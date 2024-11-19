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كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد دميتري كيسيلوف، المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن "العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا، ولا... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T11:23+0000
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وصرح كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "من المؤكد أن روسيا لا تريد المزيد من التصعيد. لقد بقيت روسيا تؤكد على السلام، وكانت في واقع الأمر صاحبة نظرية عالم متعدد الأقطاب طوال السنوات الـ25 الماضية". وقال:وأوضح كيسيلوف أن "ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي المنتخب) يطلب من حلفائه في الناتو أن يدفعوا، أن يدفعوا المزيد نقدًا مقابل أمنهم، لأنه يعتقد أن أمريكا تقدم خدمة معينة وهذه الخدمة تكلف المال.. هذا هو العالم". وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".
https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html
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روسيا, العالم, حصري, الردع النووي
روسيا, العالم, حصري, الردع النووي

كيسيلوف: العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا

11:23 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 19.11.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لتي تضم وكالة "سبوتنيك"، دميتري كيسيلوف
المدير العام لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية لتي تضم وكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد دميتري كيسيلوف، المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن "العالم يعتمد على التوازن النووي بين روسيا وأمريكا، ولا أحد ينكر ذلك".
وصرح كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى: "من المؤكد أن روسيا لا تريد المزيد من التصعيد. لقد بقيت روسيا تؤكد على السلام، وكانت في واقع الأمر صاحبة نظرية عالم متعدد الأقطاب طوال السنوات الـ25 الماضية". وقال:

العالم يعتمد على التوازن النووي بين الولايات المتحدة وروسيا. ولا أحد ينكر هذا.

المدير العام لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية لتي تضم وكالة سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي
دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"
وأوضح كيسيلوف أن "ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي المنتخب) يطلب من حلفائه في الناتو أن يدفعوا، أن يدفعوا المزيد نقدًا مقابل أمنهم، لأنه يعتقد أن أمريكا تقدم خدمة معينة وهذه الخدمة تكلف المال.. هذا هو العالم".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
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وتابع: "لكن إذا نظرت من الجانب الآخر، فإن التوازن النووي من الجانب الآخر، أي من الجانب الروسي، مضمون من قبل روسيا، وبالتالي يوفر فرصة للدول من أجل التطور".

وجاءت تصريحات كيسيلوف، خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".
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