https://sarabic.ae/20240907/إنجلترا-تفتتح-دوري-الأمم-الأوروبية-بثنائية-ضد-إيرلندا-فيديو-1092499816.html
إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو
إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على مضيفه إيرلندا بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أفيفا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T20:42+0000
2024-09-07T20:42+0000
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وتمكن كل من ديكلان رايس وجاك غريليش، وكلاهما من أصول إيرلندية، من إحراز هدفي المباراة في الدقيقة 12 و26 على التوالي، في بداية موفقة للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذى تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديلا لجاريث ساوثجيت.وخاض ديكلان رايس 3 مباريات مع منتخب إيرلندا قبل أن يمثل منتخب الأسود الثلاثة، بينما مثل غريليش منتخب إيرلندا للشباب فقط.ويتنافس المنتخب الإنجليزي في النسخة الجديدة من دوري أمم أوروبا بالمجموعة الثانية للمستوى الثاني والتي تضم إلى جانبه منتخبات: اليونان، فنلندا، وإيرلندا.ويأتي هذا فيما يعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه، في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر، حيث تم استبعادهم من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والإصابة.ويشار إلى أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، قد رحل عن تدريب الأسود الثلاثة بعد خسارة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 لصالح منتخب إسبانيا.بعد مباراة إيرلندا، يتوجه منتخب "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.
https://sarabic.ae/20211114/منتخب-إنجلترا-يفقد-5-من-نجومه-أمام-سان-مارينو-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1050702832.html
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أخبار إنجلترا, رياضة, فنلندا
أخبار إنجلترا, رياضة, فنلندا
إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو
نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على مضيفه إيرلندا بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أفيفا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.
وتمكن كل من ديكلان رايس وجاك غريليش، وكلاهما من أصول إيرلندية، من إحراز هدفي المباراة في الدقيقة 12 و26 على التوالي، في بداية موفقة للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذى تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديلا لجاريث ساوثجيت.
14 نوفمبر 2021, 15:17 GMT
وخاض ديكلان رايس 3 مباريات مع منتخب إيرلندا قبل أن يمثل منتخب الأسود الثلاثة، بينما مثل غريليش منتخب إيرلندا للشباب فقط.
ويتنافس المنتخب الإنجليزي
في النسخة الجديدة من دوري أمم أوروبا بالمجموعة الثانية للمستوى الثاني والتي تضم إلى جانبه منتخبات: اليونان، فنلندا، وإيرلندا.
ويأتي هذا فيما يعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه، في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر، حيث تم استبعادهم من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والإصابة.
ويشار إلى أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، قد رحل عن تدريب الأسود الثلاثة بعد خسارة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024
لصالح منتخب إسبانيا.
بعد مباراة إيرلندا، يتوجه منتخب "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.