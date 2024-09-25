https://sarabic.ae/20240925/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـفن-اللامبالاة-1093089070.html
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
سبوتنيك عربي
أثار النجم المصري، محمد صلاح، الجدل، ليس فقط بأدائه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بخياراته الأدبية التي أثارت اهتمام الجماهير والنقاد على حد سواء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:50+0000
2024-09-25T11:50+0000
2024-09-25T11:50+0000
مجتمع
رياضة
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وظهر صلاح في صورة وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة: لعيش حياة تخالف المألوف" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، وأدى ظهوره مع هذا الكتاب إلى إشعال نقاشات واسعة حول الرسالة التي قد يرغب في إيصالها.وظهور صلاح مع الكتاب لم يكن عشوائيًا؛ فقد تزامن مع فترة من الانتقادات المستمرة له سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ففي مصر هناك من رأى أن أداء صلاح مع المنتخب لا يرقى لتوقعات الجماهير المصرية، وخاصة في ظل تعثر المنتخب في بعض المناسبات الدولية، بحسب موقع "kooora" الرياضي.ويعكس هذا الاتجاه مدى تأثير صلاح ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل أيضًا كشخصية عامة تلهم الكثيرين خارج نطاق الرياضة.
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رياضة
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
أثار النجم المصري، محمد صلاح، الجدل، ليس فقط بأدائه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بخياراته الأدبية التي أثارت اهتمام الجماهير والنقاد على حد سواء.
وظهر صلاح في صورة وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة: لعيش حياة تخالف المألوف" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، وأدى ظهوره مع هذا الكتاب إلى إشعال نقاشات واسعة حول الرسالة التي قد يرغب في إيصالها.
وجاء هذا الظهور في توقيت يتعرض صلاح لانتقادات حادة سواء من الجماهير المصرية أو من جماهير الأندية المنافسة في إنجلترا، وخاصة من مشجعي "تشيلسي" و"مانشستر يونايتد".
وظهور صلاح مع الكتاب لم يكن عشوائيًا؛ فقد تزامن مع فترة من الانتقادات المستمرة له سواء على المستوى الدولي أو المحلي
، ففي مصر هناك من رأى أن أداء صلاح مع المنتخب لا يرقى لتوقعات الجماهير المصرية، وخاصة في ظل تعثر المنتخب في بعض المناسبات الدولية، بحسب موقع "kooora" الرياضي.
ويبدو أن الجماهير العربية تأثرت باهتمام صلاح بهذا الكتاب ورأت فيه وسيلة لفهم شخصيته وطريقة تعامله مع الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها كنجم عالمي.
ويعكس هذا الاتجاه مدى تأثير صلاح ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل أيضًا كشخصية عامة تلهم الكثيرين خارج نطاق الرياضة.