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https://sarabic.ae/20240923/هالاند-يعادل-رقم-رونالدو-ويكتب-سطرا-جديدا-في-تاريخ-غوارديولا-1093001578.html
هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولا
هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولا
سبوتنيك عربي
استطاع إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن يحرز هدف تقدم فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أرسنال، في الجولة الخامسة من... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T04:24+0000
2024-09-23T04:25+0000
غوارديولا
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار ميسي
ليونيل ميسي
رياضة
منوعات
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
أخبار الدوري الإنجليزي
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هدف هالاند هو العاشر للنجم النرويجي خلال 5 مباريات فقط، ليتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق الضعف عن أقرب منافسيه..ويعد هدف هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال هو الـ 100 للاعب النرويجي بقميص المان سيتي خلال 105 مباريات فقط، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.وبذلك عادل هالاند رقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد حيث سجل 100 هدف خلال 105 مباريات أيضا.هالاند لم يتوقف عند رونالدو حيث اقترب من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أصبح رابع أكثر لاعب تهديفا تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.وسجل هالاند 100 هدف تحت قيادة المدرب الإسباني، ليأتي خلف ليونيل ميسي (211)، سيرجيو أجويرو (124) ورحيم سترلينغ (120) هدفا.
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غوارديولا, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
غوارديولا, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار ميسي, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي

هالاند يعادل رقم رونالدو ويكتب سطرا جديدا في تاريخ غوارديولا

04:24 GMT 23.09.2024 (تم التحديث: 04:25 GMT 23.09.2024)
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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استطاع إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن يحرز هدف تقدم فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أرسنال، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
هدف هالاند هو العاشر للنجم النرويجي خلال 5 مباريات فقط، ليتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق الضعف عن أقرب منافسيه..
ويعد هدف هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال هو الـ 100 للاعب النرويجي بقميص المان سيتي خلال 105 مباريات فقط، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وبذلك عادل هالاند رقم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد حيث سجل 100 هدف خلال 105 مباريات أيضا.
هالاند لم يتوقف عند رونالدو حيث اقترب من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أصبح رابع أكثر لاعب تهديفا تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.
وسجل هالاند 100 هدف تحت قيادة المدرب الإسباني، ليأتي خلف ليونيل ميسي (211)، سيرجيو أجويرو (124) ورحيم سترلينغ (120) هدفا.
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