معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"

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123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
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16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240908/معلومات-حول-ميدالية-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-السلام--1092508600.html
معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"
معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"
سبوتنيك عربي
يعتبر منح ميدالية ذهبية شخصية للحائز على جائزة "ليو تولستوي الدولية" من المواد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجائزة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T11:59+0000
2024-09-08T11:59+0000
مجتمع
ثقافة
منوعات
جوائز
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وتمت دراسة مئات العينات من هذا النوع من الميداليات الممنوحة للحائزين على جوائز مختلفة موجودة في العالم، من حيث التصميم والوزن والحجم والتكوين المادي للميدالية.ونتيجة لذلك، قام موظفو المؤسسة بتطوير تصميم فريد للميدالية، وتقرر وضع صورة شخصية لليو تولستوي على الجانب الأمامي، وتحمل الجائزة اسمه وتوقيعه، وعلى الجانب الخلفي اسم الفائز بالجائزة وسنة الجائزة، وبهذا الشكل تم اعتماد مشروع الميدالية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.وكان من الضروري تنفيذ هذا التطوير في مادة محددة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة العالمية، حيث تم تحديد معالم الميدالية من حيث الأبعاد والوزن والمواد المصنعة من الذهب.ووصلت المرحلة المهمة لاختيار الشركة المصنعة للميدالية، وهي فرع من فروع شركة "غوزناك"، والتي تتمتع بخبرة واسعة في إنتاج جوائز الدولة، ولديها أحدث المعدات والمتخصصين ذوي الكفاءة العالية، ولها شهرة عالمية.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم تقديم طلب لإنتاج الميدالية في دار سك العملة في موسكو، وفي نهاية العام كانت الميدالية جاهزة، حيث استغرقت دورة إنتاج الميداليات نحو عام من الفكرة إلى التنفيذ.ويحصل الفائز بالجائزة أيضًا على دبلوم حيازة جائزة، حيث تم تطوير تصميمه من قبل موظفي المؤسسة واعتماده من قبل المؤسسين ومجلس أمناء المؤسسة.ويوجد على الغلاف الجلدي العنابي الداكن للدبلوم غصن غار واسم الجائزة منقوش بالذهب، وعلى حيز في الغلاف يوجد اسم الفائز على الجائزة، وسنة الجائزة، ويشار أيضًا إلى سبب منح الجائزة.ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيمالبروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي
https://sarabic.ae/20240907/سياسي-روسي-جائزة-ليف-تولستوي-الدولية-للسلام--ستصبح-حدثا-تاريخيا-في-نظام-تنسيق-الأنشطة-الإنسانية--1092498822.html
https://sarabic.ae/20240828/الإعلان-عن-الفائزين-بجائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-في-أوائل-شهر-سبتمبر-المقبل--1092165198.html
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ثقافة, منوعات, جوائز
ثقافة, منوعات, جوائز

معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"

11:59 GMT 08.09.2024
© Photoجائزة "ليو تولستوي الدولية"
جائزة ليو تولستوي الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Photo
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يعتبر منح ميدالية ذهبية شخصية للحائز على جائزة "ليو تولستوي الدولية" من المواد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجائزة.
وتمت دراسة مئات العينات من هذا النوع من الميداليات الممنوحة للحائزين على جوائز مختلفة موجودة في العالم، من حيث التصميم والوزن والحجم والتكوين المادي للميدالية.

وتم إجراء العديد من المشاورات مع خبراء في مجال علم الفلك وشعارات النبالة والمؤرخين ومع الفنانين ومؤرخي الفن، ونظرًا للطبيعة الدولية للجائزة، فقد شارك متخصصون في الشؤون الدولية أيضًا في المناقشات.

ونتيجة لذلك، قام موظفو المؤسسة بتطوير تصميم فريد للميدالية، وتقرر وضع صورة شخصية لليو تولستوي على الجانب الأمامي، وتحمل الجائزة اسمه وتوقيعه، وعلى الجانب الخلفي اسم الفائز بالجائزة وسنة الجائزة، وبهذا الشكل تم اعتماد مشروع الميدالية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.
ليو تولستوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
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وكان من الضروري تنفيذ هذا التطوير في مادة محددة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة العالمية، حيث تم تحديد معالم الميدالية من حيث الأبعاد والوزن والمواد المصنعة من الذهب.
ووصلت المرحلة المهمة لاختيار الشركة المصنعة للميدالية، وهي فرع من فروع شركة "غوزناك"، والتي تتمتع بخبرة واسعة في إنتاج جوائز الدولة، ولديها أحدث المعدات والمتخصصين ذوي الكفاءة العالية، ولها شهرة عالمية.

وبالتعاون الوثيق مع المتخصصين في الشركة، مع الأخذ في الاعتبار تفاصيل العمل مع المعادن الثمينة، تم رفع معايير الميدالية إلى المعايير الحالية، القطر 65 ملم، الوزن 247.9 غرام، ذهب من عيار 585 قيراطًا، مع طلاء بالذهب عيار 99.9 قيراطًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم تقديم طلب لإنتاج الميدالية في دار سك العملة في موسكو، وفي نهاية العام كانت الميدالية جاهزة، حيث استغرقت دورة إنتاج الميداليات نحو عام من الفكرة إلى التنفيذ.
الكاتب ليف تولستوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
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ويحصل الفائز بالجائزة أيضًا على دبلوم حيازة جائزة، حيث تم تطوير تصميمه من قبل موظفي المؤسسة واعتماده من قبل المؤسسين ومجلس أمناء المؤسسة.
ويوجد على الغلاف الجلدي العنابي الداكن للدبلوم غصن غار واسم الجائزة منقوش بالذهب، وعلى حيز في الغلاف يوجد اسم الفائز على الجائزة، وسنة الجائزة، ويشار أيضًا إلى سبب منح الجائزة.
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
البروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي
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