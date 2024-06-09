https://sarabic.ae/20240609/أرامكو-تعلن-استحواذ-المستثمرين-الدوليين-على-الجزء-الأكبر-من-الأسهم-المباعة-في-أحدث-طرح-لها-1089660881.html

"أرامكو" تعلن استحواذ المستثمرين الدوليين على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها

"أرامكو" تعلن استحواذ المستثمرين الدوليين على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم الأحد، أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها، والذي كان من المقرر أن... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T08:26+0000

2024-06-09T08:26+0000

2024-06-09T08:26+0000

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وقالت الشركة في بيان، قبل بدء تداول الأسهم في البورصة السعودية مع إعادة فتحها: "تم تخصيص غالبية الأسهم التي تشكل شريحة المؤسسات من الطرح لمستثمرين متواجدين خارج المملكة"، وفقا لصحيفة "أراب نيوز" السعودية.وقالت مصادر قريبة من الوضع في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه تم تخصيص نحو 58% من الأسهم لمستثمرين دوليين، مقارنة بنحو 23% للطرح العام الأولي للشركة في عام 2019، والذي كان أكبر طرح عام في التاريخ.وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة "أرامكو"، المملوكة للمملكة العربية السعودية، عن بيعها 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64% من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.وكان من المتوقع أن يوفر الطرح الثانوي دفعة قصيرة الأجل للأوضاع المالية للمملكة، التي تبني مشاريع واسعة النطاق ضمن "رؤية 2030"، بما في ذلك المنتجعات والملاعب، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، فضلا عن مشاريع عملاقة مثل "نيوم"، وهي مدينة مستقبلية ضخمة مخطط لها في الصحراء.وقالت "أرامكو"، يوم الجمعة الماضي، إنها ستسعّر الطرح عند 27.25 ريال سعودي (7.27 دولار) للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق 26.70 إلى 29 ريال سعودي المعلن عنه في أواخر مايو.وأنهت "أرامكو" التداول، يوم الخميس الماضي، آخر يوم لافتتاح السوق، عند 28.30 ريال سعودي للسهم، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 1.83 تريليون دولار.

https://sarabic.ae/20240310/أرامكو-السعودية-لا-نشعر-بتأثير-على-عملائنا-أو-على-الكميات-بسبب-الوضع-في-البحر-الأحمر-1086841370.html

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اقتصاد, اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار