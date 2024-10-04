https://sarabic.ae/20241004/مديرة-مدرسة-بريكس-بلس-اللغة-العربية-أولويتنا-وسنفتتح-فروعا-في-دول-عربية-عدة-1093438641.html

مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة

مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة

سبوتنيك عربي

صرحت مديرة مدرسة "بريكس بلس" الدولية في العاصمة الروسية موسكو، غوناي أبيلوفا، أن هناك اهتماما خاصا بدأ، في الآونة الأخيرة، باللغة والثقافة العربية وضرورة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T14:35+0000

2024-10-04T14:35+0000

2024-10-04T16:11+0000

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تقارير سبوتنيك

روسيا

مجموعة بريكس

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وقالت أبيلوفا لـ"سبوتنيك": "الدول العربية تهمنا لأنها تتمتع بحضارات مهمة عبر التاريخ، وسيكون العامل الأكثر أهمية في عملية تكامل شباب الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" هو الكفاءة بين الثقافات، والتي لا يمكن تشكيلها إلا من خلال معرفة الكود الثقافي لكل حضارة وتاريخ كل حضارة، واللغة هي تلك الأداة القيمة التي يمكن أن تكشف حقًا عن الخصوصية الثقافية بأكملها، وطريقة اللغة التي تتم دراستها في كل دولة من البلدان المشاركة في المجموعة".وأوضحت أبيولوفا أن "المدرسة تسعى لتدريس جميع لغات دول "بريكس" وعلى رأسها اللغة العربية، من أجل فهم أفضل للشركاء في العالم العربي، كما نسعى لتدريس الطلاب من الدول العربية اللغة الروسية، وقد تم بالفعل إطلاق مشروع جديد كمنصة معلومات تعليمية موحدة، تسمى"Bricks Portfolio.class"، حيث يتم توفير الوصول إلى تعلم اللغات لجميع لغات دول "بريكس" مجانًا تمامًا".وأشارت أبيولوفا إلى أن "هناك مشروع جديد لدول "بريكس" في مجال السياحة التعليمية، بهدف تحقيق التبادل الطلابي والتعليمي والثقافي والتربوي".ونوّهت أبيولوفا إلى أن "جميع الدول تسعى لحماية مصالحها والدفاع عن سيادة دولها، والذي يحقق ذلك بالدرجة الأولى هم الشباب، ونحن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، ليصبحوا طرفا فاعلا في هذه العملية".

https://sarabic.ae/20241004/مركز-التصدير-الروسي-الشرق-الأوسط-مهتم-بالحلول-المستدامة-المطورة-في-روسيا--1093428892.html

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