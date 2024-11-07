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4 شركات عربية تتنافس عالميا على حقل "يخفي" 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز
4 شركات عربية تتنافس عالميا على حقل "يخفي" 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز
سبوتنيك عربي
تدرس شركة النفط الوطنية السنغالية "بتروسين"، مع شركة "كوزموس إنرجي"، مشروعا استثماريا ضخما لتطوير حقل غاز "ياكار تيرانغا"، والذي تقدر احتياطياته بنحو 25... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T13:14+0000
2024-11-07T13:14+0000
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وقال المدير العام لشركة "بتروسين"، ثيرنو لي: "إننّا نتطلع إلى شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية من الشرق الأوسط والجزائر، ونحن منفتحون أيضًا على مناقشة الأمر مع شركات التجارة".ويذكر أن شركة "بي بي" انسحبت من تطوير حقل غاز ياكار تيرانغا، الواقع قبالة سواحل السنغال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد خلاف مع الحكومة بشأن استعمال إنتاج الغاز، الذي أرادت بي بي تصديره، بينما أرادت السنغال استعماله للسوق المحلية.وكانت "بي بي" تمتلك حصة 60% في الحقل، الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 25 تريليون قدم مكعبة (708 مليارات متر مكعب)، وبعد خروجها عززت "كوزموس إنرجي" الأمريكية ملكيتها لحقل الغاز من 30 إلى 90%، وأصبحت مشغّلة للمشروع، وبحسب موقع "الطاقة" الأخباري.
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

4 شركات عربية تتنافس عالميا على حقل "يخفي" 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز

13:14 GMT 07.11.2024
© unsplash/Timon Studlerصمام استخراج غاز
صمام استخراج غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© unsplash/Timon Studler
تابعنا عبر
تدرس شركة النفط الوطنية السنغالية "بتروسين"، مع شركة "كوزموس إنرجي"، مشروعا استثماريا ضخما لتطوير حقل غاز "ياكار تيرانغا"، والذي تقدر احتياطياته بنحو 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز في عام 2025.
وقال المدير العام لشركة "بتروسين"، ثيرنو لي: "إننّا نتطلع إلى شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية من الشرق الأوسط والجزائر، ونحن منفتحون أيضًا على مناقشة الأمر مع شركات التجارة".
ووفقا لمصادر إعلامية، يشكّل حقل الغاز السنغالي فرصة للشركات العربية الساعية إلى تعزيز موقعها، خاصة في مشروعات الغاز مثل أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية ومبادلة وأدنوك الإماراتيين.
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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من مشروع حقل غاز ياكار تيرانغا نحو 5-6 مليارات دولار، وستنتج 4 ملايين طن سنويًا لأسواق التصدير، وسيوفر نحو 150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا لمحطات الكهرباء المحلية وغيرها من المشروعات، وبمجرد اكتماله، من المقرر أن ينتج المشروع نحو 5.8 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي.

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ويذكر أن شركة "بي بي" انسحبت من تطوير حقل غاز ياكار تيرانغا، الواقع قبالة سواحل السنغال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد خلاف مع الحكومة بشأن استعمال إنتاج الغاز، الذي أرادت بي بي تصديره، بينما أرادت السنغال استعماله للسوق المحلية.
وكانت "بي بي" تمتلك حصة 60% في الحقل، الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 25 تريليون قدم مكعبة (708 مليارات متر مكعب)، وبعد خروجها عززت "كوزموس إنرجي" الأمريكية ملكيتها لحقل الغاز من 30 إلى 90%، وأصبحت مشغّلة للمشروع، وبحسب موقع "الطاقة" الأخباري.
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