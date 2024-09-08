https://sarabic.ae/20240908/معلومات-حول-ميدالية-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-السلام--1092508600.html

معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"

معلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"

سبوتنيك عربي

يعتبر منح ميدالية ذهبية شخصية للحائز على جائزة "ليو تولستوي الدولية" من المواد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجائزة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T11:59+0000

2024-09-08T11:59+0000

2024-09-08T11:59+0000

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وتمت دراسة مئات العينات من هذا النوع من الميداليات الممنوحة للحائزين على جوائز مختلفة موجودة في العالم، من حيث التصميم والوزن والحجم والتكوين المادي للميدالية.ونتيجة لذلك، قام موظفو المؤسسة بتطوير تصميم فريد للميدالية، وتقرر وضع صورة شخصية لليو تولستوي على الجانب الأمامي، وتحمل الجائزة اسمه وتوقيعه، وعلى الجانب الخلفي اسم الفائز بالجائزة وسنة الجائزة، وبهذا الشكل تم اعتماد مشروع الميدالية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.وكان من الضروري تنفيذ هذا التطوير في مادة محددة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة العالمية، حيث تم تحديد معالم الميدالية من حيث الأبعاد والوزن والمواد المصنعة من الذهب.ووصلت المرحلة المهمة لاختيار الشركة المصنعة للميدالية، وهي فرع من فروع شركة "غوزناك"، والتي تتمتع بخبرة واسعة في إنتاج جوائز الدولة، ولديها أحدث المعدات والمتخصصين ذوي الكفاءة العالية، ولها شهرة عالمية.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم تقديم طلب لإنتاج الميدالية في دار سك العملة في موسكو، وفي نهاية العام كانت الميدالية جاهزة، حيث استغرقت دورة إنتاج الميداليات نحو عام من الفكرة إلى التنفيذ.ويحصل الفائز بالجائزة أيضًا على دبلوم حيازة جائزة، حيث تم تطوير تصميمه من قبل موظفي المؤسسة واعتماده من قبل المؤسسين ومجلس أمناء المؤسسة.ويوجد على الغلاف الجلدي العنابي الداكن للدبلوم غصن غار واسم الجائزة منقوش بالذهب، وعلى حيز في الغلاف يوجد اسم الفائز على الجائزة، وسنة الجائزة، ويشار أيضًا إلى سبب منح الجائزة.ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيمالبروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي

https://sarabic.ae/20240907/سياسي-روسي-جائزة-ليف-تولستوي-الدولية-للسلام--ستصبح-حدثا-تاريخيا-في-نظام-تنسيق-الأنشطة-الإنسانية--1092498822.html

https://sarabic.ae/20240828/الإعلان-عن-الفائزين-بجائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-في-أوائل-شهر-سبتمبر-المقبل--1092165198.html

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