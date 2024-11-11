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تغطية مباشرة.. القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
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56 مليار قدم مكعب من الغاز... اكتشاف ضخم "يفوق التوقعات" في دولة عربية
56 مليار قدم مكعب من الغاز... اكتشاف ضخم "يفوق التوقعات" في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة شركة "بتروغاز" العُمانية عن اكتشاف ضخم للغاز طبيعي، من شأنه أن يلبي الطلب على الوقود محليًا وخارجيًا، كما أنه يمثل أول اكتشافات الغاز على يد هذه... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T10:44+0000
2024-11-11T10:44+0000
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وأوضحت منصة "الطاقة" أن "بتروغاز" هي ذراع شركة محمد البرواني القابضة لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتمتلك أصولًا في سلطنة عُمان ومصر وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، وقد بدأت الشركة، في فبراير/ شباط الماضي، إنتاج الغاز من مشروع "إيه 15" (A15) في أحد الحقول الشمالية لبحر الشمال قبالة سواحل هولندا.تقول "بتروغاز" للتنقيب والإنتاج إن اكتشاف الغاز وقع داخل البئر الاستكشافية "بيكر" في المربع رقم "47/03 إف" (47/03f) في جنوب بحر الشمال، فيما لم تقدم الشركة تفاصيل بشأن حجم الموارد المكتشفة في البئر، إلا أنها وصفت النتائج بأفضل كثيرًا من المتوقع بفضل جودة صخور الخزان.من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أعدها متخصصون العام الماضي، إلى احتواء البئر على قرابة 56 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتمتلك "بتروغاز" حصة 100% من حقوق التنقيب في البئر، موقع أحدث اكتشاف غاز في بحر الشمال، بعد استحواذها في عام 2022 على حصة 70% من أسهم شركة "كونر ستون ريسورسيز".يذكر أن حملة التنقيب كانت قد بدأت في شهر أغسطس/ آب، وحُفرت البئر التي تبعد 37 كيلومترًا عن سواحل يوركشاير في 12 سبتمبر/أيلول التالي، ومن المقرر تحرك منصة الحفر "نوبل ريزلينت" من موقع اكتشاف الغاز في البئر "بيكر" لحفر بئر تقييمية أخرى في حقل "أبي"؛ حيث تمتلك "بتروغاز" نسبة 85% من حقوق التنقيب بالمربع "47/3 آي" (47/3i).وكانت منصة "ريزلينت" قد استعملت في أحد أكبر مواقع اكتشاف الغاز في بحر الشمال داخل بئر بينساكولا بترخيص "بي 2252" جنوبًا.وفي وقت سابق، أطلقت شركة تنمية معادن عمان، أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان، وهو مشروع مزون للنحاس، في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة.وقالت منصة "طاقة" إن المشروع العماني الواعد يأتي على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، مشيرة إلى أنه يعدّ خطوة باتجاه النهوض بالقطاع، وترسيخ دوره بصفته رافدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.يضم مشروع مزون للنحاس نحو 5 مناجم مفتوحة، ومن المقرر أن ينتج نحو 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويًا، وبدرجة نقاء تصل إلى نحو 21.5% من النحاس.تأتي أهمية المشروع من أنه يدعم مساعي سلطنة عمان الاستراتيجية لترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة.
https://sarabic.ae/20241031/سلطنة-عمان-تعلن-تفاصيل-استضافة-المنتدى-الدولي-لصناديق-الثروة-السيادية-1094363167.html
https://sarabic.ae/20241023/نحو-40-شركة-روسية-تتوجه-إلى-سلطنة-عمان-تحت-مسمى-صنع-في-روسيا-1094057657.html
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اقتصاد, العالم العربي, سلطنة عمان, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, سلطنة عمان, الأخبار

56 مليار قدم مكعب من الغاز... اكتشاف ضخم "يفوق التوقعات" في دولة عربية

10:44 GMT 11.11.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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تابعنا عبر
أعلنت شركة شركة "بتروغاز" العُمانية عن اكتشاف ضخم للغاز طبيعي، من شأنه أن يلبي الطلب على الوقود محليًا وخارجيًا، كما أنه يمثل أول اكتشافات الغاز على يد هذه الشركة في بحر الشمال قبالة سواحل المملكة المتحدة.
وأوضحت منصة "الطاقة" أن "بتروغاز" هي ذراع شركة محمد البرواني القابضة لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، وتمتلك أصولًا في سلطنة عُمان ومصر وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، وقد بدأت الشركة، في فبراير/ شباط الماضي، إنتاج الغاز من مشروع "إيه 15" (A15) في أحد الحقول الشمالية لبحر الشمال قبالة سواحل هولندا.
تقول "بتروغاز" للتنقيب والإنتاج إن اكتشاف الغاز وقع داخل البئر الاستكشافية "بيكر" في المربع رقم "47/03 إف" (47/03f) في جنوب بحر الشمال، فيما لم تقدم الشركة تفاصيل بشأن حجم الموارد المكتشفة في البئر، إلا أنها وصفت النتائج بأفضل كثيرًا من المتوقع بفضل جودة صخور الخزان.
جهاز الاستثمار العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
سلطنة عمان تعلن تفاصيل استضافة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
31 أكتوبر, 15:27 GMT
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أعدها متخصصون العام الماضي، إلى احتواء البئر على قرابة 56 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتمتلك "بتروغاز" حصة 100% من حقوق التنقيب في البئر، موقع أحدث اكتشاف غاز في بحر الشمال، بعد استحواذها في عام 2022 على حصة 70% من أسهم شركة "كونر ستون ريسورسيز".
يذكر أن حملة التنقيب كانت قد بدأت في شهر أغسطس/ آب، وحُفرت البئر التي تبعد 37 كيلومترًا عن سواحل يوركشاير في 12 سبتمبر/أيلول التالي، ومن المقرر تحرك منصة الحفر "نوبل ريزلينت" من موقع اكتشاف الغاز في البئر "بيكر" لحفر بئر تقييمية أخرى في حقل "أبي"؛ حيث تمتلك "بتروغاز" نسبة 85% من حقوق التنقيب بالمربع "47/3 آي" (47/3i).
وكانت منصة "ريزلينت" قد استعملت في أحد أكبر مواقع اكتشاف الغاز في بحر الشمال داخل بئر بينساكولا بترخيص "بي 2252" جنوبًا.
العلم العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
نحو 40 شركة روسية تتوجه إلى سلطنة عمان تحت مسمى "صنع في روسيا"
23 أكتوبر, 07:41 GMT
وفي وقت سابق، أطلقت شركة تنمية معادن عمان، أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عمان، وهو مشروع مزون للنحاس، في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة.
وقالت منصة "طاقة" إن المشروع العماني الواعد يأتي على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، مشيرة إلى أنه يعدّ خطوة باتجاه النهوض بالقطاع، وترسيخ دوره بصفته رافدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.
يضم مشروع مزون للنحاس نحو 5 مناجم مفتوحة، ومن المقرر أن ينتج نحو 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويًا، وبدرجة نقاء تصل إلى نحو 21.5% من النحاس.
تأتي أهمية المشروع من أنه يدعم مساعي سلطنة عمان الاستراتيجية لترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة.
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