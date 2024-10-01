https://sarabic.ae/20241001/قمر-يدخل-مدار-الأرض-ولن-يعود-قبل-30-عاما-ما-القصة؟-1093328423.html

قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟

قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟

سبوتنيك عربي

بعد مطاردة الأرض لسنوات أصبح الجسم المعروف باسم 2024 PT5 ويطلق عليه "القمر الكاذب" قريبا بما يكفي لجاذبيتنا أن تسحبه، واستطاع دخول مدار الأرض، يوم الأحد 29... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T15:56+0000

2024-10-01T15:56+0000

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ومن المتوقع أن يدور حول الأرض لمدة شهرين، ما يوفر صحبة قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام لقمرنا الدائم، وسيبقى "القمر الصغير" معنا حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يتوقف عن الارتباط بالأرض ويستأنف رحلته في الفضاء إلى مداره الجديد حول الشمس.ومن المتوقع أن يعود 2024 PT5 إلى مدار كوكب الأرض في عام 2055.وتم تحديد 2024 PT5، الشهر الماضي فقط، عندما اكتشفه العلماء كجزء من نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي للكويكبات "أطلس"، التابع لوكالة "ناسا"، حيث يشير عام 2024 في اسمه إلى عام اكتشافه.وتحدث الأقمار الصغيرة عندما يقترب كويكب ببطء من الأرض بطريقة تجعله يدور حولها بواسطة جاذبية كوكبنا بدلا من الجاذبية الأكثر قوة للشمس. وتتكون عادة من الكويكبات أو الأجسام الطبيعية الأخرى التي تطفو في الفضاء.نظام التنبيه هو مشروع لرصد الأجسام القريبة من الأرض والتي قد تعرض الحياة على الأرض للخطر، ولكن لا يُعتقد أن القمر الصغير يشكل أي خطر.وبينما يمكن رؤية الجسم باستخدام تلسكوبات مخصصة، إلا أنه صغير جدا وخافت بحيث لا يمكن رصده بالعين المجردة. مثل العديد من الكويكبات التي تقترب من الأرض، يُعتقد أنه جاء من حزام "أرجونا".

https://sarabic.ae/20241001/رصد-ظاهرة-نادرة-بالقرب-من-سطح-الأرض-1093301471.html

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