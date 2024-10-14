https://sarabic.ae/20241014/أزمة-داخل-أروقة-الدوري-السعودي-بسبب-طائرة-خاصة---1093746840.html
أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة"
أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة"
سبوتنيك عربي
تسبب رفض إدارة نادي النصر السعودي إعادة البرازيلي، ماتيوس بينتو، حارس مرمى الفريق بـ"طائرة خاصة" بأزمة داخل أروقة النادي. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T14:12+0000
2024-10-14T14:12+0000
2024-10-14T14:12+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093698930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77b5ec8c521cd12a8e7e96fa3c71ff9c.jpg
وقررت إدارة النصر توفير طائرة خاصة للمدافع الإسباني إيمريك لابورت بعد نهاية مشاركته الدولية مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية إلا أن الإدارة رفضت قرارا مماثلا مع الحارس البرازيلي بينتو.ويصر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على توفير الطائرة الخاصة لبينتو من أجل اللحاق بالتدريب الأخير يوم الخميس قبل مواجهة الشباب المقررة، يوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.ويحتل الأصفر المرتبة الثالثة في سلم الدوري برصيد 14 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادلين أمام الرائد والأهلي.لاعب سعودي ينفجر في وجه مراسل بعد سؤال عن تراجع الأداء أمام اليابان... فيديوالمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة
https://sarabic.ae/20241014/طائرة-مسيرة-توقف-تدريبات-المنتخب-العراقي-في-كوريا-الجنوبية-1093730000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093698930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75332061e99dfb2e9086b00c2df7724d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة
أزمة داخل أروقة الدوري السعودي بسبب "طائرة خاصة"
تسبب رفض إدارة نادي النصر السعودي إعادة البرازيلي، ماتيوس بينتو، حارس مرمى الفريق بـ"طائرة خاصة" بأزمة داخل أروقة النادي.
وقررت إدارة النصر توفير طائرة خاصة للمدافع الإسباني إيمريك لابورت بعد نهاية مشاركته الدولية مع منتخب إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية إلا أن الإدارة رفضت قرارا مماثلا مع الحارس البرازيلي بينتو.
وجاء رفض إدارة النصر بسبب ارتفاع تكلفة توفير طائرة خاصة من أجل بينتو، إذ يقدر سعرها بنحو 200 ألف دولار، بينما بلغت قيمة نقل لابورت نحو 50 ألف دولار.
ويصر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على توفير الطائرة الخاصة لبينتو من أجل اللحاق بالتدريب الأخير يوم الخميس قبل مواجهة الشباب المقررة، يوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.
ولعب الحارس البرازيلي مواجهة الأهلي أساسيًّا دون راحةٍ من رحلة طيران طويلة أو خوض أي تدريبٍ مع الفريق بعد فراغه من تجمع "السامبا" خلال فترة التوقف الدولية الماضية، بحسب صحيفة "الرياضية".
ويحتل الأصفر المرتبة الثالثة في سلم الدوري برصيد 14 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادلين أمام الرائد والأهلي.