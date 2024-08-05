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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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المقهى الثقافي
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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https://sarabic.ae/20240805/تراجع-الدولار-أمام-العملات-العالمية-الكبرى-بسبب-صدور-بيانات-البطالة-في-أمريكا-1091428708.html
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات التداول أنه منذ بداية الأسبوع الجديد، أصبح الدولار أرخص مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين، مستعيداً بيانات البطالة في... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:37+0000
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واعتبارًا من الساعة 7.56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 1.0908 دولار لليورو، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 143.70 ين من 146.54 ين للدولار عند الإغلاق السابق. وانخفض مؤشر الدولار (سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات من ست دول شريكة للولايات المتحدة) بنسبة 0.46 % إلى 102.73 %.وفي يوم الجمعة، صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو. ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.1% في الشهر السابق، وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة. في هذه الحالة، يعتقد المحللون أن البطالة ستظل عند مستوى شهر يونيو عند 4.1% وأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في اقتصاد البلاد سيرتفع بمقدار 175 ألف وظيفة.وفي وقت سابق، وعقب نتائج اجتماع يوليو، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الخصم عند مستوى 5.25-5.5% سنويًا، وقد تزامن القرار مع توقعات معظم المحللين. كما أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لمجموعة " CME Group"، يتوقع 78.5% من المحللين أن ينخفض في سبتمبر إلى 5-5.25% سنويًا. ويؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على الدولار.أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا

08:37 GMT 05.08.2024
© AFP 2023الدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أظهرت بيانات التداول أنه منذ بداية الأسبوع الجديد، أصبح الدولار أرخص مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين، مستعيداً بيانات البطالة في الولايات المتحدة.
واعتبارًا من الساعة 7.56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 1.0908 دولار لليورو، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 143.70 ين من 146.54 ين للدولار عند الإغلاق السابق. وانخفض مؤشر الدولار (سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات من ست دول شريكة للولايات المتحدة) بنسبة 0.46 % إلى 102.73 %.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.745% من مستوى الإغلاق السابق البالغ 3.787%، وهو أمر سلبي أيضًا بالنسبة للدولار.

وفي يوم الجمعة، صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو. ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.1% في الشهر السابق، وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة. في هذه الحالة، يعتقد المحللون أن البطالة ستظل عند مستوى شهر يونيو عند 4.1% وأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في اقتصاد البلاد سيرتفع بمقدار 175 ألف وظيفة.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
مجتمع
أغنياء العالم يخسرون 134 مليار دولار في يوم واحد
أمس, 11:37 GMT
وفي وقت سابق، وعقب نتائج اجتماع يوليو، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الخصم عند مستوى 5.25-5.5% سنويًا، وقد تزامن القرار مع توقعات معظم المحللين. كما أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لمجموعة " CME Group"، يتوقع 78.5% من المحللين أن ينخفض في سبتمبر إلى 5-5.25% سنويًا. ويؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على الدولار.
أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
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