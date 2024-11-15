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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويًا من الغاز المسال
دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويًا من الغاز المسال
سبوتنيك عربي
تواصل شركة خليجية خططها للاستحواذ على حصة من سوق الغاز المسال من خلال توقيع صفقات بيع وشراء طويلة الأجل مع العديد من العملاء في العالم. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:20+0000
2024-11-15T09:20+0000
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ووقعت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اتفاقية بيع وشراء مدتها 10 سنوات مع شركة "جايل"، أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، لتوريد 0.52 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من عام 2026.وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها من خلال 6 شحنات سنوياً مباشرة إلى شركة "جايل" وذلك من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".محطة داس للغاز المسالتعدّ منشأة أدنوك للغاز في جزيرة داس ثالث أقدم منشأة منتجة للغاز المسال على مستوى العالم، ومنذ بدء عمليات التشغيل في المنشأة عام 1977، صُدر أكثر من 3000 شحنة من الغاز المسال إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم.وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للتسويق في "أدنوك للغاز"، راشد خلفان المزروعي، إن هذه الاتفاقية تعزز مكانة أدنوك كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، كما تعكس طموحنا في الاستفادة من فرص نمو الطلب العالمي على الغاز، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك تصدير مفضل لحلول الطاقة في الهند.الطلب على الغازبدوره، قال المدير التنفيذي للتسويق في شركة "جايل"، سنجاي كومار، إن الهند تشهد طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي المسال نظرا للطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، ولتلبية هذه الاحتياجات تخطط الشركة لزيادة محفظة الغاز الطبيعي لديها بشكل كبير في السنوات القادمة، وتعد هذه الاتفاقية مع "أدنوك للغاز" خطوةً مهمة في هذا الاتجاه ولتمكين الشركة من زيادة محفظتها الحالية من الغاز الطبيعي المسال لخدمة قاعدة المستهلكين المتنوعة لديها بشكل أفضل.يذكر أن الهند جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.ومع توقعات بارتفاع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، تستهدف الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد من 6% في الوقت الحالي إلى 15% بحلول عام 2030.دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"سفينة حفر عملاقة تتوجه إلى مصر... الهدف "كنز متخف" في قاع المتوسط
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويًا من الغاز المسال

09:20 GMT 15.11.2024
© Getty Images / General_4530صورة جوية لناقلة الغاز المسال
صورة جوية لناقلة الغاز المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Getty Images / General_4530
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تواصل شركة خليجية خططها للاستحواذ على حصة من سوق الغاز المسال من خلال توقيع صفقات بيع وشراء طويلة الأجل مع العديد من العملاء في العالم.
ووقعت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اتفاقية بيع وشراء مدتها 10 سنوات مع شركة "جايل"، أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، لتوريد 0.52 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من عام 2026.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها من خلال 6 شحنات سنوياً مباشرة إلى شركة "جايل" وذلك من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
56 مليار قدم مكعب من الغاز... اكتشاف ضخم "يفوق التوقعات" في دولة عربية
11 نوفمبر, 10:44 GMT

محطة داس للغاز المسال

تعدّ منشأة أدنوك للغاز في جزيرة داس ثالث أقدم منشأة منتجة للغاز المسال على مستوى العالم، ومنذ بدء عمليات التشغيل في المنشأة عام 1977، صُدر أكثر من 3000 شحنة من الغاز المسال إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم.
وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للتسويق في "أدنوك للغاز"، راشد خلفان المزروعي، إن هذه الاتفاقية تعزز مكانة أدنوك كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، كما تعكس طموحنا في الاستفادة من فرص نمو الطلب العالمي على الغاز، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك تصدير مفضل لحلول الطاقة في الهند.

الطلب على الغاز

بدوره، قال المدير التنفيذي للتسويق في شركة "جايل"، سنجاي كومار، إن الهند تشهد طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي المسال نظرا للطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، ولتلبية هذه الاحتياجات تخطط الشركة لزيادة محفظة الغاز الطبيعي لديها بشكل كبير في السنوات القادمة، وتعد هذه الاتفاقية مع "أدنوك للغاز" خطوةً مهمة في هذا الاتجاه ولتمكين الشركة من زيادة محفظتها الحالية من الغاز الطبيعي المسال لخدمة قاعدة المستهلكين المتنوعة لديها بشكل أفضل.
صورة جوية لحاويات شحن في ميناء بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
الأول على مستوى العالم... دولة عربية تطلق مشروعا ضخما لتطوير البنية التحتية للموانئ
أمس, 13:30 GMT
يذكر أن الهند جاءت في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.
ومع توقعات بارتفاع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، تستهدف الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد من 6% في الوقت الحالي إلى 15% بحلول عام 2030.
دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"
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