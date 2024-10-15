https://sarabic.ae/20241015/دراسة-تناول-كميات-أقل-من-الطعام-قد-يطيل-عمرك--1093769047.html

دراسة: تناول كميات أقل من الطعام قد يطيل عمرك

دراسة: تناول كميات أقل من الطعام قد يطيل عمرك

سبوتنيك عربي

ذكرت دراسة علمية جديدة أن خفض السعرات الحرارية والامتناع عن تناول الوجبات بشكل معتاد قد يكون استراتيجية رابحة لإطالة العمر، إذا تم الالتزام بالشروط والأحكام... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T09:20+0000

2024-10-15T09:20+0000

2024-10-15T09:20+0000

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وتشير الدراسة التي أجريت على الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يقرب من 1000 فأر، إلى أن التغيرات الأيضية وانخفاض كتلة الجسم من الآثار الجانبية لتقييد الطعام، والتي قد تكون لها تكلفة صحية لبعض الأفراد.وأظهرت دراسات مختلفة أن جميع أنواع الحيوانات، من القرود إلى ذباب الفاكهة إلى الفئران إلى الديدان الخيطية، تعيش لفترة أطول عندما يتم تقييد إمدادات الغذاء الخاصة بها.وبالنظر إلى الأخلاقيات والتحديات المحيطة بالأبحاث السريرية، من الصعب القول ما إذا كان تناول كميات أقل من الطعام قد يؤدي أيضًا إلى زيادة عمر الإنسان.وتشير التحقيقات القائمة على الملاحظة التي تستخدم تقييد السعرات الحرارية بشكل أقل تطرفًا، مثل الصيام المتقطع، إلى وجود فوائد لتقييد النظام الغذائي، الذي قد يقلل من فرص الموت المبكر، بحسب مقال منشور في مجلة "sciencealert" العلمية.كما تشير الدراسات الصحية أيضًا إلى انخفاض الوزن ودهون الجسم وتخفيف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأيض، ما قد يلعب دورًا قويًا في إطالة العمر.لكن أحجام العينات الصغيرة والفترات المحدودة للدراسة تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات مسؤولة بشكل مباشر عن إطالة العمر.وخلال الدراسة، قام باحثون بتقييم آثار التقييد المتدرج للسعرات الحرارية والصيام المتقطع على 960 أنثى فئران متنوعة وراثياً، ما يؤكد نتائج العديد من الدراسات السابقة، التي تزعم بأن إبقاء الجسم جائعاً قليلاً من وقت لآخر يؤدي إلى إطالة العمر قليلاً.وقد فقدت الفئران التي حصلت على أعلى نسبة من الطعام سعرات حرارية، في المتوسط، ​​ما يقرب من ربع الوزن الذي كانت عليه عندما كانت فئرانًا تبلغ من العمر 6 أشهر بحلول الوقت الذي بلغوا فيه 18 شهرًا، في حين أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا نموذجيًا اكتسبت أكثر من ربع وزنها بقليل.والجدير بالملاحظة أن الفئران المقيدة بشدة عاشت أيضًا، في المتوسط، نحو 9 أشهر أطول من تلك التي تتبع نظامًا غذائيًا عاديًا، أي بزيادة تزيد قليلاً عن الثلث.في الواقع، داخل المجموعات الخاضعة لضبط السعرات الحرارية كانت الفئران التي احتفظت بأكبر قدر من الوزن هي التي تميل إلى الموت في وقت لاحق.وعلى الرغم من ذلك، لم يؤكد الباحثون أن عملية التنظيم الأيضي مرتبطة بالعيش لفترة أطول وذلك لأن العوامل الجينية والوراثية قد تلعب دورا في ذلك.أما لماذا ساعد الصيام المنتظم أو السعرات الحرارية المنخفضة بعض الفئران على العيش لفترة أطول، فهو سؤال لا يزال مطروحًا، ولا شك أن الأمر يتعلق بتفاعل معقد من العوامل، ومن الواضح أنه أكثر بعدًا عن فقدان الوزن والتمثيل الغذائي، بحسب العلماء.أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة" فصيلة دمك تؤثر على خطر إصابتك بالسكتة الدماغية المبكرة

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