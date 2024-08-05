https://sarabic.ae/20240805/تراجع-الدولار-أمام-العملات-العالمية-الكبرى-بسبب-صدور-بيانات-البطالة-في-أمريكا-1091428708.html

تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا

تراجع الدولار أمام العملات العالمية الكبرى بسبب صدور بيانات البطالة في أمريكا

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات التداول أنه منذ بداية الأسبوع الجديد، أصبح الدولار أرخص مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين، مستعيداً بيانات البطالة في... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T08:37+0000

2024-08-05T08:37+0000

2024-08-05T08:37+0000

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اقتصاد

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واعتبارًا من الساعة 7.56 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0932 دولار من سعر الإغلاق السابق البالغ 1.0908 دولار لليورو، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 143.70 ين من 146.54 ين للدولار عند الإغلاق السابق. وانخفض مؤشر الدولار (سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات من ست دول شريكة للولايات المتحدة) بنسبة 0.46 % إلى 102.73 %.وفي يوم الجمعة، صدرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو. ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3% من 4.1% في الشهر السابق، وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة. في هذه الحالة، يعتقد المحللون أن البطالة ستظل عند مستوى شهر يونيو عند 4.1% وأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في اقتصاد البلاد سيرتفع بمقدار 175 ألف وظيفة.وفي وقت سابق، وعقب نتائج اجتماع يوليو، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الخصم عند مستوى 5.25-5.5% سنويًا، وقد تزامن القرار مع توقعات معظم المحللين. كما أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لمجموعة " CME Group"، يتوقع 78.5% من المحللين أن ينخفض في سبتمبر إلى 5-5.25% سنويًا. ويؤدي ذلك أيضًا إلى الضغط على الدولار.أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة

https://sarabic.ae/20240804/أغنياء-العالم-يخسرون-134-مليار-دولار-في-يوم-واحد-1091403627.html

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