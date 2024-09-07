إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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شؤون عسكرية
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
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59 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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مساحة حرة
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صدى الحياة
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
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https://sarabic.ae/20240907/إنجلترا-تفتتح-دوري-الأمم-الأوروبية-بثنائية-ضد-إيرلندا-فيديو-1092499816.html
إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو
إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على مضيفه إيرلندا بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أفيفا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T20:42+0000
2024-09-07T20:42+0000
مجتمع
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وتمكن كل من ديكلان رايس وجاك غريليش، وكلاهما من أصول إيرلندية، من إحراز هدفي المباراة في الدقيقة 12 و26 على التوالي، في بداية موفقة للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذى تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديلا لجاريث ساوثجيت.وخاض ديكلان رايس 3 مباريات مع منتخب إيرلندا قبل أن يمثل منتخب الأسود الثلاثة، بينما مثل غريليش منتخب إيرلندا للشباب فقط.ويتنافس المنتخب الإنجليزي في النسخة الجديدة من دوري أمم أوروبا بالمجموعة الثانية للمستوى الثاني والتي تضم إلى جانبه منتخبات: اليونان، فنلندا، وإيرلندا.ويأتي هذا فيما يعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه، في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر، حيث تم استبعادهم من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والإصابة.ويشار إلى أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، قد رحل عن تدريب الأسود الثلاثة بعد خسارة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 لصالح منتخب إسبانيا.بعد مباراة إيرلندا، يتوجه منتخب "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.
https://sarabic.ae/20211114/منتخب-إنجلترا-يفقد-5-من-نجومه-أمام-سان-مارينو-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1050702832.html
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أخبار إنجلترا, رياضة, فنلندا
أخبار إنجلترا, رياضة, فنلندا

إنجلترا تفتتح دوري الأمم الأوروبية بثنائية ضد إيرلندا.. فيديو

20:42 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Laurence Griffithsالمنتخب الإنجليزي يتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 7 يوليو 2021
المنتخب الإنجليزي يتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020، ملعب ويمبلي، لندن، إنجلترا 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Laurence Griffiths
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نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على مضيفه إيرلندا بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أفيفا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.
وتمكن كل من ديكلان رايس وجاك غريليش، وكلاهما من أصول إيرلندية، من إحراز هدفي المباراة في الدقيقة 12 و26 على التوالي، في بداية موفقة للمدرب المؤقت لي كارسلي، الذى تم تعيينه مؤخرا بشكل مؤقت ليصبح بديلا لجاريث ساوثجيت.
منتخب إنجلترا والتشيك يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
مجتمع
منتخب إنجلترا يفقد 5 من نجومه قبل مباراته الحاسمة بتصفيات كأس العالم 2022
14 نوفمبر 2021, 15:17 GMT
وخاض ديكلان رايس 3 مباريات مع منتخب إيرلندا قبل أن يمثل منتخب الأسود الثلاثة، بينما مثل غريليش منتخب إيرلندا للشباب فقط.
ويتنافس المنتخب الإنجليزي في النسخة الجديدة من دوري أمم أوروبا بالمجموعة الثانية للمستوى الثاني والتي تضم إلى جانبه منتخبات: اليونان، فنلندا، وإيرلندا.
ويأتي هذا فيما يعانى منتخب "الأسود الثلاثة" من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين بين صفوفه، في مقدمتهم الثلاثي فيل فودين، أولي واتكينز، وكول بالمر، حيث تم استبعادهم من معسكر المنتخب بسبب مشاكل تتعلق بالجاهزية والإصابة.
ويشار إلى أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، قد رحل عن تدريب الأسود الثلاثة بعد خسارة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 لصالح منتخب إسبانيا.
بعد مباراة إيرلندا، يتوجه منتخب "الأسود الثلاثة" لمواجهة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.
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