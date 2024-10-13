https://sarabic.ae/20241013/هابل-يرصد-مفاجآت-خطيرة-عن-أكبر-إعصار-بالنظام-الشمسي-1093713641.html
هابل يرصد مفاجآت خطيرة عن "أكبر إعصار" بالنظام الشمسي
هابل يرصد مفاجآت خطيرة عن "أكبر إعصار" بالنظام الشمسي
سبوتنيك عربي
رصد تلسكوب هابل الفضائي مفاجآت مخيفة عن أكبر إعصار بالنظام الشمسي على الإطلاق، حسب ما كشفت عنه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T16:34+0000
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وأظهرت الصور التي التقطها التسلكوب هابل، التابع لـ"ناسا" أن البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري ليست مستقرة، وأن حجمها ينمو ويتقلص باستمرار.وبحسب تصريحات إيمي سيمون، من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا"، فإن عملية التذبذب في الحجم زيادة ونقصان لم يتم رصدها من قبل.وقالت سيمون: "نعلم مسبقا أن هناك اختلافات في خط الطول للإعصار، لكننا لم نرصد تغير الحجم من قبل".ولفتت إلى أن هابل، ساعد في تأكيد أن هذه البقعة الحمراء العظيمة تتغير في الحجم للداخل والخارج وفي ذات الوقت تم رصد تغير معدلات حركتها.وأردفت: "هذه الأمور التي تم رصدها بواسطة التلسكوب لم يتوقعها العلماء نهائيا، وليس هناك تفسيرات علمية في الوقت الحالي لهذه الأمور". وتقول وكالة "ناسا" إن البقعة الحمراء العظيمة هي عاصفة تدور حول كوكب المشتري منذ 150 عاما على الأقل، ويبلغ عرضه 16 ألف و350 كيلومترا، وهو حجم يعادل نحو 1.3 ضعف عرض الأرض، بينما يمتد لمسافة 100 كيلومترا.
https://sarabic.ae/20240525/كو-كب-عملاق-غير-مرئي-يختبئ-وراء-النظام-الشمسي-فيديو--1089200148.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, ناسا
منوعات, أخبار العالم الآن, ناسا
هابل يرصد مفاجآت خطيرة عن "أكبر إعصار" بالنظام الشمسي
رصد تلسكوب هابل الفضائي مفاجآت مخيفة عن أكبر إعصار بالنظام الشمسي على الإطلاق، حسب ما كشفت عنه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
وأظهرت الصور التي التقطها التسلكوب هابل، التابع لـ"ناسا" أن البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري ليست مستقرة، وأن حجمها ينمو ويتقلص باستمرار.
وبحسب تصريحات إيمي سيمون، من مركز غودارد لرحلات الفضاء
التابع لـ"ناسا"، فإن عملية التذبذب في الحجم زيادة ونقصان لم يتم رصدها من قبل.
وقالت سيمون: "نعلم مسبقا أن هناك اختلافات في خط الطول للإعصار، لكننا لم نرصد تغير الحجم من قبل".
ولفتت إلى أن هابل، ساعد في تأكيد أن هذه البقعة الحمراء العظيمة تتغير في الحجم للداخل والخارج وفي ذات الوقت تم رصد تغير معدلات حركتها.
وأردفت: "هذه الأمور التي تم رصدها بواسطة التلسكوب لم يتوقعها العلماء
نهائيا، وليس هناك تفسيرات علمية في الوقت الحالي لهذه الأمور".
وتقول وكالة "ناسا" إن البقعة الحمراء العظيمة هي عاصفة تدور حول كوكب المشتري
منذ 150 عاما على الأقل، ويبلغ عرضه 16 ألف و350 كيلومترا، وهو حجم يعادل نحو 1.3 ضعف عرض الأرض، بينما يمتد لمسافة 100 كيلومترا.