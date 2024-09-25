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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
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من الملعب
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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25 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240925/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـفن-اللامبالاة-1093089070.html
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"
سبوتنيك عربي
أثار النجم المصري، محمد صلاح، الجدل، ليس فقط بأدائه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بخياراته الأدبية التي أثارت اهتمام الجماهير والنقاد على حد سواء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
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وظهر صلاح في صورة وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة: لعيش حياة تخالف المألوف" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، وأدى ظهوره مع هذا الكتاب إلى إشعال نقاشات واسعة حول الرسالة التي قد يرغب في إيصالها.وظهور صلاح مع الكتاب لم يكن عشوائيًا؛ فقد تزامن مع فترة من الانتقادات المستمرة له سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ففي مصر هناك من رأى أن أداء صلاح مع المنتخب لا يرقى لتوقعات الجماهير المصرية، وخاصة في ظل تعثر المنتخب في بعض المناسبات الدولية، بحسب موقع "kooora" الرياضي.ويعكس هذا الاتجاه مدى تأثير صلاح ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل أيضًا كشخصية عامة تلهم الكثيرين خارج نطاق الرياضة.
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رياضة
رياضة

محمد صلاح يثير الجدل بـ"فن اللامبالاة"

11:50 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Leila Cokerالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Leila Coker
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أثار النجم المصري، محمد صلاح، الجدل، ليس فقط بأدائه على أرض الملعب، ولكن أيضًا بخياراته الأدبية التي أثارت اهتمام الجماهير والنقاد على حد سواء.
وظهر صلاح في صورة وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة: لعيش حياة تخالف المألوف" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، وأدى ظهوره مع هذا الكتاب إلى إشعال نقاشات واسعة حول الرسالة التي قد يرغب في إيصالها.
وجاء هذا الظهور في توقيت يتعرض صلاح لانتقادات حادة سواء من الجماهير المصرية أو من جماهير الأندية المنافسة في إنجلترا، وخاصة من مشجعي "تشيلسي" و"مانشستر يونايتد".
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وظهور صلاح مع الكتاب لم يكن عشوائيًا؛ فقد تزامن مع فترة من الانتقادات المستمرة له سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ففي مصر هناك من رأى أن أداء صلاح مع المنتخب لا يرقى لتوقعات الجماهير المصرية، وخاصة في ظل تعثر المنتخب في بعض المناسبات الدولية، بحسب موقع "kooora" الرياضي.

ويبدو أن الجماهير العربية تأثرت باهتمام صلاح بهذا الكتاب ورأت فيه وسيلة لفهم شخصيته وطريقة تعامله مع الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها كنجم عالمي.

ويعكس هذا الاتجاه مدى تأثير صلاح ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل أيضًا كشخصية عامة تلهم الكثيرين خارج نطاق الرياضة.
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