https://sarabic.ae/20241114/على-غير-المعتاد-الصين-تختار-دولة-عربية-لطرح-سندات-بقيمة-40-مليار-دولار-1094793886.html
على غير المعتاد... الصين تختار دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار
على غير المعتاد... الصين تختار دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار
سبوتنيك عربي
اختارت الصين دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار في أول إصدار سندات بالدولار منذ 2021، ضمن خطط دعم اقتصادها. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T12:27+0000
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وذكرت صحيفة الاقتصادية، اليوم الخميس، أن المسؤولين الصينيين أعلنوا أن تلك السندات ستطرح في الرياض التي تعتبر مكانا غير تقليدي، حيث يتم عادة اختيار لندن، نيويورك، وهونغ كونغ لهذه المعاملات.وأكدت أن هذا الاختيار جاء بعد جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين، حيث التقى المسؤولون في وقت سابق هذا العام لمناقشة التعاون، وظهرت نتائجه عبر زيادة استثمارات الصين في السعودية.ونقلت الصحيفة عن تينغ مينغ، كبيرة استراتيجيي الائتمان في آسيا لدى مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية"، أن "هذا يتماشى مع تزايد الروابط بين البلدين"، مشيرة إلى أن السندات تحمل المواصفات نفسها مثل الإصدارات السابقة، لكنها قد تجذب المزيد من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم إدراج السندات كذلك في بورصتي "ناسداك دبي"، و"هونغ كونغ".وانخفضت عائدات بعض السندات الصينية بالدولار التي أصدرت قبل ذلك إلى ما دون عائدات سندات الخزانة الأمريكية المماثلة للعام الجاري، وهو أمر نادر في أسواق الدخل الثابت العالمية، وذلك يعود إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تعتبر تاريخيا أكثر الاستثمارات أمانا.وأوضحت الصحيفة أن هناك طلبا قويا بين المستثمرين الصينيين الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند شراء ديون الحكومة الصينية.
https://sarabic.ae/20240624/الصين-تعتمد-السعودية-وجهة-سياحية-رسمية-بداية-من-الأول-من-يوليو-1090117519.html
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, سعر الدولار اليوم
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, سعر الدولار اليوم
على غير المعتاد... الصين تختار دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار
اختارت الصين دولة عربية لطرح سندات بقيمة 40 مليار دولار في أول إصدار سندات بالدولار منذ 2021، ضمن خطط دعم اقتصادها.
وذكرت صحيفة
الاقتصادية، اليوم الخميس، أن المسؤولين الصينيين أعلنوا أن تلك السندات ستطرح في الرياض التي تعتبر مكانا غير تقليدي، حيث يتم عادة اختيار لندن، نيويورك، وهونغ كونغ لهذه المعاملات.
وأكدت أن هذا الاختيار جاء بعد جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والصين
، حيث التقى المسؤولون في وقت سابق هذا العام لمناقشة التعاون، وظهرت نتائجه عبر زيادة استثمارات الصين في السعودية.
ونقلت الصحيفة عن تينغ مينغ، كبيرة استراتيجيي الائتمان في آسيا لدى مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية"، أن "هذا يتماشى مع تزايد الروابط بين البلدين"، مشيرة إلى أن السندات تحمل المواصفات نفسها مثل الإصدارات السابقة، لكنها قد تجذب المزيد من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم إدراج السندات كذلك في بورصتي "ناسداك دبي"، و"هونغ كونغ".
وانخفضت عائدات بعض السندات الصينية بالدولار التي أصدرت قبل ذلك إلى ما دون عائدات سندات الخزانة الأمريكية المماثلة للعام الجاري، وهو أمر نادر في أسواق الدخل الثابت العالمية، وذلك يعود إلى أن سندات الخزانة الأمريكية
تعتبر تاريخيا أكثر الاستثمارات أمانا.
وأوضحت الصحيفة أن هناك طلبا قويا بين المستثمرين الصينيين الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند شراء ديون الحكومة الصينية.