هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولا
04:24 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 04:25 GMT 23.09.2024)
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
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استطاع إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن يحرز هدف تقدم فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أرسنال، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
هدف هالاند هو العاشر للنجم النرويجي خلال 5 مباريات فقط، ليتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق الضعف عن أقرب منافسيه..
ويعد هدف هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال هو الـ 100 للاعب النرويجي بقميص المان سيتي خلال 105 مباريات فقط، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
100 - Erling Haaland has scored his 100th goal for Manchester City in all competitions, needing just 105 appearances to hit the landmark. Freakish. pic.twitter.com/3iP5JNDgWn— OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2024
وبذلك عادل هالاند رقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد حيث سجل 100 هدف خلال 105 مباريات أيضا.
هالاند لم يتوقف عند رونالدو حيث اقترب من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أصبح رابع أكثر لاعب تهديفا تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.
Most goals scored for Pep Guardiola:— Squawka Live (@Squawka_Live) September 22, 2024
◎ 211 - Lionel Messi
◎ 124 - Sergio Aguero
◎ 120 - Raheem Sterling
◉ 100 - Erling Haaland
It's taken the Norwegian just 105 games to reach his century for Man City. 🤖#MCIARS pic.twitter.com/bfDfP9YfE2
وسجل هالاند 100 هدف تحت قيادة المدرب الإسباني، ليأتي خلف ليونيل ميسي (211)، سيرجيو أجويرو (124) ورحيم سترلينغ (120) هدفا.