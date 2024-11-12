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دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
سبوتنيك عربي
احتلت إحدى الدول الخليجية، المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15 في المئة من إجمالي المعاملات الدولية في هذا... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T07:44+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، توقع، أن تتخطى قيمة تجارة دولة الإمارات من الماس، 40 مليار دولار خلال العام الجاري".وأضاف الكيت، أن "الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار".وأكد على "أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم"، مشيرا إلى أن "مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم".وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس"، إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.
https://sarabic.ae/20240703/أين-يتم-استخراج-أغلى-ماس-في-العالم؟-1090422169.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم

دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس

07:44 GMT 12.11.2024
© Photo / Bas van den Eijkhof / unsplashالماس
الماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Photo / Bas van den Eijkhof / unsplash
تابعنا عبر
احتلت إحدى الدول الخليجية، المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15 في المئة من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، توقع، أن تتخطى قيمة تجارة دولة الإمارات من الماس، 40 مليار دولار خلال العام الجاري".
وأضاف الكيت، أن "الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار".
أين يتم استخراج أغلى الماس في العالم؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
وسائط متعددة
أين يتم استخراج أغلى ألماس في العالم؟
3 يوليو, 14:51 GMT
وأكد على "أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم"، مشيرا إلى أن "مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم".
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات "أسبوع دبي للماس"، إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.
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