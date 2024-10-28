3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241028/3-دول-عربية-تترشح-لأفضلية-تصدير-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1094236934.html
3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تسعى قارة أوروبا في الوقت الحالي إلى إجراء توسعات بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وبالتحديد في قارة أفريقيا، من أجل إعادة التصديره إليها، والذي يلعب دورا محوريا في... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T09:40+0000
2024-10-28T09:40+0000
اقتصاد
مصر
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_0:189:1820:1213_1920x0_80_0_0_9ac7e4473ceb097435a148f9fcd9f62a.jpg
كما تتطلع قطاعات مثل النقل الثقيل، بما في ذلك صناعات الطيران والنقل البحري، إلى الهيدروجين كبديل حيوي للوقود الأحفوري، نظرا للقيود التي تفرضها البطاريات الكهربائية في هذه السياقات.وتضع أوروبا نصب أعينها 3 دول عربية في أفريقيا، ترى أنها مرشحة بصورة كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر للقارة التي تعاوني من أزمة حقيقية في الطاقة، بعد الأزمة الأوكرانية.مصر.. مشروع بقيمة 428 مليون دولارفازت مصر بعقد قيمته 428.76 مليون دولار من تحالف "إتش تو غلوبال"، لشراء الأمونيا في مصر، والذي من المتوقع أن ينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بحسب إعلان من المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في شهر يوليو/ تموز 2024، وفقا لتقارير مصرية.ويتولى تنفيذ المشروع، شركة "سكاتك" النرويجية، بالتعاون مع شركتي "أوراسكوم" المصرية، و"فيرتيغلوب" الإماراتية.وطلبت ألمانيا استيراد ما يقارب 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع، لمدة 7 سنوات، بدءا من عام 2027 حتى عام 2033.المغرب.. محطة للهيدرجين الأخضر بقيمة 300 مليون دولارقدم بنك التنمية الألماني (بنك الائتمان لإعادة الإعمار) قرابة 300 مليون يورو (324.514.500 مليون دولار) في شكل منح وقروض، لدعم بناء محطة للهيدروجين الأخضر في مدينة كلميم المغربية.ويشمل التعاون بين الجانبين بناء مشروعات طاقة شمسية، وتركيب توربينات رياح، و إنشاء محطة لتحلية المياه لصالح المحطة، ما يعود بالنفع على إنتاج الهيدروجين في البلد الأفريقي.الجزائر.. محطة تجريبية بقوة 50 ألف ميغاواتوافقت ألمانيا على دعم شركة "سوناطراك" الجزائرية بما يقارب 20 مليون يورو، لبناء محطة تجريبية للهيدروجين في مدينة أرزيو، البالغة قدرتها 50 ميغاوات، لتشجيع مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والاستفادة من مواردها، وفقا لموقع "الطاقة".من ناحيته، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة المصرية، الخبير الدولي في الاستدامة البيئية والتغير المناخي الدكتور محمد علي فهيم، في تصريحات لموقع "الطاقة"، وجود 4 تحديات رئيسة تواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، هي كيفية نقل الهيدروجين إلى أوروبا، والتمويل الضخم اللازم لإنتاجه، وتوفّر القدرات التكنولوجية والكوادر البشرية المؤهلة، وأخيرا الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض البلدان الأفريقية التي قد تؤثّر في استدامة المشروعات، وتزيد مخاطرها.وكانت دراسة أجرتها شركة "ديلويت"، في العام الماضي، أشارت إلى أن المغرب ومصر يعتبرون قادة عالميين محتملين في "ثورة الهيدروجين الأخضر".ولفتت الدراسة، إلى أنه بحلول عام 2050، قد تبرز شمال أفريقيا كمصدر مهيمن للهيدروجين الأخضر، بقيمة تصدير سنوية متوقعة تبلغ 110 مليار دولار، ويستند هذا التوقع إلى نماذج البيانات من وكالة الطاقة الدولية، وإمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
https://sarabic.ae/20240507/هيدروجين-مصر-تتحدث-إلى-سبوتنيك-عن-السلاح-الأخضر-لمواجهة-التغير-المناخي-وأهمية-التعاون-مع-روسيا-1088606288.html
https://sarabic.ae/20240628/ألمانيا-والمغرب-يوقعان-اتفاقية-لدعم-وإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1090281205.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_203:0:1820:1213_1920x0_80_0_0_cd63b8fa2cad174361bb429e5fc9a766.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, الجزائر

3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا

09:40 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
تسعى قارة أوروبا في الوقت الحالي إلى إجراء توسعات بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وبالتحديد في قارة أفريقيا، من أجل إعادة التصديره إليها، والذي يلعب دورا محوريا في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية.
