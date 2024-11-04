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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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https://sarabic.ae/20241104/4-دول-عربية-في-قائمة-أكبر-مصدري-النفط-إلى-أوروبا-لعام-2024-1094470282.html
4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
سبوتنيك عربي
تواصلت حركة التجارة النفطية نحو أوروبا خلال العام الحالي 2024، وتبوأت دول معينة مراكز متقدمة في قائمة أكبر المصدّرين. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:59+0000
2024-11-04T10:59+0000
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وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، واجهت أوروبا أزمة غير مسبوقة في تأمين إمدادات الطاقة، لا سيما مع فرض حظر على النفط والمنتجات المكررة القادمة من روسيا.وكانت أمريكا أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بنسبة 21% من إجمالي الواردات الأوروبية، وبمتوسط 477 ألف برميل يوميا، وهي زيادة من 274 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها من عام 2023.لكن شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، نستعرضها خلال السطور التالية، وفقا لوحدة بيانات أبحاث موقع "الطاقة".السعوديةكانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.الكويتجاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.الإمارات العربية المتحدةاحتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.الجزائرجاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.وتشير البيانات إلى أن الدول المذكورة تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.
https://sarabic.ae/20241102/دولة-عربية-هي-الأولى-في-أفريقيا-باحتياطي-النقد-الأجنبي-لعام-2024-1094435056.html
https://sarabic.ae/20241028/3-دول-عربية-تترشح-لأفضلية-تصدير-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1094236934.html
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اقتصاد, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, الكويت, سوق النفط
اقتصاد, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, الكويت, سوق النفط

4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024

10:59 GMT 04.11.2024
© Getty Images / Kanok Sulaimanصور لمؤشرات أسعار النفط العالمية
صور لمؤشرات أسعار النفط العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Getty Images / Kanok Sulaiman
تابعنا عبر
تواصلت حركة التجارة النفطية نحو أوروبا خلال العام الحالي 2024، وتبوأت دول معينة مراكز متقدمة في قائمة أكبر المصدّرين.
وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، واجهت أوروبا أزمة غير مسبوقة في تأمين إمدادات الطاقة، لا سيما مع فرض حظر على النفط والمنتجات المكررة القادمة من روسيا.
وكانت أمريكا أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بنسبة 21% من إجمالي الواردات الأوروبية، وبمتوسط 477 ألف برميل يوميا، وهي زيادة من 274 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها من عام 2023.
لكن شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، نستعرضها خلال السطور التالية، وفقا لوحدة بيانات أبحاث موقع "الطاقة".
السعودية
كانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
دولة عربية هي الأولى في أفريقيا باحتياطي النقد الأجنبي لعام 2024
2 نوفمبر, 18:20 GMT
الكويت
جاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
الإمارات العربية المتحدة
احتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
28 أكتوبر, 09:40 GMT
الجزائر
جاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.
وتشير البيانات إلى أن الدول المذكورة تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.
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