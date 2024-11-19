شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/شركات-روسية-تدرس-تطوير-22-حقلا-نفطيا-في-دولة-عربية-1094934347.html
شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية
شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة والبترول السوداني محي الدين النعيم سعيد، أن "شركات الطاقة الروسية يمكنها تطوير ما يصل إلى 22 حقلاً نفطياً في السودان". 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T05:41+0000
2024-11-19T06:02+0000
العالم
روسيا
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
سوق النفط
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101520/61/1015206144_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_8c4a7af7469a19c05acab668fde83f93.jpg
وقال سعيد لوكالة "سبوتنيك": "هناك 22 حقلاً (نفطياً) منفصلاً في السودان، أكثر من 70% منها يقع في مناطق آمنة، في الشمال والشرق والخرطوم وشمال الخرطوم، معظمها في مناطق آمنة، وقد تمت دعوة الشركات الروسية لإجراء عمليات استطلاع وتنقيب".وأشار إلى أن "المنتج من البترول 20% في السودان كله".وتابع: "في مجال الكهرباء، توصلنا إلى اتفاق مع شركة "Power Machines" الروسية، لتوريد توربينات لمحطة الطاقة الكهرومائية لسد "مروي" لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية في السودان... كما توجد محطات توليد الطاقة الكهرومائية في سد "الروصيرص" وسد "سنار" وسد "ستيت" وتوصلنا إلى اتفاق معها (باور ماشين) لتحديثهم. وتمثل الطاقة الكهرومائية 70 في المائة من إنتاج الكهرباء في السودان".وقال: "نحن نصدر حوالي شحنتين من النفط كل أربعين يوماً وكل شحنة تعادل حوالي 600 ألف برميل، مما يعني أننا نصدر حوالي مليون و200 ألف برميل كل أربعين يوما".وتابع: "الكمية التي ذكرتها كانت تنقل لمصفاة الخرطوم ومصفاة الخرطوم الآن تحت مرمى قوات المتمردين، ولكن القوات المسلحة السودانية حررت 80 بالمئة منها حتى الآن".ويوم الأربعاء الماضي، وصل وزير الطاقة والبترول السوداني محي الدين النعيم سعيد، إلى روسيا، برفقة إدارة الشركات النفطية، وبحسب وزارة الطاقة الروسية، فإن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أجرى مفاوضات مع نظيره السوداني، تم خلالها بحث آفاق المشاريع المشتركة بين البلدين.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة خسائر كبيرة بين المدنيين.مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربيةمستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسيدولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويا من الغاز المسال
https://sarabic.ae/20241112/رئيس-مركز-العرب-للأبحاث-والدراسات-الدور-الروسي-أحدث-توازنا-كبيرا-في-المنطقة--1094733818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101520/61/1015206144_259:0:2048:1342_1920x0_80_0_0_78b2427827a44b90358cfd35a9277637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, سوق النفط, اقتصاد
العالم, روسيا, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, سوق النفط, اقتصاد

شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية

05:41 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 06:02 GMT 19.11.2024)
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الطاقة والبترول السوداني محي الدين النعيم سعيد، أن "شركات الطاقة الروسية يمكنها تطوير ما يصل إلى 22 حقلاً نفطياً في السودان".
وقال سعيد لوكالة "سبوتنيك": "هناك 22 حقلاً (نفطياً) منفصلاً في السودان، أكثر من 70% منها يقع في مناطق آمنة، في الشمال والشرق والخرطوم وشمال الخرطوم، معظمها في مناطق آمنة، وقد تمت دعوة الشركات الروسية لإجراء عمليات استطلاع وتنقيب".
وأشار إلى أن "المنتج من البترول 20% في السودان كله".

وأضاف: "كنا في اجتماع مع الوزير (الروسي)... واتفقنا على أن شركة "Rosneft" و"PJSC Power Machines"، التي تعملان في مجال الطاقة الكهربائية، وشركات النفط الكبرى الأخرى، ستكون شركاء استراتيجيين لنا في صناعة النفط في السودان".

وتابع: "في مجال الكهرباء، توصلنا إلى اتفاق مع شركة "Power Machines" الروسية، لتوريد توربينات لمحطة الطاقة الكهرومائية لسد "مروي" لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية في السودان... كما توجد محطات توليد الطاقة الكهرومائية في سد "الروصيرص" وسد "سنار" وسد "ستيت" وتوصلنا إلى اتفاق معها (باور ماشين) لتحديثهم. وتمثل الطاقة الكهرومائية 70 في المائة من إنتاج الكهرباء في السودان".

وأكد وزير الطاقة والبترول السوداني أن "50% من حقول النفط تعمل و50% من حقول النفط تأثرت بالحرب، ولكن المنشآت النفطية في المناطق المحاصرة لا تزال تحت حراسة السكان المحليين ونحن ندفع لهم لتوفير الأمن لأن تكاليفها عالية، ولكن جميع المنشآت في غرب السودان في مناطق آمنة".

وقال: "نحن نصدر حوالي شحنتين من النفط كل أربعين يوماً وكل شحنة تعادل حوالي 600 ألف برميل، مما يعني أننا نصدر حوالي مليون و200 ألف برميل كل أربعين يوما".
وتابع: "الكمية التي ذكرتها كانت تنقل لمصفاة الخرطوم ومصفاة الخرطوم الآن تحت مرمى قوات المتمردين، ولكن القوات المسلحة السودانية حررت 80 بالمئة منها حتى الآن".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: الدور الروسي أحدث توازنا كبيرا في المنطقة
12 نوفمبر, 16:50 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، وصل وزير الطاقة والبترول السوداني محي الدين النعيم سعيد، إلى روسيا، برفقة إدارة الشركات النفطية، وبحسب وزارة الطاقة الروسية، فإن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أجرى مفاوضات مع نظيره السوداني، تم خلالها بحث آفاق المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة خسائر كبيرة بين المدنيين.
مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية
مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي
دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويا من الغاز المسال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала