https://sarabic.ae/20241107/دولة-عربية-تقترب-من-اكتشاف-ضخم-للغاز-يحولها-لـكبار-المصدرين-1094583171.html
دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"
دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"
سبوتنيك عربي
تقترب دولة عربية من تحقيق اكتشاف ضخم للغاز، من شأنه أن يحولها لـ"كبار المصدرين" ويقوم بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، ودعم نمو الاقتصاد الوطني. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T14:54+0000
2024-11-07T14:54+0000
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وأفادت مصادر مطلعة بحسب وسائل إعلام، أن الدراسات التي أُجريت على حقل الريشة الأردني أكدت وجود احتياطيات من الغاز تقدَّر بما يقرب من 10 تريليونات قدم مكعبة.وأوضح البيان أن الدراسات الأخيرة تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.وفي السياق ذاته، قال مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة الأردنية، بهجت العدوان، إن الدراسات بيّنت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ، تقدَّر بـ9.4 تريليون قدم مكعبة، بحسب وسائل إعلام أردنية.ويبحث الأردن حاليًا مع مصر توصيل حقل الريشة بخط الغاز العربي، من خلال خط طوله 300 كيلومتر، وهو خطوة قد تدعم مستقبل التصدير بالاتجاه العكسي (التصدير لمصر بدلًا من الاستيراد منها) في حال تأكيدات أحجام اكتشافات الغاز، بخسب موقع "الطاقة" الإخباري.يعدّ حقل الريشة في الأردن حقل الغاز الوحيد المنتج في البلاد، إذ يعوّل عليه كثيرًا في تأمين جزء كبير من الاحتياجات المحلية، بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة عالميًا.
https://sarabic.ae/20241107/4-شركات-عربية-تتنافس-عالميا-على-حقل-يخفي-25-تريليون-قدم-مكعبة-من-الغاز--1094580532.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن
دولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"
14:54 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 07.11.2024)
تقترب دولة عربية من تحقيق اكتشاف ضخم للغاز، من شأنه أن يحولها لـ"كبار المصدرين" ويقوم بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة بحسب وسائل إعلام، أن الدراسات التي أُجريت على حقل الريشة الأردني أكدت وجود احتياطيات من الغاز تقدَّر بما يقرب من 10 تريليونات قدم مكعبة.
وألمح بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يوم أمس الأربعاء، إلى اكتشاف غاز مرتقب في الأردن.
وأوضح البيان أن الدراسات الأخيرة تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.
وفي السياق ذاته، قال مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة الأردنية، بهجت العدوان، إن الدراسات بيّنت وجود كميات تجارية
في حقل الريشة الغازيّ، تقدَّر بـ9.4 تريليون قدم مكعبة، بحسب وسائل إعلام أردنية.
ويبحث الأردن حاليًا مع مصر توصيل حقل الريشة بخط الغاز العربي، من خلال خط طوله 300 كيلومتر، وهو خطوة قد تدعم مستقبل التصدير بالاتجاه العكسي (التصدير لمصر بدلًا من الاستيراد منها) في حال تأكيدات أحجام اكتشافات الغاز، بخسب موقع
"الطاقة" الإخباري.
يعدّ حقل الريشة في الأردن حقل الغاز الوحيد المنتج في البلاد، إذ يعوّل عليه كثيرًا في تأمين جزء كبير من الاحتياجات المحلية، بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة عالميًا.