أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240802/أسهم-إنتل-الأمريكية-تنهار-بعد-الإعلان-عن-خطة-تسريح-ضخمة-1091370055.html
أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة
سبوتنيك عربي
انهارت أسهم شركة "إنتل" الأمريكية لصناعة الرقائق، اليوم الجمعة، بانخفاض يزيد عن 26%، بعدما قررت خفض أكثر من 15% من قوتها العاملة، بينما أبلغت عن خسارة ربع... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T20:13+0000
2024-08-02T20:13+0000
مجتمع
شركة إنتل
منوعات
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102213/80/1022138041_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_6ac51ef1fcf9b3b4b55518515ed58698.jpg
وأعلنت شركة "إنتل"، أمس الخميس، أنها ستخفّض أكثر من 15% من قوتها العاملة، مع تبسيط عملياتها.وجاءت خطة خفض ما يقرب من 20 مليار دولار من النفقات خلال العام الحالي، بعد أن أعلنت "إنتل" عن خسارة قدرها 1.6 مليار دولار، في الربع السنوي المنتهي مؤخرا.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، في بيان أرباح: "كان أداؤنا المالي في الربع الثاني مخيبا للآمال، حتى مع تحقيقنا لمعالم رئيسية في تكنولوجيا المنتجات والعمليات".وتأثرت أرباح الربع الثاني سلبا بـ"الرياح المعاكسة" لزيادة إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من "إنتل"، والقدرة غير المستخدمة في منشآتها، وفقا لمديرها المالي، ديفيد زينسنر.وقال زينسنر: "من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق لدينا، نتخذ خطوات استباقية لتحسين أرباحنا وتعزيز ميزانيتنا العمومية".وأفادت "إنتل" بوجود 124800 موظف في نهاية العام الماضي 2023، مما يعني أن عمليات التسريح قد تصل إلى نحو 18000 وظيفة.ولعشرات السنوات، هيمنت شركة "إنتل" على سوق الرقائق، التي تدير كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى مراكز البيانات. ولكن في السنوات الأخيرة، تقدم منافسوها - وخاصة "إنفيديا" - إلى الأمام في معالجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة.وكشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في شهر يونيو/ حزيران الماضي عن أجهزة الكمبيوتر "Copilot + AI"، والتي ستحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في نظام التشغيل "ويندوز" الخاص بها.وجنبا إلى جنب مع "مايكروسوفت"، ستضيف بعض أكبر شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر في العالم، بما في ذلك "ديل" و"إتش بي" و"سامسونغ" و"لينوفو" هذه الميزات، مما يوفر قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، وليس فقط من خلال الإنترنت.ومن المتوقع أن تشكّل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 80% من سوق أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2028، وفقا لما ذكرته "إنتل"، نقلا عن مجموعة بوسطن الاستشارية.
https://sarabic.ae/20240609/أرامكو-تعلن-استحواذ-المستثمرين-الدوليين-على-الجزء-الأكبر-من-الأسهم-المباعة-في-أحدث-طرح-لها-1089660881.html
https://sarabic.ae/20230514/مصر-بيع-الشريحة-الأولى-من-أسهم-المصرية-للاتصالات-1077010145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102213/80/1022138041_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_490a6ebe092d5755f8bb4b84a1a70c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شركة إنتل, منوعات, الأخبار, اقتصاد
شركة إنتل, منوعات, الأخبار, اقتصاد

أسهم "إنتل" الأمريكية تنهار بعد الإعلان عن خطة تسريح ضخمة

20:13 GMT 02.08.2024
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupfferشركة إنتل الأمريكية
شركة إنتل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
شركة إنتل الأمريكية
© flickr.com / Intel Photos / Nick Knupffer
تابعنا عبر
انهارت أسهم شركة "إنتل" الأمريكية لصناعة الرقائق، اليوم الجمعة، بانخفاض يزيد عن 26%، بعدما قررت خفض أكثر من 15% من قوتها العاملة، بينما أبلغت عن خسارة ربع سنوية قدرها 1.6 مليار دولار.
وأعلنت شركة "إنتل"، أمس الخميس، أنها ستخفّض أكثر من 15% من قوتها العاملة، مع تبسيط عملياتها.
وجاءت خطة خفض ما يقرب من 20 مليار دولار من النفقات خلال العام الحالي، بعد أن أعلنت "إنتل" عن خسارة قدرها 1.6 مليار دولار، في الربع السنوي المنتهي مؤخرا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، في بيان أرباح: "كان أداؤنا المالي في الربع الثاني مخيبا للآمال، حتى مع تحقيقنا لمعالم رئيسية في تكنولوجيا المنتجات والعمليات".
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
"أرامكو" تعلن استحواذ المستثمرين الدوليين على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها
9 يونيو, 08:26 GMT
وتأثرت أرباح الربع الثاني سلبا بـ"الرياح المعاكسة" لزيادة إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من "إنتل"، والقدرة غير المستخدمة في منشآتها، وفقا لمديرها المالي، ديفيد زينسنر.
وقال زينسنر: "من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق لدينا، نتخذ خطوات استباقية لتحسين أرباحنا وتعزيز ميزانيتنا العمومية".
وأفادت "إنتل" بوجود 124800 موظف في نهاية العام الماضي 2023، مما يعني أن عمليات التسريح قد تصل إلى نحو 18000 وظيفة.
ولعشرات السنوات، هيمنت شركة "إنتل" على سوق الرقائق، التي تدير كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى مراكز البيانات. ولكن في السنوات الأخيرة، تقدم منافسوها - وخاصة "إنفيديا" - إلى الأمام في معالجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة.
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
مصر… بيع الشريحة الأولى من أسهم المصرية للاتصالات
14 مايو 2023, 09:06 GMT
وكشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في شهر يونيو/ حزيران الماضي عن أجهزة الكمبيوتر "Copilot + AI"، والتي ستحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في نظام التشغيل "ويندوز" الخاص بها.
وجنبا إلى جنب مع "مايكروسوفت"، ستضيف بعض أكبر شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر في العالم، بما في ذلك "ديل" و"إتش بي" و"سامسونغ" و"لينوفو" هذه الميزات، مما يوفر قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، وليس فقط من خلال الإنترنت.
ومن المتوقع أن تشكّل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 80% من سوق أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2028، وفقا لما ذكرته "إنتل"، نقلا عن مجموعة بوسطن الاستشارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала