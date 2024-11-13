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بالأغلبية...البرلمان الجزائري يقر مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
بالأغلبية...البرلمان الجزائري يقر مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
سبوتنيك عربي
أقرّ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T20:43+0000
2024-11-13T20:43+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.وتعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه "من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024".ويفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 "نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %"، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر "عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام".ويشار إلى أن مشروع قانون الموازنة قد اعتمد "60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام".فيما يتوقع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، أي ما يمثل عاما كاملا من واردات السلع والخدمات.وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي.
https://sarabic.ae/20240924/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-لـسبوتنيك-العلاقة-مع-الإمارات-في-حالة-جمود-ونستبعد-القطيعة-1093068568.html
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العالم العربي, الأخبار, الجزائر, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
العالم العربي, الأخبار, الجزائر, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

بالأغلبية...البرلمان الجزائري يقر مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد

20:43 GMT 13.11.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
تابعنا عبر
أقرّ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار.
الجزائر - سبوتنيك. وجرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"سبوتنيك": العلاقة مع الإمارات في "حالة جمود" ونستبعد القطيعة
24 سبتمبر, 18:15 GMT
وتعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه "من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024".
ويفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 "نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %"، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر "عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام".
ويشار إلى أن مشروع قانون الموازنة قد اعتمد "60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام".
فيما يتوقع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، أي ما يمثل عاما كاملا من واردات السلع والخدمات.
وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي.
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