسن مستويات الدهون، ويدعم الصحة العامة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.ويكشف التحليل الغذائي للرمان، أن وعاء واحدا (144 غراما)، يحتوي على 93 سعرة حرارية و2.30 غراما من البروتين و20.88 غراما من الكربوهيدرات و0.14 غراما من الدهون.ولذلك، فإدخال الرمان في النظام الغذائي، يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة، سواء تم تناوله طازجًا أو كعصير أو إضافته إلى وصفات الطعام المختلفة والسلطات، وفيما يلي أهم فوائده:التحكم في ضغط الدمإذا كان الشخص يعاني من تقلبات ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، فينبغي أن يحرص على تناول الرمان. تشير الأبحاث التي أجريت على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.مكافحة العدوىبيّنت مستخلصات الرمان خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات بفاعلية مميزة، فتناول طبق من الرمان يوميًا يحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحافظ على اللياقة والقوة.تحسين الذاكرةبرهنت الدراسات، أن الاستهلاك المنتظم لعصير الرمان لمدة شهر يعزز الذاكرة البصرية واللفظية، كما أنه فعال في علاج ضعف الذاكرة بعد جراحة القلب ومرض "ألزهايمر".تحسين الأداء الرياضيإن تناول طبق من الرمان قبل ممارسة الرياضة فكرة مذهلة. بفضل محتواه من النترات، يعمل الرمان على تحسين تدفق الدم إلى العضلات عند تناوله قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، مما يعزز الأداء الرياضي. كما يحمي عصير الرمان الغني بفيتامينC ومضادات الأكسدة الدهون في الدم من الأكسدة وقد يمنع تراكم اللويحات الشريانية. كما تبين أن زيت بذور الرمان يحسن معايير الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.الوقاية من السرطانتظهر مكونات مثل البوليفينول في الرمان تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان البروستاتا والرئة، ولها خصائص وقائية كيميائية ضد سرطان الثدي. إن تناول وعاء من الرمان كل يوم يمكن أن يوفر مركبات حيوية تقلل الالتهاب وتوفر فوائد في حالات مثل هشاشة العظام عن طريق إصلاح الغضاريف التالفة.

https://sarabic.ae/20220801/8-معلومات-مفاجئة-عن-أطعمة-نتناولها-يوميا-التين-قد-يحتوي-حشرات-ميتة-1065827011.html

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