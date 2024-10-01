رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض

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عاجل- وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ
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150 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
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12:31 GMT
28 د
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https://sarabic.ae/20241001/رصد-ظاهرة-نادرة-بالقرب-من-سطح-الأرض-1093301471.html
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض
سبوتنيك عربي
لا تقتصر التأثيرات الكهربائية للعواصف الرعدية على الغلاف الجوي العلوي فقط، بل تشمل أيضا المناطق القريبة من سطح الأرض. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T07:49+0000
2024-10-01T07:49+0000
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ونتيجة انتشار حقول كهربائية شديدة فإن حركة الجسيمات تصبح أسرع وأكثر قدرة على إطلاق الإلكترونات التي ينتج عنها توهج الذرات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".ولفت الموقع إلى أن باحثين من مختبر "عليخانيان" في أرمينيا رصدوا هذه الظاهرة التي تحدث خلال العواصف الرعدية.وكان الباحثون قد رصدوا العام الماضي 56 حدثا لهذه الظاهرة التي تتضمن هروب الإلكترونات بصورة متسارعة وتم تسجيل أقواها في سلوفاكيا، التي قدر العلماء شدتها بـ100 ضعف المستويات الطبيعية.كما اكتشف الباحثون حقلا كهربائيا على ارتفاع لم يتجاوز الـ50 مترا فوق سطح الأرض في ظاهرة نادرة وغير متوقعة بالنسبة للمختصين في الأرصاد الجوية وفي دراسة الانفجارات الشمسية.ويقول الموقع إن الأبحاث الجديدة تسلط الضوء على أهمية أن يكون هناك فهم وعمل مشترك مشترك للعلوم المتعلقة بالفضاء وفيزياء الغلاف الجوي معا.
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أخبار العالم الآن, علوم, منوعات
أخبار العالم الآن, علوم, منوعات

رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض

07:49 GMT 01.10.2024
© Photo / Unsplash/ Marc Wielandالغلاف الجوي للأرض
الغلاف الجوي للأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo / Unsplash/ Marc Wieland
تابعنا عبر
لا تقتصر التأثيرات الكهربائية للعواصف الرعدية على الغلاف الجوي العلوي فقط، بل تشمل أيضا المناطق القريبة من سطح الأرض.
ونتيجة انتشار حقول كهربائية شديدة فإن حركة الجسيمات تصبح أسرع وأكثر قدرة على إطلاق الإلكترونات التي ينتج عنها توهج الذرات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".
اقتراب كويكب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
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كويكب يضرب الغلاف الجوي للأرض ويحترق فوق الفلبين... فيديو
5 سبتمبر, 10:32 GMT
ولفت الموقع إلى أن باحثين من مختبر "عليخانيان" في أرمينيا رصدوا هذه الظاهرة التي تحدث خلال العواصف الرعدية.
وكان الباحثون قد رصدوا العام الماضي 56 حدثا لهذه الظاهرة التي تتضمن هروب الإلكترونات بصورة متسارعة وتم تسجيل أقواها في سلوفاكيا، التي قدر العلماء شدتها بـ100 ضعف المستويات الطبيعية.
كما اكتشف الباحثون حقلا كهربائيا على ارتفاع لم يتجاوز الـ50 مترا فوق سطح الأرض في ظاهرة نادرة وغير متوقعة بالنسبة للمختصين في الأرصاد الجوية وفي دراسة الانفجارات الشمسية.
ويقول الموقع إن الأبحاث الجديدة تسلط الضوء على أهمية أن يكون هناك فهم وعمل مشترك مشترك للعلوم المتعلقة بالفضاء وفيزياء الغلاف الجوي معا.
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