كما تتطلع قطاعات مثل النقل الثقيل، بما في ذلك صناعات الطيران والنقل البحري، إلى الهيدروجين كبديل حيوي للوقود الأحفوري، نظرا للقيود التي تفرضها البطاريات الكهربائية في هذه السياقات.
وتضع أوروبا نصب أعينها 3 دول عربية في أفريقيا، ترى أنها مرشحة بصورة كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر للقارة التي تعاوني من أزمة حقيقية في الطاقة، بعد الأزمة الأوكرانية.
مصر.. مشروع بقيمة 428 مليون دولار
فازت مصر بعقد قيمته 428.76 مليون دولار من تحالف "إتش تو غلوبال"، لشراء الأمونيا في مصر، والذي من المتوقع أن ينتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بحسب إعلان من المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في شهر يوليو/ تموز 2024، وفقا لتقارير مصرية.
ويتولى تنفيذ المشروع، شركة "سكاتك" النرويجية، بالتعاون مع شركتي "أوراسكوم" المصرية، و"فيرتيغلوب" الإماراتية.
وطلبت ألمانيا استيراد ما يقارب 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع، لمدة 7 سنوات، بدءا من عام 2027 حتى عام 2033.
التغير المناخي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
"هيدروجين مصر" تتحدث إلى "سبوتنيك" عن السلاح الأخضر لمواجهة التغير المناخي وأهمية التعاون مع روسيا
7 مايو, 12:29 GMT
المغرب.. محطة للهيدرجين الأخضر بقيمة 300 مليون دولار
قدم بنك التنمية الألماني (بنك الائتمان لإعادة الإعمار) قرابة 300 مليون يورو (324.514.500 مليون دولار) في شكل منح وقروض، لدعم بناء محطة للهيدروجين الأخضر في مدينة كلميم المغربية.
ويشمل التعاون بين الجانبين بناء مشروعات طاقة شمسية، وتركيب توربينات رياح، و إنشاء محطة لتحلية المياه لصالح المحطة، ما يعود بالنفع على إنتاج الهيدروجين في البلد الأفريقي.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
ألمانيا والمغرب يوقعان اتفاقية لدعم وإنتاج الهيدروجين الأخضر
28 يونيو, 15:27 GMT
الجزائر.. محطة تجريبية بقوة 50 ألف ميغاوات
وافقت ألمانيا على دعم شركة "سوناطراك" الجزائرية بما يقارب 20 مليون يورو، لبناء محطة تجريبية للهيدروجين في مدينة أرزيو، البالغة قدرتها 50 ميغاوات، لتشجيع مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والاستفادة من مواردها، وفقا لموقع "الطاقة".
من ناحيته، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة المصرية، الخبير الدولي في الاستدامة البيئية والتغير المناخي الدكتور محمد علي فهيم، في تصريحات لموقع "الطاقة"، وجود 4 تحديات رئيسة تواجه مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، هي كيفية نقل الهيدروجين إلى أوروبا، والتمويل الضخم اللازم لإنتاجه، وتوفّر القدرات التكنولوجية والكوادر البشرية المؤهلة، وأخيرا الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض البلدان الأفريقية التي قد تؤثّر في استدامة المشروعات، وتزيد مخاطرها.
وكانت دراسة أجرتها شركة "ديلويت"، في العام الماضي، أشارت إلى أن المغرب ومصر يعتبرون قادة عالميين محتملين في "ثورة الهيدروجين الأخضر".
ولفتت الدراسة، إلى أنه بحلول عام 2050، قد تبرز شمال أفريقيا كمصدر مهيمن للهيدروجين الأخضر، بقيمة تصدير سنوية متوقعة تبلغ 110 مليار دولار، ويستند هذا التوقع إلى نماذج البيانات من وكالة الطاقة الدولية، وإمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم
مشاهدة
31 مايو 2023, 15:26 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала