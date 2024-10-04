مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة

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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة
مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة مدرسة "بريكس بلس" الدولية في العاصمة الروسية موسكو، غوناي أبيلوفا، أن هناك اهتماما خاصا بدأ، في الآونة الأخيرة، باللغة والثقافة العربية وضرورة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T14:35+0000
2024-10-04T16:11+0000
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وقالت أبيلوفا لـ"سبوتنيك": "الدول العربية تهمنا لأنها تتمتع بحضارات مهمة عبر التاريخ، وسيكون العامل الأكثر أهمية في عملية تكامل شباب الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" هو الكفاءة بين الثقافات، والتي لا يمكن تشكيلها إلا من خلال معرفة الكود الثقافي لكل حضارة وتاريخ كل حضارة، واللغة هي تلك الأداة القيمة التي يمكن أن تكشف حقًا عن الخصوصية الثقافية بأكملها، وطريقة اللغة التي تتم دراستها في كل دولة من البلدان المشاركة في المجموعة".وأوضحت أبيولوفا أن "المدرسة تسعى لتدريس جميع لغات دول "بريكس" وعلى رأسها اللغة العربية، من أجل فهم أفضل للشركاء في العالم العربي، كما نسعى لتدريس الطلاب من الدول العربية اللغة الروسية، وقد تم بالفعل إطلاق مشروع جديد كمنصة معلومات تعليمية موحدة، تسمى"Bricks Portfolio.class"، حيث يتم توفير الوصول إلى تعلم اللغات لجميع لغات دول "بريكس" مجانًا تمامًا".وأشارت أبيولوفا إلى أن "هناك مشروع جديد لدول "بريكس" في مجال السياحة التعليمية، بهدف تحقيق التبادل الطلابي والتعليمي والثقافي والتربوي".ونوّهت أبيولوفا إلى أن "جميع الدول تسعى لحماية مصالحها والدفاع عن سيادة دولها، والذي يحقق ذلك بالدرجة الأولى هم الشباب، ونحن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، ليصبحوا طرفا فاعلا في هذه العملية".
https://sarabic.ae/20241004/مركز-التصدير-الروسي-الشرق-الأوسط-مهتم-بالحلول-المستدامة-المطورة-في-روسيا--1093428892.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, مجموعة بريكس
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, مجموعة بريكس

مديرة مدرسة "بريكس بلس" في موسكو: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في دول عربية عدة

14:35 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 16:11 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasمديرة مدرسة "بريكس+": اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في عدة دول عربية
مديرة مدرسة بريكس+: اللغة العربية أولويتنا وسنفتتح فروعا في عدة دول عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
صرحت مديرة مدرسة "بريكس بلس" الدولية في العاصمة الروسية موسكو، غوناي أبيلوفا، أن هناك اهتماما خاصا بدأ، في الآونة الأخيرة، باللغة والثقافة العربية وضرورة تدريسها في روسيا.
وقالت أبيلوفا لـ"سبوتنيك": "الدول العربية تهمنا لأنها تتمتع بحضارات مهمة عبر التاريخ، وسيكون العامل الأكثر أهمية في عملية تكامل شباب الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" هو الكفاءة بين الثقافات، والتي لا يمكن تشكيلها إلا من خلال معرفة الكود الثقافي لكل حضارة وتاريخ كل حضارة، واللغة هي تلك الأداة القيمة التي يمكن أن تكشف حقًا عن الخصوصية الثقافية بأكملها، وطريقة اللغة التي تتم دراستها في كل دولة من البلدان المشاركة في المجموعة".

وأضافت: "مدرسة "بريكس بلس" الدولية هي الأولى من نوعها في العالم، وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التربوي داخلها في تكامل وتزامن المعايير التعليمية للدول الأعضاء في "بريكس"، ما يسهم في التكامل الفعال للشباب، ويعد إدماج الشباب أحد الأجندات الرئيسية، لأن الشباب هو من يشكل عالما جديدا متعدد الأقطاب والذي أصبح أمرا ضروريا، ويجب على الشباب اليوم أن يتنوروا و يفهموا أن وقتا جديدا سيأتي، حيث يتعين علينا أن نتعلم كيفية إقامة علاقات تعاون مع بلداننا الصديقة باسم الرخاء المستقبلي، وباسم عالم متعدد الأقطاب".

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11:38 GMT
وأوضحت أبيولوفا أن "المدرسة تسعى لتدريس جميع لغات دول "بريكس" وعلى رأسها اللغة العربية، من أجل فهم أفضل للشركاء في العالم العربي، كما نسعى لتدريس الطلاب من الدول العربية اللغة الروسية، وقد تم بالفعل إطلاق مشروع جديد كمنصة معلومات تعليمية موحدة، تسمى"Bricks Portfolio.class"، حيث يتم توفير الوصول إلى تعلم اللغات لجميع لغات دول "بريكس" مجانًا تمامًا".

وكشفت أبيولوفا أن "المشروع سيتم إطلاقه بداية في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم المملكة العربية السعودية ومصر وإيران، بحيث يكون بالإمكان تعلم اللغة الروسية هناك أيضا، ففي العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تقرر افتتاح فرع لجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في دبي، لتكون بذلك أول جامعة روسية في الإمارات".

وأشارت أبيولوفا إلى أن "هناك مشروع جديد لدول "بريكس" في مجال السياحة التعليمية، بهدف تحقيق التبادل الطلابي والتعليمي والثقافي والتربوي".
ونوّهت أبيولوفا إلى أن "جميع الدول تسعى لحماية مصالحها والدفاع عن سيادة دولها، والذي يحقق ذلك بالدرجة الأولى هم الشباب، ونحن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، ليصبحوا طرفا فاعلا في هذه العملية".
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