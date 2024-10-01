https://sarabic.ae/20241001/رصد-ظاهرة-نادرة-بالقرب-من-سطح-الأرض-1093301471.html
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
سبوتنيك عربي
لا تقتصر التأثيرات الكهربائية للعواصف الرعدية على الغلاف الجوي العلوي فقط، بل تشمل أيضا المناطق القريبة من سطح الأرض. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T07:49+0000
2024-10-01T07:49+0000
2024-10-01T07:49+0000
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ونتيجة انتشار حقول كهربائية شديدة فإن حركة الجسيمات تصبح أسرع وأكثر قدرة على إطلاق الإلكترونات التي ينتج عنها توهج الذرات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".ولفت الموقع إلى أن باحثين من مختبر "عليخانيان" في أرمينيا رصدوا هذه الظاهرة التي تحدث خلال العواصف الرعدية.وكان الباحثون قد رصدوا العام الماضي 56 حدثا لهذه الظاهرة التي تتضمن هروب الإلكترونات بصورة متسارعة وتم تسجيل أقواها في سلوفاكيا، التي قدر العلماء شدتها بـ100 ضعف المستويات الطبيعية.كما اكتشف الباحثون حقلا كهربائيا على ارتفاع لم يتجاوز الـ50 مترا فوق سطح الأرض في ظاهرة نادرة وغير متوقعة بالنسبة للمختصين في الأرصاد الجوية وفي دراسة الانفجارات الشمسية.ويقول الموقع إن الأبحاث الجديدة تسلط الضوء على أهمية أن يكون هناك فهم وعمل مشترك مشترك للعلوم المتعلقة بالفضاء وفيزياء الغلاف الجوي معا.
https://sarabic.ae/20240905/كويكب-يضرب-الغلاف-الجوي-للأرض-ويحترق-فوق-الفلبين-فيديو----1092415683.html
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أخبار العالم الآن, علوم, منوعات
أخبار العالم الآن, علوم, منوعات
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
لا تقتصر التأثيرات الكهربائية للعواصف الرعدية على الغلاف الجوي العلوي فقط، بل تشمل أيضا المناطق القريبة من سطح الأرض.
ونتيجة انتشار حقول كهربائية شديدة فإن حركة الجسيمات تصبح أسرع وأكثر قدرة على إطلاق الإلكترونات التي ينتج عنها توهج الذرات، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت".
ولفت الموقع إلى أن باحثين من مختبر "عليخانيان" في أرمينيا رصدوا هذه الظاهرة
التي تحدث خلال العواصف الرعدية.
وكان الباحثون قد رصدوا العام الماضي 56 حدثا لهذه الظاهرة التي تتضمن هروب الإلكترونات بصورة متسارعة وتم تسجيل أقواها في سلوفاكيا، التي قدر العلماء شدتها بـ100 ضعف المستويات الطبيعية.
كما اكتشف الباحثون حقلا كهربائيا على ارتفاع لم يتجاوز الـ50 مترا فوق سطح الأرض في ظاهرة نادرة وغير متوقعة بالنسبة للمختصين في الأرصاد الجوية وفي دراسة الانفجارات الشمسية.
ويقول الموقع إن الأبحاث الجديدة تسلط الضوء على أهمية أن يكون هناك فهم وعمل مشترك مشترك للعلوم المتعلقة بالفضاء وفيزياء الغلاف الجوي
معا.