https://sarabic.ae/20241104/4-دول-عربية-في-قائمة-أكبر-مصدري-النفط-إلى-أوروبا-لعام-2024-1094470282.html
4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
سبوتنيك عربي
تواصلت حركة التجارة النفطية نحو أوروبا خلال العام الحالي 2024، وتبوأت دول معينة مراكز متقدمة في قائمة أكبر المصدّرين. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:59+0000
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وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، واجهت أوروبا أزمة غير مسبوقة في تأمين إمدادات الطاقة، لا سيما مع فرض حظر على النفط والمنتجات المكررة القادمة من روسيا.وكانت أمريكا أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بنسبة 21% من إجمالي الواردات الأوروبية، وبمتوسط 477 ألف برميل يوميا، وهي زيادة من 274 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها من عام 2023.لكن شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، نستعرضها خلال السطور التالية، وفقا لوحدة بيانات أبحاث موقع "الطاقة".السعوديةكانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.الكويتجاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.الإمارات العربية المتحدةاحتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.الجزائرجاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.وتشير البيانات إلى أن الدول المذكورة تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.
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https://sarabic.ae/20241028/3-دول-عربية-تترشح-لأفضلية-تصدير-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1094236934.html
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اقتصاد, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, الكويت, سوق النفط
اقتصاد, الأخبار, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, الكويت, سوق النفط
4 دول عربية في قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا لعام 2024
تواصلت حركة التجارة النفطية نحو أوروبا خلال العام الحالي 2024، وتبوأت دول معينة مراكز متقدمة في قائمة أكبر المصدّرين.
وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، واجهت أوروبا أزمة غير مسبوقة في تأمين إمدادات الطاقة، لا سيما مع فرض حظر على النفط والمنتجات المكررة القادمة من روسيا.
وكانت أمريكا أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، بنسبة 21% من إجمالي الواردات الأوروبية، وبمتوسط 477 ألف برميل يوميا، وهي زيادة من 274 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها من عام 2023.
لكن شملت قائمة أكبر مصدري النفط إلى أوروبا خلال 2024 أربع دول عربية، نستعرضها خلال السطور التالية، وفقا لوحدة بيانات أبحاث موقع
"الطاقة".
كانت المملكة في المركز الثاني بحصة تصل إلى 17%، بمعدل تصدير بلغ 381 ألف برميل يوميا، وبزيادة ملحوظة عن 364 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
جاءت الكويت في المركز الثالث، إذ سجلت حصة تبلغ 12% من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
احتلت الدولة الخليجية المركز الخامس، بنسبة 8% من الواردات الأوروبية، مع متوسط تصدير بلغ 179 ألف برميل يوميا، منخفضا عن 198 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.
جاءت الجزائر في المرتبة السادسة، إذ شكلت نحو 6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بمعدل تصدير بلغ 127 ألف برميل يوميا، مرتفعة من 108 آلاف برميل يوميا في العام 2023.
وتشير البيانات إلى أن الدول المذكورة تلعب دورا رئيسيا في تزويد أوروبا بالمنتجات النفطية، مع استمرار الاعتماد على مصادر متنوعة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.