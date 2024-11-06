https://sarabic.ae/20241106/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-ترامب-قد-ينهي-حرب-غزة-لكن-بطريقة-تحقق-لنتنياهو-صورة-الرابح--1094543821.html
نائب رئيس البرلمان الجزائري: ترامب قد ينهي حرب غزة لكن بطريقة تحقق لنتنياهو صورة الرابح
نائب رئيس البرلمان الجزائري: ترامب قد ينهي حرب غزة لكن بطريقة تحقق لنتنياهو صورة الرابح
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) سليمان زرقاني، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد ينهي الحرب في غزة... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T13:11+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقال زرقاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ترامب وعد بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وفي اعتقادي أن ذلك سيكون لكن بالطريقة التي تحقق لحليفه نتنياهو صورة الرابح".وتابع: "دونالد ترامب وكامالا هاريس لا يهمهما شيء سوى مصالح أمريكا وابنتها المدللة (إسرائيل)".ورأى زرقاني أن "فوز ترامب يختلف فقط الأسلوب والإخراج والديكور، أما المحتوى فلن يتغير، ولعل أكثر عهدة عانت فيها المنطقة العربية هي فترة ترامب السابقة".وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات". وبالمقابل حصلت هاريس على 224 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتستمر الحرب في القطاع على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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https://sarabic.ae/20241106/ترامب-يحسم-الانتخابات-ويؤكد-لن-نقوم-بشن-حروب-بل-سنوقفها---عاجل-1094530360.html
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حصري, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نائب رئيس البرلمان الجزائري: ترامب قد ينهي حرب غزة لكن بطريقة تحقق لنتنياهو صورة الرابح
حصري
اعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) سليمان زرقاني، اليوم الأربعاء، أن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد ينهي الحرب في غزة ولبنان، لكن بالطريقة التي تحقق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة الرابح.
الجزائر- سبوتنيك. وقال زرقاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"
: "ترامب وعد بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وفي اعتقادي أن ذلك سيكون لكن بالطريقة التي تحقق لحليفه نتنياهو صورة الرابح".
وأضاف أنه "بالنسبة للمنطقة العربية فيعتبر ترامب أو هاريس (مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية نائبة الرئيس الحالي كامالا) وجهان لعملة واحدة، ويتمثل ذلك في أن كلاهما يتفق على تدمير غزة ولبنان والعمل على الفتن وتخريب الدول العربية".
وتابع: "دونالد ترامب وكامالا هاريس لا يهمهما شيء سوى مصالح أمريكا وابنتها المدللة (إسرائيل)".
ورأى زرقاني أن "فوز ترامب يختلف فقط الأسلوب والإخراج والديكور، أما المحتوى فلن يتغير، ولعل أكثر عهدة عانت فيها المنطقة العربية هي فترة ترامب السابقة".
وبحسب زرقاني فإن "الأمر المختلف في هذه المرة أن أمريكا صارت أكثر وضوحا في دعمها للإبادة وصار توحشها ظاهرا بدون مساحيق التجميل".
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وبالمقابل حصلت هاريس على 224 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وقال ترامب، في خطاب أمام أنصاره من ولاية فلوريدا، اليوم، "حققنا أروع إنجاز سياسي... أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل
، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتستمر الحرب في القطاع على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.