https://sarabic.ae/20241030/مدينة-عربية-تنفذ-خطوة-مهمة-ضمن-أكبر-مشروع-لتطوير-الشعاب-البحرية-في-العالم-1094327628.html

مدينة عربية تنفذ خطوة مهمة ضمن أكبر مشروع لتطوير الشعاب البحرية في العالم

مدينة عربية تنفذ خطوة مهمة ضمن أكبر مشروع لتطوير الشعاب البحرية في العالم

سبوتنيك عربي

حقّق مشروع "مشدّ دبي"، أحد أكبر المبادرات العالمية في تطوير الشعاب البحرية، إنجازا جديدا باستكمال تصنيع أول 1000 وحدة شعاب بحرية ضمن مبادرة "دبي تبادر"... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T14:55+0000

2024-10-30T14:55+0000

2024-10-30T14:55+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف المشروع، الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في إبريل/نيسان الماضي، إلى تعزيز التنوع البيئي البحري عبر تثبيت 20,000 وحدة شعاب بحرية على مدى 3 سنوات في مياه دبي.ومن المقرر بدء تثبيت هذه الوحدات في مواقع مختارة على أعماق تتراوح بين 15 و25 متراً، خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتتباين أبعاد الوحدات لتوفير بيئات مناسبة لمختلف الكائنات البحرية، مع ارتفاعات تتراوح بين 1.65 متر و6.5 متر.وشارك في المشروع كل من هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وشركة "هايجو إكس" التي التزمت بتصنيع الوحدات باستخدام مواد صديقة للبيئة، معتمدة على الوقود الحيوي في عملية التصنيع.بدوره، أكد الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن المشروع يجسد رؤية دبي لدعم الاقتصاد الأزرق وتحقيق بيئة بحرية متوازنة ومستدامة.وأضاف أن المشروع يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد في القطاع البحري.من جانبه، أشاد أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بالمشروع، الذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي وصون موارد دبي الطبيعية.وفي الإطار ذاته، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دبي بالارتقاء بالمنظومة البيئية وبناء موائل طبيعية حيوية لدعم مختلف أشكال الحياة البحرية على سواحل دبي.

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