مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/مدير-مركز-الحضارة-يكشف-عن-قرار-روسي-لدعم-اللغة-العربية-1094386699.html
مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية
مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية
سبوتنيك عربي
أفاد مدير مركز "الحضارة" للغة العربية في تتارستان الروسية، الدكتور محمد صالح العماري، أن روسيا زادت اهتمامها باللغة العربية في السنوات الأربع الأخيرة. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T11:32+0000
2024-11-01T11:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094385326_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_36b73f26e51bda5eb2a4cbcc97fc5a39.jpg
وعزا العماري هذا الاهتمام إلى أنه يعود لعلاقة روسيا بالعالم العربي والتحالفات الجديدة التي بدأت تتشكل في عالم جديد متعدد الأقطاب.وكشف العماري خلال حديث لـ"سبوتنيك" عن أن وزارة التعليم العالي في روسيا اتخذت قرارا بإلزام الطلاب بتقديم امتحان اللغة العربية للتقدم إلى الجامعة ابتداء من عام 2026، كما أن مجلس الدوما الروسي اعتمد أيضا اللغة العربية. واعتبر العماري أن ذلك "ساعد كثيرا بتصحيح الصورة المأخوذة عن العرب وفق بربوغندا غربية حاولت تصوير العرب على أنهم شعوب متخلفة تعيش في الصحراء وترعى الجمال، لكن عندما بدأ التبادل الطلابي ذهل الجميع بالحضارات العربية والثقافة العربية". وعن أنشطة المركز قال العماري إن الدولة الروسية مهتمة بكل الفعاليات التي أصبحت تنظم في جميع المدن بما فيها موسكو، إضافة إلى تنظيم دورات تعليمة وأولمبياد، يتسابق فيه نحو 150 طالبا من جميع الأقاليم الروسية.
https://sarabic.ae/20241004/مديرة-مدرسة-بريكس-بلس-اللغة-العربية-أولويتنا-وسنفتتح-فروعا-في-دول-عربية-عدة-1093438641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مدير مركز "الحضارة" لغة العربية: التحالفات الجديدة تفرض الاهتمام الخاص باللغة العربية وتتارستان نافذة روسيا للعالما لعربي
سبوتنيك عربي
مدير مركز "الحضارة" لغة العربية: التحالفات الجديدة تفرض الاهتمام الخاص باللغة العربية وتتارستان نافذة روسيا للعالما لعربي
2024-11-01T11:32+0000
true
PT21M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094385326_70:0:958:666_1920x0_80_0_0_677d601100eb5e8810bc0478a787de0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

مدير مركز "الحضارة" يكشف عن قرار روسي لدعم اللغة العربية

11:32 GMT 01.11.2024
© Sputnikمدير مركز "الحضارة" للغة العربية في تتارستان الروسية، الدكتور محمد صالح العماري
مدير مركز الحضارة للغة العربية في تتارستان الروسية، الدكتور محمد صالح العماري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أفاد مدير مركز "الحضارة" للغة العربية في تتارستان الروسية، الدكتور محمد صالح العماري، أن روسيا زادت اهتمامها باللغة العربية في السنوات الأربع الأخيرة.
وعزا العماري هذا الاهتمام إلى أنه يعود لعلاقة روسيا بالعالم العربي والتحالفات الجديدة التي بدأت تتشكل في عالم جديد متعدد الأقطاب.
وكشف العماري خلال حديث لـ"سبوتنيك" عن أن وزارة التعليم العالي في روسيا اتخذت قرارا بإلزام الطلاب بتقديم امتحان اللغة العربية للتقدم إلى الجامعة ابتداء من عام 2026، كما أن مجلس الدوما الروسي اعتمد أيضا اللغة العربية.

وقال العماري: "إن روسيا ورغبة منها بتقوية العلاقات مع الحلفاء العرب افتتحت أفرعا لجامعاتها في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، كما أن اللغة الروسية تدرس بشكل أساسي في سوريا، ونحن ضمن التبادل الطلابي كنا نذهب إلى سوريا مع عشرات الطلاب، ونمكث هناك ثلاثة أشهر ونقوم بجولة على جميع المحافظات السورية وحاليا نقوم بذات الشيء في المملكة المغربية وسلطنة عمان".

© Sputnik
واعتبر العماري أن ذلك "ساعد كثيرا بتصحيح الصورة المأخوذة عن العرب وفق بربوغندا غربية حاولت تصوير العرب على أنهم شعوب متخلفة تعيش في الصحراء وترعى الجمال، لكن عندما بدأ التبادل الطلابي ذهل الجميع بالحضارات العربية والثقافة العربية".

وأضاف العماري: "روسيا تولي اهتماما خاصة بتدريس اللغة العربية في جمهورية تتارستان حتى أصبحت بوابة روسيا إلى الشرق، فمثلا جامعة الدراسات الإسلامية في مدينة قازان تدرس جميع موادها باللغة العربية حصرا، لذلك نجد في المدينة أنه يمكن الاستغناء عن اللغة الروسية أحيانا واستخدام العربية للتواصل".

مديرة مدرسة بريكس+: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في عدة دول عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة
4 أكتوبر, 14:35 GMT
وعن أنشطة المركز قال العماري إن الدولة الروسية مهتمة بكل الفعاليات التي أصبحت تنظم في جميع المدن بما فيها موسكو، إضافة إلى تنظيم دورات تعليمة وأولمبياد، يتسابق فيه نحو 150 طالبا من جميع الأقاليم الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала