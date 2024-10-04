https://sarabic.ae/20241004/مركز-التصدير-الروسي-الشرق-الأوسط-مهتم-بالحلول-المستدامة-المطورة-في-روسيا--1093428892.html

مركز التصدير الروسي: الشرق الأوسط مهتم بالحلول المستدامة المطورة في روسيا

مركز التصدير الروسي: الشرق الأوسط مهتم بالحلول المستدامة المطورة في روسيا

سبوتنيك عربي

كشف مركز التصدير الروسي، أن الشركات التجارية والمنظمات الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى، أعربت عن تقديرها الكبير للتطورات... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T11:38+0000

2024-10-04T11:38+0000

2024-10-04T11:38+0000

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ووفقا للمركز، فإنه "في المجمل، قدم 24 مصنعًا روسيًا عروضهم في معرض ويتيكس تحت العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا" بدعم من مركز التصدير الروسي، وتمكن ضيوف المعرض من تقييم التقنيات المحلية في مجال الطاقة وحماية البيئة والمياه والنفايات المعالجة: المعدات البيئية لتنقية الغاز الصناعي، والفرز الآلي، والتركيبات الكهروكيميائية المعيارية لتنقية المياه وأكثر من ذلك بكثير".أجرت الشركات الروسية مفاوضات مع أكبر الشركات في الصناعة، بما في ذلك، على سبيل المثال، شركة قابضة إماراتية رائدة، ومطور رئيسي ومشغل لمحطات الطاقة في المملكة العربية السعودية.على سبيل المثال، قدم مطور "موسكو كويتر" في المعرض حلولاً تكنولوجية متقدمة في مجال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.قال الشريك الإداري كويتر يوري سميرنوف. وبناءً على نتائج المعرض، إن "الشركة تخطط لتنفيذ مشاريع تجريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن ثم زيادة صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط".ووفقا له: "لقد شهد بعض العملاء تحولًا حقيقيًا في النموذج نتيجة للمفاوضات مع شركتنا، لأن معظم اللاعبين في السوق المحلية يعتقدون أنه من المستحيل شحن السيارات الكهربائية داخل المجمعات السكنية. وكانت الاجتماعات الأكثر إثارة للاهتمام مع مطوري الإسكان المحليين، وهم جمهورنا المستهدف وأبدى بعضهم على الفور استعدادهم لتنفيذ مشاريع تجريبية في منشآتهم، مشيرين إلى أن مثل هذه الحلول يجب أن تكون في كل منزل في الإمارات".انطلق المعرض الدولي الرائد في مجال التنمية المستدامة "ويتيكس 2024"، يوم الثلاثاء الأول أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تنظمه وزارة الطاقة والموارد المائية في دبي، بدعم من مركز التصدير الروسي (REC, VEB.RF Group).وجاء في بيان المركز: "لقد أقيم المعرض الوطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، والذي نظمته شركة "REC"، في جناحين، وفي الساعة الأولى من المعرض، قام رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتفقد المعرض".وتعرض شركات من مناطق أوسيتيا الشمالية وسانت بطرسبورغ وسفيردلوفسك وبسكوف ونوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا في معرض "ويتيكس" أمام الشركاء المحتملين من الشرق الأوسط تقنيات في مجال الطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن معالجة المياه والنفايات من المعدات البيئية إلى غازات التنظيف الصناعية وجهاز تحلية مياه البحر إلى روبوت "دلتا" الذي يقوم بفرز المواد المختلفة.وتقدم شركة "إميرالد" المصنعة، تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا "، وحدات كهروكيميائية معيارية مدمجة وفريدة من نوعها تسمح بتطهير وتنقية المياه، تشارك الشركة في معرض "ويتيكس" بدعم من "REC" للمرة الثالثة.وفي عام 2022، أجرت "إميرالد" أكثر من 100 عملية مفاوضات في المعرض، ووجدت عملاء جدد، وتقود الآن مشروعين في الإمارات العربية المتحدة.

https://sarabic.ae/20241001/دبي-افتتاح-معرض-صنع-في-روسيا-ضمن-فعاليات-ويتيكس-2024----1093314554.html

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