https://sarabic.ae/20241119/بيسكوف-العالم-ينتقل-من-نظام-أحادي-القطب-إلى-متعدد-الأقطاب-1094945252.html

بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب

بيسكوف: العالم ينتقل من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن "هذا العالم يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل، ورفض أي علامات على الاستعمار الجديد، عالم خالٍ من... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T09:30+0000

2024-11-19T09:30+0000

2024-11-19T09:46+0000

روسيا

أخبار الهند اليوم

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وجاءت كلمات بيسكوف، خلال تعليق له عبر تقنية الفيديو، أدلى به خلال اجتماع نظمته وكالة "سبوتنيك" برئاسة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، المؤسسة الأم لوكالة "سبوتنيك"، مع مدراء ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الهندية الكبرى تحت عنوان "فرص جديدة للتعاون بين وسائل الإعلام الهندية والروسية: تعزيز العلاقات بين شعبي الهند وروسيا".وتابع: "عندما نتعاون مع بعض البلدان، وخاصة دول مثل الهند، فإننا نسهم ببساطة في إنشاء صناعة جديدة. إنها عملية معقدة للغاية، ولكننا سعداء بمشاركة معرفتنا في هذا المجال مع أصدقائنا الهنود".وأردف بيسكوف، بالقول: "لقد استضفنا هذا العام رئيس الوزراء (الهندي) مودي، في بلادنا مرتين، ونأمل أن نقرر قريبًا مواعيد زيارة الرئيس بوتين للهند، وهذه الاتصالات جيدة ومثمرة حقًا".وقال: "لن نجرؤ أبدًا على قول كلمة واحدة للهند حول ما يجب فعله مع الصين، ولن نجرؤ أبدًا على إخبار الصين بما يجب أن تفعله مع الهند".وأضاف بيسكوف: "بالطبع تريد إدارة بايدن (الرئيس الأمريكي)، التي على وشك مغادرة البيت الأبيض، أن تترك إرثا غريبا وراء إدارة ترامب".وتابع: "إذا حاول (ترامب) المساعدة في تحقيق السلام، وإذا أظهر استعدادًا للاستماع إلى مخاوفنا، وفهم الأسباب التي تجعل روسيا تتصرف بهذه الطريقة، فيمكن عندئذ إنشاء الأساس لتحقيق السلام".وأكد أن "حاشية بايدن، مستعدة لفعل كل شيء لضمان استمرار الحرب"."روس أوبورون إكسبورت": روسيا تنتج بالتعاون مع عدد من الدول الأجنبية مجموعة واسعة من الأسلحةشركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربيةمع انضمام الإمارات.. باحث: تدفق عالمي متزايد نحو عالم "بريكس" الجديد

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