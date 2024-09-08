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https://sarabic.ae/20240908/الوداد-المغربي-يحسم-صفقة-الموسم-بضم-المهاجم-السنغالي-مباي-نيانغ-1092519637.html
الوداد المغربي يحسم "صفقة الموسم" بضم المهاجم السنغالي مباي نيانغ
الوداد المغربي يحسم "صفقة الموسم" بضم المهاجم السنغالي مباي نيانغ
سبوتنيك عربي
حسم نادي الوداد الرياضي المغربي صفقة من العيار الثقيل، بتعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي مباي نيانغ، الذي سبق له اللعب في صفوف أندية أوربية كبرى. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T18:03+0000
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وذكرت صحيفة "الصباح"، مساء اليوم الأحد، أن هشام أيت منة، رئيس نادي الوداد المغربي قد تمكن في خطوة تعزز مكانته الإقليمية والأفريقية كأحد أبرز الأندية في القارة السمراء، من التعاقد مع المهاجم السنغالي، مباي نيانغ الذي لعب من قبل في أندية دولية معروفة مثل ورين الفرنسي وميلان الإيطالي.ووقع نيانغ، الذي انتهى عقده مع نادي إيمبولي الإيطالي، في شهر تمور/يوليو الماضي، اتفاقا يقدر قيمته التسويقية بـ 2.2 مليون يورو.وجاءت صفقة نيانغ لتعزز صفوف لاعبي الوداد المغربي خلال مشاركتهم بكأس العالم للأندية للعام 2025، خاصة وأن المهاجم السنغالي مباي نيانغ، البالغ من العمر 29 عاما، يعد مكسبا كبيرا للفريق بعد تألقه في الدوريات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، كما خاض تجربة احتراف ناجحة في الدوري السعودي.يشار إلى أنه من بين أرقام المهاجم السنغالي لعبه 121 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل فيها 23 هدفا، وصنع 14، و16 مباراة في الدوري الفرنسي سجل فيها 40 هدفا، وصنع 12، و16 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل فيها هدفين، وصنع هدفين أيضا.ويذكر أن مباي نيانغ لعب 16 مباراة في الدوري التركي، سجل فيها ثمانية أهداف.
https://sarabic.ae/20230802/الهلال-السعودي-يتأهل-لربع-نهائي-كأس-الملك-سلمان-بعد-فوزه-على-الوداد-المغربي-1079727337.html
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حصري, رياضة, أخبار المغرب اليوم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السنغال, أخبار الدوري الإنجليزي
حصري, رياضة, أخبار المغرب اليوم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السنغال, أخبار الدوري الإنجليزي

الوداد المغربي يحسم "صفقة الموسم" بضم المهاجم السنغالي مباي نيانغ

18:03 GMT 08.09.2024
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyفرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي
فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
تابعنا عبر
حسم نادي الوداد الرياضي المغربي صفقة من العيار الثقيل، بتعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي مباي نيانغ، الذي سبق له اللعب في صفوف أندية أوربية كبرى.
وذكرت صحيفة "الصباح"، مساء اليوم الأحد، أن هشام أيت منة، رئيس نادي الوداد المغربي قد تمكن في خطوة تعزز مكانته الإقليمية والأفريقية كأحد أبرز الأندية في القارة السمراء، من التعاقد مع المهاجم السنغالي، مباي نيانغ الذي لعب من قبل في أندية دولية معروفة مثل ورين الفرنسي وميلان الإيطالي.
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
مجتمع
الهلال السعودي يتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بعد فوزه على الوداد المغربي
2 أغسطس 2023, 16:08 GMT
ووقع نيانغ، الذي انتهى عقده مع نادي إيمبولي الإيطالي، في شهر تمور/يوليو الماضي، اتفاقا يقدر قيمته التسويقية بـ 2.2 مليون يورو.
وجاءت صفقة نيانغ لتعزز صفوف لاعبي الوداد المغربي خلال مشاركتهم بكأس العالم للأندية للعام 2025، خاصة وأن المهاجم السنغالي مباي نيانغ، البالغ من العمر 29 عاما، يعد مكسبا كبيرا للفريق بعد تألقه في الدوريات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، كما خاض تجربة احتراف ناجحة في الدوري السعودي.
يشار إلى أنه من بين أرقام المهاجم السنغالي لعبه 121 مباراة في الدوري الإيطالي، سجل فيها 23 هدفا، وصنع 14، و16 مباراة في الدوري الفرنسي سجل فيها 40 هدفا، وصنع 12، و16 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل فيها هدفين، وصنع هدفين أيضا.
ويذكر أن مباي نيانغ لعب 16 مباراة في الدوري التركي، سجل فيها ثمانية أهداف.
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