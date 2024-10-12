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https://sarabic.ae/20241012/ماذا-قال-حسام-حسن-عن-مقارنته-بمحمد-صلاح-1093675645.html
ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح؟... فيديو
ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح؟... فيديو
سبوتنيك عربي
في المؤتمر الصحفي بعد فوز مصر على موريتانيا، أكد المدير الفني حسام حسن أن منتخب مصر ليس فريقا صغيرا ويجب أن يلعب بنسق هجومي وسريع، مؤكدًا أن الفوز لم يكن صدفة. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T11:40+0000
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وعن طلب محمد صلاح بعدم المشاركة في مباراة الإياب بسبب النجيل الصناعي، قال حسام حسن: "إذا طلب مني صلاح أو أي لاعب آخر ألا يلعب على هذا النوع من الأرضية، سأوافق فورا".وأضاف: "منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة".وتابع: "حاليا، أرى صلاح في أفضل حالاته النفسية، يتحدث مع اللاعبين ويحاول تحفيزهم، وهذا أمر جديد بالنسبة لي".واختتم حسام حسن حديثه بالإشادة بأداء اللاعبين، قائلاً: "المباراة كانت صعبة ولكن نجحنا في تحقيق الفوز المستحق".وكان منتخب مصر قد فاز، أمس الجمعة، على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21، ورفع محمد صلاح رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.
https://sarabic.ae/20240925/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـفن-اللامبالاة-1093089070.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, منتخب مصر الوطني, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, منتخب مصر الوطني, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

ماذا قال حسام حسن عن مقارنته بمحمد صلاح؟... فيديو

11:40 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Matilde Campodonico حسام حسن مدرب المصري
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Matilde Campodonico
تابعنا عبر
في المؤتمر الصحفي بعد فوز مصر على موريتانيا، أكد المدير الفني حسام حسن أن منتخب مصر ليس فريقا صغيرا ويجب أن يلعب بنسق هجومي وسريع، مؤكدًا أن الفوز لم يكن صدفة.
وعن طلب محمد صلاح بعدم المشاركة في مباراة الإياب بسبب النجيل الصناعي، قال حسام حسن: "إذا طلب مني صلاح أو أي لاعب آخر ألا يلعب على هذا النوع من الأرضية، سأوافق فورا".
وأضاف: "منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة".
كما تطرق حسام حسن لعلاقته بمحمد صلاح، قائلا: "صلاح أخي الصغير، ولكن من غير المقبول مقارنة بيني وبينه نظرا لفارق السن".
وتابع: "حاليا، أرى صلاح في أفضل حالاته النفسية، يتحدث مع اللاعبين ويحاول تحفيزهم، وهذا أمر جديد بالنسبة لي".
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
مجتمع
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
25 سبتمبر, 11:50 GMT
واختتم حسام حسن حديثه بالإشادة بأداء اللاعبين، قائلاً: "المباراة كانت صعبة ولكن نجحنا في تحقيق الفوز المستحق".
وكان منتخب مصر قد فاز، أمس الجمعة، على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21، ورفع محمد صلاح رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.
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