https://sarabic.ae/20241014/هل-تشاهد-هياكل-ضبابية-في-عينك؟-إليك-الأسباب-والعلاج-1093743428.html
هل تشاهد "هياكل ضبابية" في عينك؟.. إليك الأسباب والعلاج
هل تشاهد "هياكل ضبابية" في عينك؟.. إليك الأسباب والعلاج
سبوتنيك عربي
ربما نلاحظ هياكل صغيرة تشبه أنسجة العنكبوت تطفو عبر مجال رؤيتك إذا نظرت إلى السماء في يوم صافٍ، تُعرف هذه الهياكل باسم العوائم أو "muscae volitantes" وهي كلمة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:38+0000
2024-10-14T13:38+0000
2024-10-14T13:38+0000
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وأكد العلماء أن السبب الرئيسي لحدوث العوائم هو العمر، ومع تقدم العمر، يبدأ الجسم الزجاجي، وهو مادة شفافة تشبه الهلام داخل العين، في التكاثف والانكماش.ومع تقدم العمر، من الطبيعي أن ينفصل الجسم الزجاجي عن مؤخرة العين، وهي العملية التي تسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، وهذا يسبب المزيد من العوامات.هل من الممكن أن تؤثر مكملات الفيتامينات على كتل وخيوط الكولاجين لتحسين الجسم الزجاجي؟في عام 2022، أفاد باحثون في تايوان أن تناول مكملات إنزيمات الفاكهة المختلطة بجرعات عالية يمكن أن يقلل من العوامات، لكن ليس من الواضح كيف قاموا بقياس عدد العوامات، لذلك من الصعب الحكم على هذه الدراسة بشكل صحيح دون مزيد من المعلومات.وتعد الكتل الزجاجية ثلاثية الأبعاد، وليست ثنائية الأبعاد، لذا فإن التقاطها من زوايا مختلفة يؤثر على القياس الذي تتخذه، وتظهر العوامات أكبر عندما تكون أقرب إلى مقدمة عينك.ويعد التخلص من العوائم بالليزر (المعروف باسم ليزر YAG) خيارًا آخر، لكن لا يتفق جميع الخبراء على أن هذا آمن.ومن المثير للقلق أن العديد من الشركات الخاصة تقدم هذا العلاج كحل جيد، على الرغم من وجود تقارير عن تلف هياكل العين المختلفة والزرق نتيجة لذلك.وهناك بعض الأدلة على أن عوامل نمط الحياة يمكن أن تسرع أو تبطئ الشيخوخة في العين بشكل عام، مما قد يؤثر على عمرك عندما تلاحظ العوائم لأول مرة، أو مدى حجمها أو إزعاجها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء أن الأدلة تشير إلى أن التعرض المفرط للضوء الأزرق من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وشاشات LCD قد يؤدي أيضًا إلى تسريع التغيرات المرتبطة بالعمر في العين، ولكن في حين أن إبطاء الشيخوخة في العين سيكون أمرًا رائعًا، إلا أنه ليس دليلاً على أنه سيحمي الأشخاص منها بشكل تام.علماء روس يكتشفون جينات تزيد مقاومة القمح وفول الصويا للتغيرات المناخيةدراسة تكشف عن تأثير رائع وغير متوقع للقهوة على القلب
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الصحة, علوم
هل تشاهد "هياكل ضبابية" في عينك؟.. إليك الأسباب والعلاج
ربما نلاحظ هياكل صغيرة تشبه أنسجة العنكبوت تطفو عبر مجال رؤيتك إذا نظرت إلى السماء في يوم صافٍ، تُعرف هذه الهياكل باسم العوائم أو "muscae volitantes" وهي كلمة لاتينية تعني "الذباب الطائر".
وأكد العلماء أن السبب الرئيسي لحدوث العوائم هو العمر، ومع تقدم العمر، يبدأ الجسم الزجاجي، وهو مادة شفافة تشبه الهلام داخل العين، في التكاثف والانكماش.
ويتكون الجسم الزجاجي في الغالب من الماء والكولاجين وحمض يسمى الهيالورونان، وبمرور الوقت، يتدهور الجسم الزجاجي قليلاً، وتبدأ كتل صغيرة من الكولاجين في التكون، والعوائم هي الظلال التي تلقيها هذه الكتل على شبكية العين.
ومع تقدم العمر، من الطبيعي أن ينفصل الجسم الزجاجي عن مؤخرة العين، وهي العملية التي تسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، وهذا يسبب المزيد من العوامات.
هل من الممكن أن تؤثر مكملات الفيتامينات على كتل وخيوط الكولاجين لتحسين الجسم الزجاجي؟
في عام 2022، أفاد باحثون في تايوان أن تناول مكملات إنزيمات الفاكهة المختلطة بجرعات عالية يمكن أن يقلل من العوامات، لكن ليس من الواضح كيف قاموا بقياس عدد العوامات، لذلك من الصعب الحكم على هذه الدراسة بشكل صحيح دون مزيد من المعلومات.
وأوضح العلماء أنه من الصعب قياس العوامات لأن الجسم الزجاجي متحرك، وفي كل مرة تحرك فيها عينيك، تتحرك العتامات الزجاجية (الأجسام العائمة في الجسم الزجاجي)، وتتحرك العوامات أيضًا، الظلال التي تلقيها العتامات الزجاجية.
وتعد الكتل الزجاجية ثلاثية الأبعاد، وليست ثنائية الأبعاد، لذا فإن التقاطها من زوايا مختلفة يؤثر على القياس الذي تتخذه، وتظهر العوامات أكبر عندما تكون أقرب إلى مقدمة عينك.
وهناك طريقتان طبيتان للتخلص من العوائم، وأكثر الطرق قبولاً هي عملية تسمى "استئصال الزجاجية"، والتي تزيل الجسم الزجاجي جراحيًا، ولكن هذه الجراحة تشكل مخاطر على رؤية الشخص أكثر أهمية بكثير من العوائم نفسها.
ويعد التخلص من العوائم بالليزر (المعروف باسم ليزر YAG) خيارًا آخر، لكن لا يتفق جميع الخبراء على أن هذا آمن.
ومن المثير للقلق أن العديد من الشركات الخاصة تقدم هذا العلاج كحل جيد، على الرغم من وجود تقارير عن تلف هياكل العين المختلفة والزرق نتيجة لذلك.
وتشمل "الحلول" الأخرى المقترحة عبر الإنترنت الصيام المتقطع، وتدليك الصدغ، والضغط بالإبر، بالإضافة إلى تمارين العين، ولكن لا يوجد دليل موثوق على ذلك.
وهناك بعض الأدلة على أن عوامل نمط الحياة يمكن أن تسرع أو تبطئ الشيخوخة في العين بشكل عام، مما قد يؤثر على عمرك عندما تلاحظ العوائم لأول مرة، أو مدى حجمها أو إزعاجها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وأشار العلماء إلى أن تناول الكثير من الخضروات الغنية بالكاروتينات (السبانخ والبروكلي والبطيخ والجريب فروت الوردي) والأسماك الدهنية التي تحتوي على "أوميغا 3"، قد يساعد الأشخاص المعرضين لخطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.
وأكد العلماء أن الأدلة تشير إلى أن التعرض المفرط للضوء الأزرق من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وشاشات LCD قد يؤدي أيضًا إلى تسريع التغيرات المرتبطة بالعمر في العين، ولكن في حين أن إبطاء الشيخوخة في العين سيكون أمرًا رائعًا، إلا أنه ليس دليلاً على أنه سيحمي الأشخاص منها بشكل تام.