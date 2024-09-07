https://sarabic.ae/20240907/سياسي-روسي-جائزة-ليف-تولستوي-الدولية-للسلام--ستصبح-حدثا-تاريخيا-في-نظام-تنسيق-الأنشطة-الإنسانية--1092498822.html

سياسي روسي: جائزة "السلام الدولية" ستصبح حدثا تاريخيا في نظام تنسيق الأنشطة الإنسانية

سياسي روسي: جائزة "السلام الدولية" ستصبح حدثا تاريخيا في نظام تنسيق الأنشطة الإنسانية

سبوتنيك عربي

ستصبح جائزة "ليف تولستوي الدولية السلام"، التي سيتم تقديمها في 9 سبتمبر/أيلول، في مسرح البولشوي، أحد ركائز مشاريع حفظ السلام لسنوات مقبلة، وعاملاً قويًا في... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T19:49+0000

2024-09-07T19:49+0000

2024-09-07T19:59+0000

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وجاء ذلك في المائدة المستديرة التي حملت عنوان "النضال من أجل السلام في القرن الحادي والعشرين. أنشطة حفظ السلام النشطة في سياق تحول نظام العلاقات الدولية"، والتي جرت في 06 سبتمبر 2024.وقال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "سأحضر بالتأكيد حفل جائزة "ليف تولستوي الدولية للسلام"، لأنها من وجهة نظري، مبادرة مهمة للغاية، وليست هناك حاجة للقول ما هو العالم المعقد الذي نعيش فيه ومدى تسييس العديد من الجوائز الحديثة، حيث يتم تسييسها من قبل أولئك الذين يحاولون السيطرة على العالم، ولهذا السبب غالبا ما تفقد هذه الجوائز معناها".وتابع: "أتمنى أن تكتسب جائزة "تولستوي" للسلام "الطابع الدولي" حتى لا تحبس نفسها في دائرة حلفائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، حتى تصبح عالمية حقا".وتابع: "أنا متأكد من أننا نتحرك نحو ذلك، وفي هذه الحالة، ستبذل عواصم دول "بريكس" قصارى جهدها لضمان بناء العالم الجديد متعدد الأقطاب على أساس المعايير الأخلاقية، والحقوق التي سيفهمها الجميع والتي سيتم تنفيذها بشكل لا تشوبه شائبة ليس لصالح أي دولة واحدة، ولكن لصالح العالم بأسره".وأكد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية العامة "مؤسسة السلام الروسية": "بصفتي رئيسًا لمؤسسة السلام الروسية، إنه لشرف عظيم لي أن أصبح أحد مؤسسي جائزة السلام الدولية التي تحمل اسم ل. ن. تولستوي مع الجمعية التاريخية الروسية والجمعية التاريخية العسكرية الروسية".وتابع: "اليوم، هو حدث "تجسيد" فعليًا لواحد من أعظم أعمال الأدب العالمي، الذي كتبه ليف تولستوي، لذا فليس من قبيل الصدفة أن تحمل جائزة السلام الدولية اسم الكاتب".ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيمالبروفيسور سهيل فرح لـ "سبوتنيك": من قرأ بوشكين وتولستوي لا يمكن أن ينسلخ عن الأدب الروسي

https://sarabic.ae/20240828/الإعلان-عن-الفائزين-بجائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-في-أوائل-شهر-سبتمبر-المقبل--1092165198.html

https://sarabic.ae/20240711/جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-تمنح-لأول-مرة-في-الـ9-من-سبتمبر-1090708029.html

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