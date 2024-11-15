https://sarabic.ae/20241115/دولة-عربية-تزود-الهند-بـ520-ألف-طن-سنويًا-من-الغاز-المسال-1094821825.html

دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويًا من الغاز المسال

دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويًا من الغاز المسال

سبوتنيك عربي

تواصل شركة خليجية خططها للاستحواذ على حصة من سوق الغاز المسال من خلال توقيع صفقات بيع وشراء طويلة الأجل مع العديد من العملاء في العالم. 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T09:20+0000

2024-11-15T09:20+0000

2024-11-15T09:20+0000

اقتصاد

العالم العربي

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ووقعت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اتفاقية بيع وشراء مدتها 10 سنوات مع شركة "جايل"، أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، لتوريد 0.52 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من عام 2026.وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها من خلال 6 شحنات سنوياً مباشرة إلى شركة "جايل" وذلك من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".محطة داس للغاز المسالتعدّ منشأة أدنوك للغاز في جزيرة داس ثالث أقدم منشأة منتجة للغاز المسال على مستوى العالم، ومنذ بدء عمليات التشغيل في المنشأة عام 1977، صُدر أكثر من 3000 شحنة من الغاز المسال إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم.وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للتسويق في "أدنوك للغاز"، راشد خلفان المزروعي، إن هذه الاتفاقية تعزز مكانة أدنوك كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، كما تعكس طموحنا في الاستفادة من فرص نمو الطلب العالمي على الغاز، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك تصدير مفضل لحلول الطاقة في الهند.الطلب على الغازبدوره، قال المدير التنفيذي للتسويق في شركة "جايل"، سنجاي كومار، إن الهند تشهد طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي المسال نظرا للطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، ولتلبية هذه الاحتياجات تخطط الشركة لزيادة محفظة الغاز الطبيعي لديها بشكل كبير في السنوات القادمة، وتعد هذه الاتفاقية مع "أدنوك للغاز" خطوةً مهمة في هذا الاتجاه ولتمكين الشركة من زيادة محفظتها الحالية من الغاز الطبيعي المسال لخدمة قاعدة المستهلكين المتنوعة لديها بشكل أفضل.يذكر أن الهند جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.ومع توقعات بارتفاع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، تستهدف الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد من 6% في الوقت الحالي إلى 15% بحلول عام 2030.دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"سفينة حفر عملاقة تتوجه إلى مصر... الهدف "كنز متخف" في قاع المتوسط

https://sarabic.ae/20241111/56-مليار-قدم-مكعب-من-الغاز-اكتشاف-ضخم-يفوق-التوقعات-في-دولة-عربية-1094678663.html

https://sarabic.ae/20241114/الأول-على-مستوى-العالم-دولة-عربية-تطلق-مشروعا-ضخما-لتطوير-البنية-التحتية-للموانئ-1094796102.html

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اقتصاد, العالم العربي