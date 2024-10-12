https://sarabic.ae/20241012/المنتخب-المصري-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مشاركة-محمد-صلاح-في-مباراة-موريتانيا-المقبلة-1093690659.html
المنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة
المنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة
سبوتنيك عربي
اتخذ المنتخب المصري، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T18:10+0000
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2024-10-12T18:10+0000
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وعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة موريتانيا المقبلة.وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة على إراحة النجم المصري محمد صلاح من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، وهي المباراة التي تأتي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وكان حسام حسن قد صرح عقب مباراة موريتانيا الأولى أمام منتخب بلاده في الجولة الثالثة من التصفيات نفسها، أن أرضية ملعب المنتخب المنافس نجيل صناعي ولاعبوه يلعبون بقوة وتدخلاتهم تتسم بالعنف.وتابع: "حاليا، أرى صلاح في أفضل حالاته النفسية، يتحدث مع اللاعبين ويحاول تحفيزهم، وهذا أمر جديد بالنسبة لي". واختتم حسام حسن حديثه بالإشادة بأداء اللاعبين، قائلاً: "المباراة كانت صعبة ولكن نجحنا في تحقيق الفوز المستحق".وكان منتخب مصر قد فاز، أمس الجمعة، على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21، ورفع محمد صلاح رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.
https://sarabic.ae/20240302/رسميا-منتخب-مصر-يضم-محمد-صلاح-رغم-طلب-ليفربول-إعفاءه-بداعي-الإصابة-1086607719.html
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منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
المنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة
اتخذ المنتخب المصري، اليوم السبت، قرارا جديدا بشأن مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح في مباراة موريتانيا المقبلة.
وعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسة مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة موريتانيا المقبلة.
وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة على إراحة النجم المصري محمد صلاح
من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، وهي المباراة التي تأتي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
وكان حسام حسن قد صرح عقب مباراة موريتانيا الأولى أمام منتخب بلاده في الجولة الثالثة من التصفيات نفسها، أن أرضية ملعب المنتخب المنافس نجيل صناعي ولاعبوه يلعبون بقوة وتدخلاتهم تتسم بالعنف.
وتابع: "حاليا، أرى صلاح في أفضل حالاته النفسية، يتحدث مع اللاعبين ويحاول تحفيزهم، وهذا أمر جديد بالنسبة لي". واختتم حسام حسن حديثه بالإشادة بأداء اللاعبين، قائلاً: "المباراة كانت صعبة ولكن نجحنا في تحقيق الفوز المستحق".
وكان منتخب مصر قد فاز، أمس الجمعة، على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
وسجل محمود حسن تريزيجيه
ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21، ورفع محمد صلاح رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.