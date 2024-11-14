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https://sarabic.ae/20241114/الأول-على-مستوى-العالم-دولة-عربية-تطلق-مشروعا-ضخما-لتطوير-البنية-التحتية-للموانئ-1094796102.html
الأول على مستوى العالم... دولة عربية تطلق مشروعا ضخما لتطوير البنية التحتية للموانئ
الأول على مستوى العالم... دولة عربية تطلق مشروعا ضخما لتطوير البنية التحتية للموانئ
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن إطلاق مشروع "كود دبي للموانئ"، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T13:30+0000
2024-11-14T13:30+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وأوضحت المؤسسة أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة.بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، إن البدء في تنفيذ مشروع "كود دبي للموانئ" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية.وتابع سليّم: يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.وأضاف سليّم أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية.وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن "كود دبي للموانئ" يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.ولفت النيادي إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية.دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنواتدولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماسبالأغلبية...البرلمان الجزائري يقر مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

الأول على مستوى العالم... دولة عربية تطلق مشروعا ضخما لتطوير البنية التحتية للموانئ

13:30 GMT 14.11.2024
© Getty Images / AerialPerspective Imagesصورة جوية لحاويات شحن في ميناء بحري
صورة جوية لحاويات شحن في ميناء بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Getty Images / AerialPerspective Images
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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن إطلاق مشروع "كود دبي للموانئ"، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم.
وأوضحت المؤسسة أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
طبيبة تنفذ اختبارا لعدد من الحقن الدموية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
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أفريقيا تعتمد اختبارا تصنعه دولة عربية لرصد جدري القردة
10:06 GMT
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، إن البدء في تنفيذ مشروع "كود دبي للموانئ" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية.
وتابع سليّم: يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف سليّم أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية.
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12:27 GMT
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن "كود دبي للموانئ" يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ولفت النيادي إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية.
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