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https://sarabic.ae/20240923/وفاة-مشجع-جزائري-عقب-لقاء-شهد-أحداثا-خطيرة-في-مباراة-كرة-قدم-1093031285.html
وفاة مشجع جزائري عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة" في مباراة كرة قدم
وفاة مشجع جزائري عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة" في مباراة كرة قدم
سبوتنيك عربي
نعى نادي "مولودية الجزائر" المشجع الجزائري، وليد بوعزيز، عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة" في مباراة جمعت بين الفريق الذي تغلب على ضيفه "الاتحاد المنستيري" التونسي،... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T18:17+0000
2024-09-23T18:17+0000
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وكشفت تقارير إعلامية أن بوعزيز البالغ من العمر 23 عاما، كان في غيبوبة إثر سقوطه من أعلى مدرجات ملعب "علي عمار" الذي استضاف مباراة الفريق أمام "اتحاد منستير" التونسي، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مساء الأحد.وفي السياق ذاته، لم تستبعد صحيفة "الخبر" الجزائرية أن تسلط لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف" عقوبات قد تصل لحد اللعب بدون جمهور في مباريات دور المجموعات إلى جانب غرامات مالية، بسبب ما سمته "التجاوزات والأحداث الخطيرة" التي شهدها ملعب المباراة.وجاء في الموقع الالكتروني للصحيفة أن مراقب مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري، المصري أحمد عودة، رفع تقريرا إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث والتجاوزات الخطيرة التي شهدتها المواجهة.
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رياضة, منوعات, الجزائر
رياضة, منوعات, الجزائر

وفاة مشجع جزائري عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة" في مباراة كرة قدم

18:17 GMT 23.09.2024
© AP Photo / Anonymousعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Anonymous
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نعى نادي "مولودية الجزائر" المشجع الجزائري، وليد بوعزيز، عقب لقاء شهد "أحداثا خطيرة" في مباراة جمعت بين الفريق الذي تغلب على ضيفه "الاتحاد المنستيري" التونسي، يوم السبت، في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكشفت تقارير إعلامية أن بوعزيز البالغ من العمر 23 عاما، كان في غيبوبة إثر سقوطه من أعلى مدرجات ملعب "علي عمار" الذي استضاف مباراة الفريق أمام "اتحاد منستير" التونسي، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مساء الأحد.

وشهدت المباراة أحداث عنف وأعمال شغب احتج عليها نادي "منستير" التونسي وقرر "اتخاذ خطوات قانونية بسبب الأحداث التي رافقت مباراته ضد "مولودية الجزائر" في الجزائر في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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وفي السياق ذاته، لم تستبعد صحيفة "الخبر" الجزائرية أن تسلط لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي "كاف" عقوبات قد تصل لحد اللعب بدون جمهور في مباريات دور المجموعات إلى جانب غرامات مالية، بسبب ما سمته "التجاوزات والأحداث الخطيرة" التي شهدها ملعب المباراة.
وجاء في الموقع الالكتروني للصحيفة أن مراقب مباراة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري، المصري أحمد عودة، رفع تقريرا إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث والتجاوزات الخطيرة التي شهدتها المواجهة.
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