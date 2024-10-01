قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟

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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
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عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241001/قمر-يدخل-مدار-الأرض-ولن-يعود-قبل-30-عاما-ما-القصة؟-1093328423.html
قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟
قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
بعد مطاردة الأرض لسنوات أصبح الجسم المعروف باسم 2024 PT5 ويطلق عليه "القمر الكاذب" قريبا بما يكفي لجاذبيتنا أن تسحبه، واستطاع دخول مدار الأرض، يوم الأحد 29... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T15:56+0000
2024-10-01T15:56+0000
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ومن المتوقع أن يدور حول الأرض لمدة شهرين، ما يوفر صحبة قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام لقمرنا الدائم، وسيبقى "القمر الصغير" معنا حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يتوقف عن الارتباط بالأرض ويستأنف رحلته في الفضاء إلى مداره الجديد حول الشمس.ومن المتوقع أن يعود 2024 PT5 إلى مدار كوكب الأرض في عام 2055.وتم تحديد 2024 PT5، الشهر الماضي فقط، عندما اكتشفه العلماء كجزء من نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي للكويكبات "أطلس"، التابع لوكالة "ناسا"، حيث يشير عام 2024 في اسمه إلى عام اكتشافه.وتحدث الأقمار الصغيرة عندما يقترب كويكب ببطء من الأرض بطريقة تجعله يدور حولها بواسطة جاذبية كوكبنا بدلا من الجاذبية الأكثر قوة للشمس. وتتكون عادة من الكويكبات أو الأجسام الطبيعية الأخرى التي تطفو في الفضاء.نظام التنبيه هو مشروع لرصد الأجسام القريبة من الأرض والتي قد تعرض الحياة على الأرض للخطر، ولكن لا يُعتقد أن القمر الصغير يشكل أي خطر.وبينما يمكن رؤية الجسم باستخدام تلسكوبات مخصصة، إلا أنه صغير جدا وخافت بحيث لا يمكن رصده بالعين المجردة. مثل العديد من الكويكبات التي تقترب من الأرض، يُعتقد أنه جاء من حزام "أرجونا".
https://sarabic.ae/20241001/رصد-ظاهرة-نادرة-بالقرب-من-سطح-الأرض-1093301471.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الفضاء
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الفضاء

قمر يدخل مدار الأرض ولن يعود قبل 30 عاما... ما القصة؟

15:56 GMT 01.10.2024
© Photo / unsplash.comنيازك تتجه إلى الأرض
نيازك تتجه إلى الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo / unsplash.com
تابعنا عبر
بعد مطاردة الأرض لسنوات أصبح الجسم المعروف باسم 2024 PT5 ويطلق عليه "القمر الكاذب" قريبا بما يكفي لجاذبيتنا أن تسحبه، واستطاع دخول مدار الأرض، يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول.
ومن المتوقع أن يدور حول الأرض لمدة شهرين، ما يوفر صحبة قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام لقمرنا الدائم، وسيبقى "القمر الصغير" معنا حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يتوقف عن الارتباط بالأرض ويستأنف رحلته في الفضاء إلى مداره الجديد حول الشمس.
ومن المتوقع أن يعود 2024 PT5 إلى مدار كوكب الأرض في عام 2055.
وتم تحديد 2024 PT5، الشهر الماضي فقط، عندما اكتشفه العلماء كجزء من نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي للكويكبات "أطلس"، التابع لوكالة "ناسا"، حيث يشير عام 2024 في اسمه إلى عام اكتشافه.
الغلاف الجوي للأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
مجتمع
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
07:49 GMT
وتحدث الأقمار الصغيرة عندما يقترب كويكب ببطء من الأرض بطريقة تجعله يدور حولها بواسطة جاذبية كوكبنا بدلا من الجاذبية الأكثر قوة للشمس. وتتكون عادة من الكويكبات أو الأجسام الطبيعية الأخرى التي تطفو في الفضاء.
نظام التنبيه هو مشروع لرصد الأجسام القريبة من الأرض والتي قد تعرض الحياة على الأرض للخطر، ولكن لا يُعتقد أن القمر الصغير يشكل أي خطر.
وبينما يمكن رؤية الجسم باستخدام تلسكوبات مخصصة، إلا أنه صغير جدا وخافت بحيث لا يمكن رصده بالعين المجردة. مثل العديد من الكويكبات التي تقترب من الأرض، يُعتقد أنه جاء من حزام "أرجونا".
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