https://sarabic.ae/20240805/تراجع-الدولار-أمام-العملات-العالمية-الكبرى-بسبب-صدور-بيانات-البطالة-في-أمريكا-1091428708.html
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات التداول أنه منذ بداية الأسبوع الجديد، أصبح الدولار أرخص مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين، مستعيداً بيانات البطالة في... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:37+0000
2024-08-05T08:37+0000
2024-08-05T08:37+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2310097468439de849b83871cbe367c1.jpg
واعتبارًا من الساعة 7.56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 1.0908 دولار لليورو، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 143.70 ين من 146.54 ين للدولار عند الإغلاق السابق. وانخفض مؤشر الدولار (سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات من ست دول شريكة للولايات المتحدة) بنسبة 0.46 % إلى 102.73 %.وفي يوم الجمعة، صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو. ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.1% في الشهر السابق، وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة. في هذه الحالة، يعتقد المحللون أن البطالة ستظل عند مستوى شهر يونيو عند 4.1% وأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في اقتصاد البلاد سيرتفع بمقدار 175 ألف وظيفة.وفي وقت سابق، وعقب نتائج اجتماع يوليو، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الخصم عند مستوى 5.25-5.5% سنويًا، وقد تزامن القرار مع توقعات معظم المحللين. كما أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لمجموعة " CME Group"، يتوقع 78.5% من المحللين أن ينخفض في سبتمبر إلى 5-5.25% سنويًا. ويؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على الدولار.أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_18f88f4d0ff7a14972814c55956dbb7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
أظهرت بيانات التداول أنه منذ بداية الأسبوع الجديد، أصبح الدولار أرخص مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين، مستعيداً بيانات البطالة في الولايات المتحدة.
واعتبارًا من الساعة 7.56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 1.0908 دولار لليورو، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 143.70 ين من 146.54 ين للدولار عند الإغلاق السابق. وانخفض مؤشر الدولار (سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات من ست دول شريكة للولايات المتحدة) بنسبة 0.46 % إلى 102.73 %.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.745% من مستوى الإغلاق السابق البالغ 3.787%، وهو أمر سلبي أيضًا بالنسبة للدولار.
وفي يوم الجمعة، صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو. ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.1% في الشهر السابق، وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة. في هذه الحالة، يعتقد المحللون أن البطالة ستظل عند مستوى شهر يونيو عند 4.1% وأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في اقتصاد البلاد سيرتفع بمقدار 175 ألف وظيفة.
وفي وقت سابق، وعقب نتائج اجتماع يوليو، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الخصم عند مستوى 5.25-5.5% سنويًا، وقد تزامن القرار مع توقعات معظم المحللين. كما أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لمجموعة " CME Group"، يتوقع 78.5% من المحللين أن ينخفض في سبتمبر إلى 5-5.25% سنويًا. ويؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على الدولار.