https://sarabic.ae/20241120/كيسيلوف-الالتزام-بالسلام-والقيم-التقليدية-تجمع-دول-بريكس--1094984507.html
كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس"
كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك"، أن الالتزام بالسلام والقيم التقليدية هي مبادئ تجمع دول مجموعة "بريكس". 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T07:29+0000
2024-11-20T07:29+0000
2024-11-20T08:24+0000
روسيا
العالم
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952899_0:45:3130:1805_1920x0_80_0_0_dab3e0d9b51c6cc88ec24ba502655801.jpg
وقال كيسيليوف، خلال جلسة حوار حول إمكانات دول مجموعة "بريكس"، إن "قمة قازان جاءت كنتيجة لعمليتين متوازيتين بدأتا في أوائل القرن الحادي والعشرين، عندما أصبح فلاديمير بوتين، رئيسًا لروسيا، وبدأت روسيا ببناء عالم متعدد الأقطاب".وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات، منها المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، ودميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك"، ونائب وزير الخارجية الهندي الأسبق كانوال سيبال.
https://sarabic.ae/20241120/المفكر-والفيلسوف-الروسي-ألكسندر-دوغين-يتحدث-عن-السمة-الجديدة-للتعددية-القطبية-1094985087.html
https://sarabic.ae/20241119/كيسيلوف-العالم-يعتمد-على-التوازن-النووي-بين-روسيا-وأمريكا-1094952470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094952899_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_eaa70102ee67cbeab2d8f7103afcd7d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, مجموعة بريكس
كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس"
07:29 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 20.11.2024)
حصري
أكد دميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك"، أن الالتزام بالسلام والقيم التقليدية هي مبادئ تجمع دول مجموعة "بريكس".
وقال كيسيليوف، خلال جلسة حوار حول إمكانات دول مجموعة "بريكس"، إن "قمة قازان جاءت كنتيجة لعمليتين متوازيتين بدأتا في أوائل القرن الحادي والعشرين، عندما أصبح فلاديمير بوتين، رئيسًا لروسيا، وبدأت روسيا ببناء عالم متعدد الأقطاب".
وحول المفاهيم التي تجمع دول "بريكس"، قال كيسيلوف إن "التزامنا بالسلام والقيم التقليدية والاتفاق على تعزيز الانسجام في العلاقات الدولية" هي التي تجمع دول المجموعة.
وأوضح كيسيلوف أن "روسيا تُمكّن دول الجنوب العالمي من تطوير اقتصادات مستدامة، بينما تطلب الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول الأخرى، دفع تكاليف مظلات الأمن التي تقدمها، وروسيا لم تطلب ذلك أبدًا".
وعقدت "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طاولة مستديرة في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان "إمكانات دول بريكس: تعزيز التنمية الإنسانية والسياسية والاقتصادية كقوة دافعة لإنشاء نظام عالمي جديد".
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات، منها المفكر والفيلسوف الروسي
، ألكسندر دوغين، ودميتري كيسيليوف، المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لـ"سبوتنيك"، ونائب وزير الخارجية الهندي الأسبق كانوال سيبال.