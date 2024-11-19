https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html
بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب
بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "هذا العالم يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، ورفض أي علامات على الاستعمار الجديد، عالم خالٍ من... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T09:30+0000
2024-11-19T09:30+0000
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روسيا
أخبار الهند اليوم
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وجاءت كلمات بيسكوف، خلال تعليق له عبر تقنية الفيديو، أدلى به خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك" برئاسة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".وتابع: "عندما نتعاون مع بعض البلدان، وخاصة دول مثل الهند، فإننا نسهم ببساطة في إنشاء صناعة جديدة. إنها عملية معقدة للغاية، ولكننا سعداء بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".وأردف بيسكوف، بالقول: "لقد استضفنا هذا العام رئيس الوزراء (الهندي) مودي، في بلادنا مرتين، ونأمل أن نقرر قريبًا مواعيد زيارة الرئيس بوتين للهند، وهذه الاتصالات جيدة ومثمرة حقًا".وقال: "لن نجرؤ أبدًا على قول كلمة واحدة للهند حول ما يجب فعله مع الصين، ولن نجرؤ أبدًا على إخبار الصين بما يجب أن تفعله مع الهند".وأضاف بيسكوف: "بالطبع تريد إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي)، التي على وشك مغادرة البيت الأبيض، أن تترك إرثا غريبا وراء إدارة ترامب".وتابع: "إذا حاول (ترامب) المساعدة في تحقيق السلام، وإذا أظهر استعدادًا للاستماع إلى مخاوفنا، وفهم الأسباب التي تجعل روسيا تتصرف بهذه الطريقة، فيمكن عندئذ إنشاء الأساس لتحقيق السلام".وأكد أن "حاشية بايدن، مستعدة لفعل كل شيء لضمان استمرار الحرب"."روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحةشركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربيةمع انضمام الإمارات.. باحث: تدفق عالمي متزايد نحو عالم "بريكس" الجديد
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روسيا, أخبار الهند اليوم
بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب
09:30 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 19.11.2024)
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "هذا العالم يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، ورفض أي علامات على الاستعمار الجديد، عالم خالٍ من التهديدات لبلداننا، وعالم تحلّ فيه البلدان الإقليمية مشاكلها بنفسها دون تدخل من الآخرين".
وجاءت كلمات بيسكوف، خلال تعليق له عبر تقنية الفيديو، أدلى به خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك" برئاسة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".
وقال بيسكوف في الاجتماع: "روسيا والهند لديهما رؤية مشتركة للعمليات العالمية، البلدان لديهما خلفية تاريخية مشتركة".
وتابع: "عندما نتعاون مع بعض البلدان، وخاصة دول مثل الهند، فإننا نسهم ببساطة في إنشاء صناعة جديدة. إنها عملية معقدة للغاية، ولكننا سعداء بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".
وأضاف: "إننا نحصل على المزيد والمزيد من فرص التعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية. وبالتالي، فإن تجربة الهند في هذا المجال وإنجازات الهند في مجال المستحضرات الصيدلانية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
وأردف بيسكوف، بالقول: "لقد استضفنا هذا العام رئيس الوزراء (الهندي) مودي، في بلادنا مرتين، ونأمل أن نقرر قريبًا مواعيد زيارة الرئيس بوتين للهند، وهذه الاتصالات جيدة ومثمرة حقًا".
وقال: "لن نجرؤ أبدًا على قول كلمة واحدة للهند حول ما يجب فعله مع الصين، ولن نجرؤ أبدًا على إخبار الصين بما يجب أن تفعله مع الهند".
وأضاف بيسكوف: "بالطبع تريد إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي)، التي على وشك مغادرة البيت الأبيض، أن تترك إرثا غريبا وراء إدارة ترامب".
وأوضح أن "فريق بايدن، سيتمسك بهذا الموقف حتى نهاية عمله لأنه يقف مع الحرب وليس السلام"، وأشار بيسكوف إلى أن "ترامب، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحدث عن السلام، لكنه لم يتحدث عن الحرب".
وتابع: "إذا حاول (ترامب) المساعدة في تحقيق السلام، وإذا أظهر استعدادًا للاستماع إلى مخاوفنا، وفهم الأسباب التي تجعل روسيا تتصرف بهذه الطريقة، فيمكن عندئذ إنشاء الأساس لتحقيق السلام".
وأكد أن "حاشية بايدن، مستعدة لفعل كل شيء لضمان استمرار الحرب".